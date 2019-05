Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe du monde 2022 : Le projet d’une compétition à 48 équipes abandonné

C’était le désir si cher à la FIFA, cela restera une chimère. Le prochain Mondial au Qatar se déroulera bien à 32 équipes a confirmé l’instance du football mondial. Il a manqué du temps et un contexte géopolitique plus stable (la FIFA souhaitait impliquer des pays voisins pour l’organisation) pour permettre à ce projet d’aboutir précise-t-elle. "A la suite d'un processus de consultation approfondi (...) il a été conclu que dans les circonstances actuelles une telle proposition ne pouvait être mise en œuvre". Ce n’est que partie remise puisque l’édition 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique est déjà prévue à 48 équipes.

2. Boxe – Jeux Olympiques 2020 : Le noble art sera bien présent mais pas sous l’égide de l’AIBA

Face aux problèmes de gouvernance de l’association de boxe amateur (AIBA) gangrénée depuis plusieurs années par des affaires financières et de corruption, le ICO a tranché. La boxe sera bien au rendez-vous à Tokyo, mais elle ne sera pas gérée par son habituel organisateur. La décision doit être validée en commission prochainement. C’est donc le Comité International Olympique qui se chargera lui-même de l’organisation des épreuves, via un groupe de travail exceptionnel qui se doit de mettre en place la compétition mais aussi ses qualifications au préalable. "Je ne me souviens pas qu'un tel groupe de travail ait été créé par le CIO, j'espère que c'est la première et la dernière fois", a déclaré son président Thomas Bach.

3. Cyclisme – Tour d’Italie : Ewan, Viviani… les sprinteurs jettent l’éponge en vue du Tour de France

L’arrivée massive à Novi Ligure mercredi a scellé le Giro de plusieurs sprinteurs majeurs du peloton. Vainqueur de la 11e étape, Caleb Ewan (Lotto-Soudal) ne prendra pas le départ de la 12e ce jeudi. En cause, une suite de Giro particulièrement montagneuse et la préparation du Tour de France auquel l’Australien doit participer. Elia Viviani (Deceuninck – Quick Step), fanny lors de cette édition après avoir été déclassé sur la 4e étape a décidé lui aussi de mette fin à son Tour d’Italie. On devrait aussi le retrouver sur les routes hexagonales en juillet.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – Qualifications Roland-Garros : Six des onze joueurs français en lice mercredi se sont imposés, lors du troisième jour des qualifications. Geoffrey Blancaneaux, Alexandre Muller, Manuel Guinard, Elliot Benchetrit, Enzo Couacaud et Mathias Bourgue passent ainsi au 3e tour. Il leur reste un match à gagner pour intégrer le grand tableau. Cela passe également pour la tête de série N.1 des qualifs, Tennys Sandgren.

Football – Coupe du monde féminine : Un "épiphénomène" qui ne touche qu'une "poignée de personnes" : le comité d'organisation a démenti tout couac de sa billetterie, alors que certains supporters se plaignent d'être séparés de leurs proches en tribunes.

Handball – Starligue : A trois jours de sa finale de la Coupe de France, Chambéry s'est replacé provisoirement à la deuxième place du Championnat de France en battant Toulouse (35-27).

Football – Ligue 1 : La Commission de discipline de la LFP réunie mercredi à Paris, a infligé un match de suspension à Radamel Falcao, Adrien Da Silva (Monaco), Romain Amalfitano (Dijon), et Pierre Lees-Melou (Nice). Par conséquent, ces joueurs seront absents à la reprise de la saison 2019-2020.

Football – CAN 2019 : Le capitaine du Ghana Asamoah Gyan a décidé mercredi sur "demande présidentielle" de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale, à quelques semaines du début de la compétition.

Basketball – NBA : Rudy Gobert a été retenu dans la meilleure équipe défensive de la saison pour la troisième saison consécutive. Le pivot français du Utah Jazz s’offre même le meilleur total de voix de la ligue avec 197 points sur 200 possibles. Il est accompagné de Paul George (Oklahoma City Thunder), Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks) et Marcus Smart (Boston Celtics).

La vidéo de rattrapage

Notre journaliste Martin Mosnier s'est interrogé sur l'identité d'un potentiel achteur pour Kylian Mbappé cet été. Ses points de chute ne sont pas nombreux.

Le Tweet pas content des supporters du FC Nantes, après l’annonce du nouveau logo du club

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme – Tour d’Italie : Les choses sérieuses démarrent pour le général

Les prétendants à la victoire finale n’attendaient qu’elle. Cette 12e étape entre Cuneo et Pinerolo (158 kilomètres) devrait leur offrir l’occasion de s’affronter dans la montagne avec le premier col de 1re catégorie de ce Giro à trente kilomètres de l’arrivée (8,9 kilomètres à 9,4%, des passages à 10% et plus sur 6 kilomètres). Et un mur à 14% de moyenne sur des pavés les attend dans le final pour corser un peu plus l’affaire.

2. Tennis – Cinq Français en quarts à Lyon et Strasbourg

Les Bleus sont plutôt en réussite dans cette dernière semaine de préparation avant Roland-Garros. A Lyon, Benoît Paire aura le droit à un joli test contre Denis Shapovalov en quart de finale. Jo-Wilfried Tsonga, qualifié difficilement mercredi, n’aura pas la tâche beaucoup plus aisée contre Nikoloz Basilashvili. Chez les dames, elles sont trois à espérer une place dans le dernier carré. Caroline Garcia affrontera la prometteuse ukrainienne Marta Kostyuk, sa compatriote Dayana Yastremska affrontera, elle, Fiona Ferro. Chloé Paquet ouvrira le bal des quarts à Strasbourg contre l’Australienne Daria Gavrilova.

3. Formule 1 – Grand Prix de Monaco : L’heure des traditionnels essais du jeudi

La course monégasque a plus d’une spécificité, un jour de rab dans le week-end en particulier. Les essais libres débutent donc ce jeudi, le seul Grand Prix de la saison à bénéficier d’un tel calendrier, puisqu’on ne roule pas le vendredi dans les rues de la principauté. Sur le tracé urbain, les Ferrari tenteront de reprendre confiance après un début de saison magistralement dominé par Mercedes. La saison dernière, la Red Bull de Daniel Ricciardo avait dominé toute l’épreuve sur le Rocher.