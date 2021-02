Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme – All Star Perche : Lavillenie en pleine cure de jouvence

Omnisport Révolution à l'OM, réveil de LeBron, sourire de Federer, Alaphilippe : L'actu sur un plateau HIER À 07:00

Renaud Lavillenie a frappé très fort juste avant les Championnats d'Europe d'athlétisme en salle (4-7 mars à Torun en Pologne) en remportant le All Star Perche avec une barre à 6,06 m, samedi à Aubière, une hauteur qu'il n'avait plus connue depuis 2014. Armand Duplantis est prévenu. Le prodige suédois (21 ans) aura en face de lui un adversaire des plus redoutables, revenu à son meilleur niveau. A 34 ans, Lavillenie vit une seconde jeunesse et il l'a prouvé en renouant avec des barres que les blessures avaient mises hors de sa portée ces dernières années.

C'était du Lavillenie vintage : Revivez son saut magistral à 6,06m

2. Rugby – Top 14 : Le choc pour Toulouse

Toulouse a pris la tête du Top 14 en faisant tomber l'ancien leader La Rochelle chez lui (14-11) au terme d'un combat féroce et indécis samedi soir en match en retard de la 15ème journée reporté à cause du Covid-19. Gagner à Marcel-Deflandre, citadelle imprenable depuis vingt journées, est un exploit. Pour Toulouse, c'est une habitude : il y a deux ans, les hommes d'Ugo Mola avaient déjà faire mordre la poussière aux Maritimes dans leur antre.

L'antisèche : Toulouse a fait sauter le verrou rochelais Crédit: Icon Sport

3. Football – Liga : Le Barça remercie Dembélé

Le FC Barcelone s'est imposé à Séville (2-0) samedi lors de la 25e journée de Liga, dans un match important dans la course au titre en attendant ceux de l'Atlético Madrid, leader, et du Real Madrid, troisième. Cette victoire, acquise grâce à Ousmane Dembélé et Lionel Messi, permet aux Catalans de prolonger leur série d'invincibilité en championnat (15 matches), et de passer provisoirement deuxième au classement, à deux longueurs de l'Atlético Madrid.

Ousmane Dembélé brachte den FC Barcelona in Sevilla auf Kurs Crédit: Getty Images

4. Basketball – NBA : Le Jazz réagit, Philadelphie et Brooklyn tombent

Après sa défaite samedi, Utah, leader à l'ouest, a bien réagi sur le parquet d'Orlando (109-124) grâce à Donovan Mitchell (31 points). Rudy Gobert s'est offert un classique double double (12 points, 16 rebonds). A l'est, les leaders ont perdu. Malgré les 42 points de Joel Embiid, les Sixers ont subi la loi des Cavs (109-112) alors que les 29 points de James Harden n'ont pas suffi à Brooklyn face à Dallas (98-115).

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Le 19e but en championnat de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi: la Juventus Turin, comme à l'aller, a été accrochée par une belle équipe de l'Hellas Vérone (1-1) lors de la 24e journée. Ce nul offre l'occasion au leader l'Inter Milan (53 pts) de prendre dix points d'avance sur elle.

: Le 19e but en championnat de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi: la Juventus Turin, comme à l'aller, a été accrochée par une belle équipe de l'Hellas Vérone (1-1) lors de la 24e journée. Ce nul offre l'occasion au leader l'Inter Milan (53 pts) de prendre dix points d'avance sur elle. Formule E : Le Britannique Sam Bird (Jaguar) a remporté devant le Néerlandais Robin Frijns (Virgin) et le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) le second ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite), 2e manche de la saison, samedi. Le Français Jean-Eric Vergne, initialement classé 3e, a été pénalisé de 24 secondes pour ne pas avoir pris son deuxième "mode attaque" et termine finalement 12e.

Voile – Coupe de l'America : Le début de la Coupe de l'America qui opposera Team New Zealand au défi italien Luna Rossa dans la baie d'Auckland a été reporté d'au moins quatre jours, et pourrait l'être davantage, en raison du reconfinement ordonné dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande après la découverte de nouveaux cas de Covid-19.

Football – MLS : La Fédération US a officiellement abrogé samedi sa règle controversée interdisant aux joueurs de s'agenouiller pendant l'hymne national, après un vote de l'ensemble de ses membres, lors de son assemblée annuelle.

Boxe – WBC : Le Portoricain McWilliams Arroyo a remporté le titre WBC des mouches en infligeant un KO technique à son adversaire, le Mexicain Abraham Rodriguez, samedi au Hard Rock Stadium de Miami.

La vidéo de rattrapage

Même avec un bâton en moins, il reste redoutable : Le spectacle de l'équilibriste Pinturault

Le tweet à archiver dans les livres d'histoire

Ce que vous ne devez pas manquer de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Ce si particulier OM-OL

Sans Jorge Sampaoli mais dans un climat apaisé, Marseille accueille l'OL dans une affiche où Lyon a beaucoup plus à perdre. A l'OM, l'essentiel est ailleurs alors qu'une nouvelle ère pleine de promesses s'ouvre. Pour Lyon en revanche, la soirée sera essentielle. Il s'agira de ne pas laisser filer Paris, tombeur de Dijon samedi (0-4), Lille et Monaco dans la course au titre. L'ASM recevra Brest à 13h alors que Lille accueillera Angers à 17h.

L’OM et le modèle de l’OL : "La crise que connaît Marseille est inenvisageable à Lyon"

2. Ski Alpin – Bankso : Nouvelle chance pour Pinturault et Faivre

Séance de rattrapage pour les Français. Devancé par le Croate Filip Zubcic samedi, Mathieu Faivre, deuxième, et Alexis Pinturault, 4e, ont l'occasion de prendre leur revanche dès ce dimanche sur le deuxième géant du week-end à Bankso. Pour le leader du classement général, l'objectif est double puisqu'il s'agira aussi de creuser l'écart dans la course au gros globe de cristal.

Valeureux deuxième, Faivre s'est heurté à un grand Zubcic

3. Cyclisme - Kuurne - Bruxelles - Kuurne : Un duel Van der Poel - Démarre ?

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ) vont en découdre ce dimanche sur les routes de Kuurne-Bruxelles-Kuurne qui viendra conclure le week-end d'ouverture des classiques flandriennes. Sur un parcours proposant douze monts pavés, la course de dimanche pourrait aussi bien s'offrir à un spécialiste des classiques qu'à un sprinter.

Cyclo-cross ou route, van der Poel reste le plus fort : son succès en vidéo

Omnisport Lille, rugby, Formule E, Ligue 1 : L'actu sur un plateau 26/02/2021 À 06:09