Grâce à son duo déjà iconique LeBron James et Anthony Davies (33 et 30 points chacun), les Lakers se sont défaits de Detroit (135-129). Privés de Kevin Durant, les Nets, malgré un James Harden omniprésent (28 points, 10 rebonds, 8 passes) ont subi la loi des Sixers (124-108) de Joel Embiid (33 points). Les 50 points et 12 rebonds de Nikola Jokic n'ont pas suffi à Denver sur le parquet de Sacramento (119-114).

Sale soirée pour les Red Devils. Manchester United, qui a perdu Paul Pogba sur blessure, a été accroché par Everton (3-3), samedi lors de la 23e journée de Premier League, et pourrait voir City prendre le large et cinq points d'avance en tête dimanche. Un but plein de hargne, au bout du temps additionnel, par Dominic Calvert-Lewin (3-3, 90e+4) ne laisse qu'un point aux Red Devils qui menaient de deux buts à la pause. Pogba est lui sorti à la 40e minute, victime d'une blessure musculaire à la cuisse.

Le match le plus chaud de l'année, toujours, mais dans un contexte encore plus brûlant que d'habitude : Marseille reçoit dimanche le PSG pour un classique de la Ligue 1, que le club provençal aborde au bord de l'implosion. Avec ses supporters à dos, à la 9e place et quelques jours après la démission d'André Villas-Boas, l'OM est sur la brèche. Le PSG, lui, n'a plus de filet de sécurité dans la course au titre alors que Lille à trois points d'avance et Lyon, quatre (avec un match en plus). De son côté, le LOSC se déplacera à Nantes à 17h. Histoire de mettre plus de pression encore sur Neymar et ses copains.