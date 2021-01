Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : CR7 surpasse Pelé, Suarez porte encore l'Atlético

Cristiano Ronaldo un peu plus dans l'histoire : auteur d'un doublé lors du succès de la Juventus face à l'Udinese (4-1), CR7 a porté son total de buts en match officiel à 758, soit un de mieux que celui du Roi Pelé. Le Portugais n'est plus devancé que par deux hommes : Josef Bican (805 buts) et Romario (772).

Cette victoire a permis à la Juventus de revenir dans le top 5, à sept points toutefois du leader l'AC Milan, qui sans Ibrahimovic, à dix pendant une heure mais avec un grand Gianluigi Donnarumma, s'est imposé à Benevento (0-2), trois jours avant le choc entre les deux équipes.

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

En parlant des leaders, celui de la Liga tient bon le cap, grâce à un homme lui aussi. Luis Suarez avait marqué le but de l'Atlético à Getafe (0-1) lors du dernier match de 2020, il a attaqué 2021 sur le même tempo : il a inscrit le but décisif pour les Colchoneros (2-1) à la 90e minute, à Alavès. Au lendemain de la victoire du Real Madrid, l'équipe de Diego Simeone a montré qu'elle avait du répondant avec ce quatrième succès de suite qui la replace en tête, deux longueurs devant sa rivale, avec ses deux matches de retard.

2. Basketball - NBA : 62 points pour Curry !

Stephen Curry a remis les pendules à l’heure avec une performance dantesque contre les Blazers cette nuit : 62 points en 36 minutes, son nouveau record en carrière, et la victoire pour les Warriors (137-122). Les Clippers ont eux repris la tête de la Conférence Ouest en battant les Suns (112-107) grâce à 39 points de Paul George.

3. Football - Premier League : City fragilise un peu plus Chelsea

Chelsea - Manchester City était le choc de la 17e journée du Championnat d'Angleterre, et il l'a bien été, surtout pour les Blues qui ont perdu pied (1-3) à Stamford Bridge. Le suspense a prévalu pendant un quart d'heure puis l'équipe de Pep Guardiola, pourtant privée de plusieurs éléments, testés positifs au Covid-19, a procédé par contres et profité des difficultés de Thiago Silva pour marquer par Ilkay Gündogan (18e), Phil Foden (20e) et Kevin De Bruyne (34e).

Avec ce succès, City remonte à la 5e place à quatre points du leader, Liverpool, avec deux matches en moins. De son côté, Chelsea rétrograde à la 8e place.

Un peu plus tôt, Leicester, troisième, avait repris sa marche en avant à Newcastle (1-2).

4. Rugby - Top 14 : Le Racing sur le fil à Clermont

L'affiche de la 13e journée du championnat de France n'a pas déçu et s'est soldée par la victoire des Franciliens au bout du suspense, sous la neige, dimanche soir. Les Racingmen ont obtenu une cinquième victoire à l'extérieur cette saison (24-22), intraitables dans le secteur de la mêlée fermée, ont emporté la décision sur une longue passe inspirée du jeune Le Garrec pour Zebo.

Au classement, le Racing tient bon sa 3e place tandis que les Auvergnats stagnent à la 7e.

Un peu plus tôt, le Stade Français, encore amer de sa défaite à Pau, avait passé ses nerfs sur Brive à Jean-Bouin (51-21), avec pas moins de 6 essais pour consolider sa quatrième place au classement.

Football - Mercato : Après la victoire de la Juventus face à l'Udinese (4-1), Andrea Pirlo a évoqué le souhait d'une recrue offensive. Et Olivier Giroud semble lui plaire.

Ligue 1 : Le PSG a révélé dimanche en début de soirée qu'un de ses joueurs a été positif au nouveau coronavirus et a été placé à l'isolement. Selon RMC, il s'agit de Rafinha.

Bundesliga : Après avoir concédé pour la 8e fois de suite l'ouverture du score, mené même sur son terrain par Mayence à la pause (0-2), le Bayern Munich l'a finalement emporté (5-2) avec à la clé deux buts de Robert Lewandowski (76e, 83e). Après 14 journées, les champions d'Allemagne et d'Europe sont leaders avec deux points d'avance sur Leipzig.

Discipline : L'attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen, testé positif au coronavirus à son retour après des vacances dans son pays, a présenté des excuses au club et à ses partenaires après la diffusion d'images qui le montraient participant à une fête sans masque au Nigeria.

Voile - Vendée Globe : Yannick Bestaven s'est décalé à l'Est après avoir doublé le cap Horn, alors que Charlie Dalin a fait au plus court à la pointe de l'Amérique du sud. Une option qui a payé dans la nuit pour le premier nommé : le skipper de Maître Coq IV disposait de 147,4 milles d'avance sur son poursuivant d'Apivia lundi à 5h, contre 68,5 milles dimanche en fin d'après-midi..

Handball - Ligue féminine : Metz a poursuivi son carton plein pour la reprise du championnat en dominant Plan-de-Cuques (31-25), en match en retard la 7e journée.

Rugby - Challenge européen : Bayonne, touché par le variant britannique du virus lors de la réception de Leicester le 19 décembre, a renoncé à disputer les deux dernières journées de la compétition prévues les 15 et 22 janvier.

Cyclisme - Décès : Roger Hassenforder, porteur du maillot jaune du Tour de France en 1953, est morte dimanche à l'âge de 90 ans, à Colmar. L'Alsacien au caractère de feu a gagné huit étapes du Tour de France en six participations.

On connaît le tableau des playoffs NFL.

La vidéo de rattrapage

Petra Vlhova a vite refermé la parenthèse Michelle Gisin, victorieuse à Semmering, en remportant son quatrième succès en cinq slaloms cette saison, dimanche à Zagreb.

Un haut maîtrisé avant une frayeur sur le bas : la manche de victorieuse de Vhlova en vidéo

Le podcast du jour : Quelle est la plus grande dynastie de l'histoire du sport ?

On parle de dynastie lorsqu’un club ou une équipe domine son sport pendant une période relativement longue. Laquelle est la plus mythique, celle qui nous a le plus fascinés ou celle dont on garde un souvenir impérissable ? Nous y répondons dans notre podcast Qui c'est le plus fort ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Premier League : Liverpool en mission

Liverpool a une double mission, ce soir à Southampton (21h00), en clôture de la 17e journée : battre le neuvième du Championnat d'Angleterre pour se redonner trois points d'avance sur Manchester United, et saluer la mémoire de Gerry Marsden, chanteur qui a popularisé "You'll never walk alone", l'hymne du club depuis 1963, décédé dimanche à l'âge de 78 ans.

2. Football Liga : Valence doit réagir

En grande difficultés sportive et financière, Valence (16e), reçoit Cadix (12e) à 21h00 pour tenter de remporter sa première victoire en Championnat d'Europe depuis son exploit contre le Real, le 8 novembre.

3. Rallye-raid - Dakar : Première dunes

Après une 1re étape déjà sélective (Sainz leader et Loeb retardé en Autos, Brabec distancé en Motos), 685 kilomètres sont au programme de la 2e étape ce lundi, dont 457 km chronométré, entre Bisha et Wadi Ad-Dawasir, en Arabie saoudite. Avec les premiers cordons de dunes pour décor.

