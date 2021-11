Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Chef Curry aux petits oignons

Boom ! Stephen Curry a signé une nuit dont il a le secret. Pour la première fois de la saison, Chef Curry a aligné 50 points agrémentés de 10 passes décisives, 7 rebonds et 3 interceptions. Autant le dire tout de suite, Atlanta n'a pas survécu (127-113) au chantier du meneur des Warriors. Les 38 points et 10 rebonds de Kevin Durant n'ont, eux, pas suffi aux Nets, croqués par la puissance collective de Bulls (188-95) décidément convaincants en ce début de saison. L'ensemble du cinq majeur de Chicago a dépassé les 10 points.

2. Football – Qualifications Coupe du monde 2022 : Le coup dur Pogba

Voilà qui commence à faire beaucoup. Lundi dans la soirée, l'équipe de France a perdu son troisième titulaire. Après les forfaits de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, c'est Paul Pogba qui a fait faux bond aux Bleus. Blessé à la cuisse droite lundi à l'entraînement, la Mancunien a été remplacé par Jordan Veretout et il n'aura pas l'occasion de reformer son duo de champions du monde avec N'Golo Kanté, absent le mois dernier à cause du Covid-19. Un vrai coup dur pour l'équipe de France qui ne pourra donc pas compter sur son joueur le plus régulier en 2021.

Paul Pogba avec l'équipe de France lors de la finale de la Ligue des nations contre l'Espagne, le 10 octobre 2021 à Milan Crédit: Getty Images

3. Football – Ligue 1 : La vente des Verts repoussée ?

Selon L'Equipe, alors que trois offres de rachat ont été déposées avant la date limite, à savoir ce lundi soir, les deux propriétaires des Verts, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, ne seraient plus aussi pressés de céder l'ASSE. Les co-présidents ne veulent pas vendre le club au rabais alors la situation sportive actuelle de l'AS Saint-Etienne, 19e, a fortement impacté sa valeur (très loin des 60 millions d'euros espérés l'été dernier). Ils pourraient donc jouer la montre.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo (ASSE) Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Ski alpin : La skieuse américaine Mikaela Shiffrin souffre du dos depuis sa victoire inaugurale à Sölden fin octobre et ne participera pas au parallèle de Lech samedi, a indiqué lundi à l'AFP son entraîneur Mike Day.

Basketball – NBA : Le Camerounais Joel Embiid, star des Philadelphia 76ers, a été testé positif au Covid-19 lundi et devrait manquer plusieurs matches de NBA, selon plusieurs médias américains.

Tennis : L'Australien Dylan Alcott, 15 titres du Grande Chelem et plus grand joueur mondial de quad, une catégorie de tennis en fauteuil roulant, a annoncé mardi qu'il mettrait fin à sa carrière à l'issue de l'Open d'Australie.

La vidéo de rattrapage

Lafond: "Face aux Blacks, la compo des Bleus sera sans Ntamack et Jalibert dans la même équipe"

Le tweet "from downtown"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions féminine : Une affiche pour Paris

Parisiennes et Lyonnaises se mesurent respectivement cette semaine au Real Madrid et au Bayern Munich, leurs ambitieux dauphins en Ligue des champions, avant de se retrouver dimanche pour le choc de la D1 féminine. Signe du prestige de la rencontre, c'est au Parc des Princes que Paris accueille le Real mardi (21h), une enceinte d'habitude réservée aux duels avec Lyon. Le PSG devance Madrid, 11e de Liga, en tête du groupe B, mais les deux équipes ont le même nombre de points (6). Un succès placerait idéalement les Parisiennes sur la voie des quarts.

Perle Morroni, Nadia Nadim et Marie-Antoinette Katoto après la qualification du PSG contre Arsenal en Ligue des champions féminine le 22 aoùut 2020 Crédit: Getty Images

2. Tennis : Cornet et Murray sur le pont

Après avoir écarté l’Autrichienne Julia Grabher, Alizé Cornet affrontera ce mardi l’Américaine Alison Riske, 73e mondiale, au WTA 250 de Linz. Elle est, déjà, la dernière Française encore en lice en Autriche cette semaine. Après avoir été éliminé au premier tour à Paris par Dominik Koepfer, Andy Murray affrontera le Norvégien Viktor Durasovic ce mardi pour son entrée en lice à Stockholm.

Murray Crédit: AFP

