1. Basket, NBA : Davis et James guident les Lakers vers la finale

Les Lakers touchent au but. Ils ont encore besoin d'un petit succès pour retrouver les Finales NBA. Portés par les 34 points d'Anthony Davis et un LeBron James (26 pts, 9 rbds, 8 pds), déterminant dans le money-time aussi bien en attaque qu'en défense, les Californiens se sont débarrassés de Denver (114-108). Alors que Nikola Jokic a été moins en vue (16 pts, 7 pds), Jamal Murray, pourtant précieux (32 pts, 8 passes), n'a rien pu faire. Mais attention, les Nuggets ont déjà effacé deux fois un tel déficit face à Utah puis les Clippers…

C'est une bien mauvaise nouvelle pour la FFT et Roland-Garros. Présent sur le plateau de France Télévisions, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir que la jauge pour le Grand Chelem français est abaissée à mille spectateurs. Ce coup de rabot, qui intervient trois jours avant le début de l'épreuve, fait suite aux nouvelles restrictions de rassemblement annoncées mercredi soir par le ministre français de la Santé Olivier Véran pour les zones en "alerte renforcée", dont fait partie Paris.

Claude Puel ne veut pas le voir partir. Mais la Premier League s'active pour faire flancher l'entraîneur des Verts. Selon L'Equipe, West Ham a proposé 3 millions de plus que Leicester pour Wesley Fofana. L'offre monte donc maintenant à 35 millions d'euros pour le jeune défenseur central de 19 ans. A un peu plus d'une semaine de la fin du mercato, cette surenchère n'est peut-être pas finie. Mais reste à savoir à quel montant les Verts n'auront plus le choix…