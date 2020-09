Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Tsitsipas et (surtout) Rublev ont vu la sortie de près

Les finalistes du tournoi d’Hambourg ont failli ne faire qu’un passage express à Paris. Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev ont tous les deux gagné, mardi soir au premier tour de Roland-Garros, après avoir été menés deux sets à zéro. Tsitsipas a renversé Jaume Munar (4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4) tandis que Rublev a même été dos au mur à 2-5 dans la troisième manche avant de venir à bout de Sam Querrey (6-7, 6-7, 7-5, 6-4, 6-3). Pablo Cuevas est le prochain adversaire du Grec, Alejandro Davidovich Fokina celui du Russe.

2. Tennis - Roland-Garros : Le calice jusqu’à la lie pour le clan français

Pauline Parmentier a fait ses adieux à Roland-Garros et au circuit principal mardi soir, à près de 23h30 sur le court n°14. La Française de 34 ans, qui participait au Grand Chelem parisien pour la seizième fois, a été battue par Veronika Kudermetova 6-2, 6-3. Point final d’une journée marquée par de nombreuses défaites de joueurs et joueuses tricolore. Dont celles de Grégoire Barrère (en trois sets face à Grigor Dimitrov), de Gilles Simon (en quatre manches contre Denis Shapovalov) et de Richard Gasquet, sorti dès le premier tour pour la première fois depuis 2010. Le Biterrois a été expédié par Roberto Bautista Agut : 7-6, 6-2, 6-1.

3. Cyclisme - BinckBank Tour : L’épreuve interrompue

Censée se tenir mercredi, la deuxième étape du BinckBank Tour, un chrono de onze bornes autour de Flessingue aux Pays-Bas, a été annulée mardi soir. La crise sanitaire due au coronavirus est la raison de cette annulation. Le gouvernement néerlandais a adopté un nouveau plan en vue de limiter la propagation du virus en début de semaine. Cette épreuve du calendrier World Tour, initialement prévue sur cinq jours, devrait reprendre jeudi, "sur le territoire belge avec une étape à Alter", selon ses organisateurs. Jasper Philipsen (UAE Emirates) en est le leader, à l’issue de sa victoire au sprint mardi.

On a aussi retenu pour vous

Football - C'est la fin du feuilleton. L’AS Saint-Étienne a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec Leicester, pour le transfert de son défenseur de 19 ans, Wesley Fofana. La dernière offre des Foxes (35 millions d'euros plus 5 de bonus) a semble-t-il convaincu les Verts, qui n'ont pas communiqué le montant de ce transfert, le qualifiant seulement de " plus important jamais obtenu par le club ".

- La date de LOU-UBB et l'horaire de Clermont-Agen, comptant pour la 3e journée du Top 14, ont été modifiées en application du protocole médical, a annoncé ce mardi la LNR. Le match entre Lyonnais et Bordelo-Béglais est repoussé de samedi 3 à lundi 5 octobre, celui entre les Jaunards et le SUA est avancé de 18h15 à 15h15 ce même samedi. Football - Lionel Messi, l’appel à l’unité après l’appel du large. La star du Barça a demandé que "tous les supporters de Barcelone s'unissent" pour "mettre un point final aux désaccords possibles" au sein du club, dans une interview à paraître mercredi dans le quotidien Sport.

- Lionel Messi, l’appel à l’unité après l’appel du large. La star du Barça a demandé que "tous les supporters de Barcelone s'unissent" pour "mettre un point final aux désaccords possibles" au sein du club, dans une interview à paraître mercredi dans le quotidien Sport. Football - Tottenham a éliminé Chelsea aux tirs au but (1-1 ; 5-4 tab), mardi soir à domicile, et s'est ainsi qualifié pour les quarts de la Coupe de la Ligue anglaise. Edouard Mendy, recrue des Blues, effectuait son premier match avec sa nouvelle équipe à cette occasion.

Tennis - Fernando Verdasco crie à l'injustice. Le 59e joueur mondial veut être indemnisé par Roland-Garros, qui l'a exclu de l'édition 2020 à la suite d'un test positif au Covid-19, a-t-il annoncé mardi à une chaîne de télévision espagnole. Il a notamment regretté que "les normes aient changé" depuis son éviction.

- Fernando Verdasco crie à l'injustice. Le 59e joueur mondial veut être indemnisé par Roland-Garros, qui l'a exclu de l'édition 2020 à la suite d'un test positif au Covid-19, a-t-il annoncé mardi à une chaîne de télévision espagnole. Il a notamment regretté que "les normes aient changé" depuis son éviction. Football - Le Dynamo Kiev et l'Olympiakos se sont qualifiés mardi pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions, aux dépens respectivement des Belges de La Gantoise (3-0, 5-1 sur les deux matches) et des Chypriotes de Nicosie (0-0, 2-0).

- Le Dynamo Kiev et l'Olympiakos se sont qualifiés mardi pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions, aux dépens respectivement des Belges de La Gantoise (3-0, 5-1 sur les deux matches) et des Chypriotes de Nicosie (0-0, 2-0). Patinage artistique - Vanessa James et Morgan Ciprès, médaillés de bronze aux Mondiaux en 2018 ou encore champions d’Europe en 2019, ont décidé de mettre un terme à leur carrière, a annoncé mardi la Fédération français des sports de glace.

- Vanessa James et Morgan Ciprès, médaillés de bronze aux Mondiaux en 2018 ou encore champions d’Europe en 2019, ont décidé de mettre un terme à leur carrière, a annoncé mardi la Fédération français des sports de glace. Handball - Montpellier et Toulouse se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue européenne (C2), mardi, en s'imposant respectivement contre les Danois de Skjern (33-29) et les Roumains de Turda (31-27). Ils y rejoignent Nîmes.

- Montpellier et Toulouse se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue européenne (C2), mardi, en s'imposant respectivement contre les Danois de Skjern (33-29) et les Roumains de Turda (31-27). Ils y rejoignent Nîmes. Football - Bonne nouvelle pour le PSG. Neymar, blessé à un mollet dimanche à Reims (2-0), souffre d'une simple contracture et a passé des examens " rassurants ", a annoncé mardi le club parisien.

- Bonne nouvelle pour le PSG. Neymar, blessé à un mollet dimanche à Reims (2-0), souffre d'une simple contracture et a passé des examens " ", a annoncé mardi le club parisien. Football - Le PSG a par ailleurs publié les résultats d'une consultation relatif à son histoire... de la difficulté de classer les légendes.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Un programme XXL

Place aux deuxièmes tours, dans les tableaux masculin et féminin, avec de très grands noms à l’affiche ce mercredi. Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Serena Williams et Victoria Azarenka sont ainsi au programme. Tout comme Caroline Garcia et Benoît Paire, notamment, pour un contingent tricolore qui a donc vécu une journée de mardi bien maussade.

Williams sera opposée à Tsvetana Pironkova - qu’elle a difficilement battue en quart de l’US Open il y a quelques jours -, en deuxième match de la journée sur le central. Nadal enchaînera face à MacKenzie McDonald, puis Pierre-Hugues Herbert aura fort à faire face à Alexander Zverev. Des rencontres à suivre sur nos antennes et sur Eurosport Player.

2. Cyclisme - Flèche wallonne : Un trône laissé vacant, de solides prétendants

Julian Alaphilippe ne fera pas la passe de trois. Le champion du monde fait l’impasse sur la Flèche wallonne ce mercredi. Le puncheur de la Deceuninck-Quick Step se préserve en vue de Liège-Bastogne-Liège, dimanche, tout comme l’ancien maître des lieux, Alejandro Valverde (Movistar). Mais la liste de départ à tout de même de l’allure avec, notamment : Tadej Pogacar (UAE Emirates), Marc Hirschi (Sunweb), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) et Dylan Teuns (Bahrain-McLaren). Course à suivre à partir de 15h sur Eurosport 2. Arrivée prévue aux alentours de 16h30, au sommet du Mur de Huy.

3. Handball - Ligue des champions : Paris, réaction attendue

Le PSG doit réagir. Battus à domicile par Flensbourg (28-29) lors de leur entrée en lice en Ligue des champions la semaine dernière (leur premier match ayant été reporté), les Parisiens se déplacent à Brest (Biélorussie) dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules. Vainqueurs en championnat entre temps, ils doivent confirmer cette réaction sur la scène continentale. Un match à suivre en direct à 18h40 sur Eurosport Player et en différé à 23h sur Eurosport 2.

4. Football : Liga, Serie A, League Cup et même C1 au menu

0-0 face à la Real Sociedad puis une victoire arrachée sur la pelouse du Betis (2-3) : en cours de quatrième journée et, donc, après seulement deux matches joués, le Real Madrid est 7e de Liga. Karim Benzema et ses coéquipiers vont tenter de poursuivre leur montée en température ce mercredi, à l’occasion de la réception de Valladolid (21h30).

Mais ce n’est pas tout, rayon football. Notamment au menu : l’Inter se déplace à Benevento (18h) et l’Atalanta va défier la Lazio (20h45) en Serie A. Manchester City joue à Burnley (20h) et Manchester United à Brighton (20h45) en League Cup. Tandis que c’est l’heure du dénouement, concernant les barrages de la C1. Un dénouement qui concerne… l’OM.

5. Basketball - NBA : Début des Finales dans la nuit

Lakers-Heat, acte I. Les Finales NBA démarrent dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h (heure française), dans la bulle d’Orlando. LeBron James, Anthony Davis and co. d’un côté, Jimmy Butler, Bam Adebayo et un collectif impressionnant de cohésion de l’autre. Le tout avec, sur les bancs, Frank Vogel, dont les ajustements font mouche depuis le début des playoffs, et Erik Spoelstra, stratège patenté qui connaît si bien le "King". Le duel promet.

LeBron James en quête d'une quatrième bague Crédit: Getty Images

