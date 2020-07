503 millions, Borg-McEnroe, Berlusconi et cauchemar anglais : Le plateau du jour

Le plus gros contrat de l'histoire du sport pour Patrick Mahomes, le récit d'un tie-break unique dans une rivalité mythique, le pari gagnant de Silvio Berlusconi ou une belle soirée en perspective du côté de la Premier League, même si elle se fera sans Matteo Guendouzi : mettez-vous à l'aise, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football américain - NFL : 503 millions de dollars sur 10 ans, le contrat historique de Mahomes

C'est un contrat qui fera date. ESPN a révélé les détails du nouveau bail que Patrick Mahomes va signer avec les Kansas City Chiefs : un engagement de… 10 ans pour un montant global qui s'élève à 503 millions de dollars. C'est du jamais vu non seulement dans l'histoire de la NFL mais aussi dans l'histoire du sport tout court. Un nouveau record pour le jeune quarterback des Chiefs, devenu le plus jeune joueur à cumuler un titre de MVP et une victoire au Super Bowl en février dernier.

2. Football - Ligue 1 : Terrier passe de Lyon à Rennes

Martin Terrier va bel et bien suivre Florian Maurice à Rennes. Le club breton a officialisé la signature de l'attaquant de 23 ans, qui s'est engagé pour cinq ans et une indemnité de 12 millions d'euros, plus 3 millions de bonus éventuels. Terrier quitte l'OL après 77 matches disputés sous les couleurs rhodaniennes et 17 buts inscrits. Maurice, lui aussi passé de Lyon à Rennes cet été en tant que directeur sportif, avait déjà été l'un des principaux artisans de son arrivée chez les Gones il y a deux ans. Avec le recrutement de Terrier, Rennes pourrait prochainement laisser partir son attaquant Mbaye Niang.

2. Football - Premier League : Tottenham entretient l'espoir

Tottenham peut encore rêver d'Europe après son succès sur le terrain d'Everton (0-1), au terme d'un match marqué par une embrouille assez improbable entre Hugo Lloris et Son Heung-Min. Un but de Michael Keane contre son camp a permis à la formation de José Mourinho de s'imposer à Goodison Park et de revenir à sept longueurs de la cinquième place du classement, occupée par Manchester United. Mais, avec seulement cinq journées encore à disputer, les espoirs des Spurs d'accrocher le wagon européen restent minces.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le FC Séville a consolidé sa quatrième place en dominant Eibar (1-0). : Le FC Séville a consolidé sa quatrième place en dominant Eibar (1-0). Et l'ancien Marseillais Lucas Ocampos en a profité pour montrer ses qualités de… gardien de but.

Tennis : L'ATP va modifier son système de classement à partir du mois d'août, date prévue de reprise des tournois après cinq mois de pause due à la pandémie de Covid-19, en allongeant la période de référence de 12 à 22 mois

Football - Liga : Alors que La Cadena Ser annonçait cet hiver que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, aurait attaqué ses opposants via des faux comptes sur les réseaux sociaux, un audit commandé par le club catalan révèle ce lundi qu'il n'y a eu "ni corruption" et ni "diffamation".

Basketball - NBA : Dwight Howard a indiqué qu'il allait rejoindre Orlando pour y disputer la fin de la saison avec les Los Angeles Lakers. Le pivot de la franchise californienne a par ailleurs annoncé qu'il allait verser son salaire sur cette période à l'association Breathe Again.

Football - Bundesliga : Le Werder Brême, en position inconfortable après avoir concédé le nul à domicile à l'aller (0-0), a conservé sa place dans l'élite allemande après le nul (2-2) obtenu sur le terrain de Heidenheim, lundi soir en barrage retour.

La vidéo de rattrapage

Le Podcast du jour

Sébastien Grosjean est un homme discret, mais à l'avis bien tranché. Ancien numéro 4 mondial, vainqueur de la Coupe Davis et amoureux de cette compétition au point de la défendre et de prendre le capitanat de l'équipe de France, il est resté un acteur majeur du tennis mondial. Cette semaine, il est l'invité d'Arnaud Di Pasquale pour une heure de discussion autour des sujets du moment.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Les Grands Récits : Borg - McEnroe, chef d'œuvre dans un jardin anglais

Il y a tout juste 40 ans, Björn Borg et John McEnroe livraient en finale de Wimbledon un duel homérique, sublimé par le tie-break le plus célèbre de l'histoire du tennis. Un sommet de dramaturgie, dont les deux champions sont sortis grandis. Le point culminant d'une rivalité pas comme les autres et de l'âge d'or du tennis.

Borg - McEnroe, Wimbledon 1980. Crédit: Getty Images

2. Football - Serie A : Monza, le pari gagnant de Silvio Berlusconi

L'actu de la Serie A, c'est la 31e journée du championnat avec un choc toujours mythique entre le Milan AC et la Juventus Turin (21h45). Et quand on parle de Milan, on pense forcément à Silivo Berelusconi. L'ancien boss des Rossoneri s'est lancé dans un pari fou, celui de faire monter le club de Monza en Serie A. Et avec son fidèle bras droit Adriano Galliani, il est sur la bonne voie pour réaliser ce rêve impossible.

3. Football - Premier League : Arsenal - Leicester à l'affiche... sans Guendouzi

Il y en aura pour tous les goûts dans les trois matches au programme de la 34e journée. Ceux qui aiment les luttes au couteau pour le maintien seront servis avec un Norwich-Watford (19h00), tout comme les amateurs de derbies londoniens avec Crystal Palace - Chelsea (19h00). En point d'orgue, Arsenal recevra Leicester (21h) pour une affiche qui concerne la course à l'Europe. L'occasion aussi de revenir sur la situation délicate traversée par Matteo Guendouzi ches les Gunners.

