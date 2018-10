80 ans de Guy Roux, Bolt, Mbappé, duel Tsonga-Monfils : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Antetokounmpo démarre fort, les Pelicans aussi

C’est l’un des joueurs les plus attendus de la saison. Et visiblement, Giannis Antetokounmpo n’a pas besoin d'échauffement. Pour le premier match des Bucks, le "Greek Freak" a emmené Milwaukee vers une victoire sur le fil (113-112) avec 25 points, 18 rebonds et 8 passes face à Charlotte.

L’autre carton du soir est à mettre à l’actif d’Anthony Davis (32 pts, 16 rebonds, 8 passes) et des Pelicans qui ont fait chuter une pâle équipe de Houston (131-112), à l’image d’un James Harden moins scoreur qu’à l’habitude (18 pts, 9 rebonds 10 passes). Enfin, les Spurs ont parfaitement débuté face à Minnesota sous la houlette d’un DeMar DeRozan déjà bien installé (28 pts, 4 rebonds, 4 passes).

2. Football : Mbappé s'offre une journée de héros à Bondy

L'enfant prodige était de retour. Hier, Bondy a déroulé le tapis rouge pour Kylian Mbappé, originaire de cette ville de Seine-St-Denis. Interview, bain de foule et grands sourires : une journée de star mondiale pour celui qui a pu constater combien les choses peuvent changer en l'espace de deux ans.

Vidéo - Vegedream et communion avec le public : Mbappé a connu "beaucoup d'émotion" à Bondy 01:44

3. Tennis - ATP Anvers : Minimum trois Français en quarts

Gilles Simon n'a pas traîné mercredi pour se qualifier pour les quarts de finale auxquels Richard Gasquet prendra part lui aussi, tandis qu'à Moscou, Benoît Paire a été stoppé dès le deuxième tour. Dans le tournoi belge, il y aura forcément un autre Tricolore en quarts. Parce que Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga s'affrontent ce jeudi en huitièmes de finale dans un duel fratricide. Le Manceau, tenant du titre, pourrait sortir du Top 100 en cas de défaite.

Vidéo - "Si Tsonga revient, c'est qu'il est convaincu de remporter encore de grandes victoires" 06:28

On a aussi retenu pour vous

Football - MLS : Grâce à un superbe coup franc de Wayne Rooney, DC United a pris le meilleur sur Toronto et s’est rapproché d’une qualification miraculeuse au regard de son début de saison en play-offs.

Football : L'ancien roi du sprint Usain Bolt a décliné l'offre du club maltais de La Valette, qui lui proposait un contrat de deux ans, et restera en Australie en vue de devenir footballeur professionnel, a déclaré son agent jeudi.

Golf : "C'était juste l'effet cumulé de tout ce qu'il s'est passé cette saison (...) J'étais fatigué parce je ne m'étais pas entraîné pour tout cela" a expliqué, jeudi à Sports Illustrated, Tiger Woods à propos de sa Ryder Cup décevante individuellement.

Le tweet "bienvenue en NBA"

Annoncé comme un prodige européen, Luka Doncic a montré un peu de sa magie pour son premier match avec Dallas malgré la défaite des siens face à Phoenix.

La vidéo de rattrapage

Notre consultant Bruno Derrien, ancien arbitre international, revient pour nous sur cette règle si particulière au football : le hors-jeu. Extrêmement complexe à juger dans le feu de l'action, il est la hantise des attaquants et des arbitres à la fois.

Vidéo - Pourquoi le hors jeu est une règle impossible à arbitrer... mais indispensable 04:33

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football : Guy Roux a 80 ans

"Un petit qui saute va toujours moins haut qu’un grand qui saute". Une phrase parmi tant d’autres. Ce jeudi, Guy Roux, personnage iconique du foot français, souffle ses 80 bougies. Guy Roux c’est surtout l’AJ Auxerre, auquel il aura dédié près de 40 ans de sa vie et certaines soirées à récupérer les ballons aux abords de l’Abbé Deschamps pour éviter au club de devoir en racheter. Bon anniversaire monsieur !

2. Football - Ballon d’Or : Trop de Français en course ?

Ce jeudi, Eurosport.fr consacre un dossier au Ballon d’Or 2018. Avec une question simple : les Bleus vont-ils souffrir de la dispersion des voix ? Réponse à partir de 9h avec vidéos, sondages et petites histoires du trophée doré.

3. Rugby – XV de France : Venez débriefer la liste de Brunel dans Poulain Raffûte

Finalement sans étranger mais pas sans nouveauté. Alors que Jacques Brunel a dévoilé sa liste mercredi pour les tests matches de novembre, venez donner votre avis dans Poulain Raffûte à partir de 16h sur la page Facebook d’Eurosport. Au programme également : le cas Collazo et les pronos du week-end.