Il s'agit sans doute du symbole le plus fort depuis la fusion des ministères de l'Education nationale et des Sports à l'été 2020. L'ancien handballeur Olivier Girault, 48 ans et ancien membre des "Costauds" qui avaient décroché l'or olympique aux JO 2008 de Pékin, ex-patron de la Ligue nationale de handball (2018-2020), est désormais le président de la principale fédération du sport scolaire qui regroupe près de 800.000 licenciés et qui oeuvre dans le second degré. Il s'agit d'une première pour cette institution dont le poste de directeur national est dévolu d'ordinaire, depuis les années 70, à des cadres de l'Education nationale, recteurs, inspecteurs généraux ou chefs d'établissements.

"C'est une rupture, s'étonne une ex-cadre de l'UNSS. C'est la première fois qu'un tel profil prend la tête de l'UNSS. On est vraiment dans l'image à deux ans des JO à Paris". Cette nomination intervient en effet quelques mois après une incompréhension mutuelle entre le ministre de l'Education nationale et certains sportifs de haut niveau après les JO de Tokyo. Jean-Michel Blanquer s'était en effet fendu d'un tweet dans lequel il se félicitait du rôle de l'EPS (éducation physique et sportive, ndlr) dans la réussite des sports collectifs au pays du soleil levant (3 or, 1 argent, 1 bronze).

Ad

Sportifs de l'année Emma McKeon, reine des bassins et des Jeux IL Y A 7 HEURES

Une nomination qui vient en contre-poids

culture sportive à l'école (...) désastreuse", avant d'être suivi par d'autres comme le décathlonien Kevin Mayer qui avait lui regretté l'absence "de la culture de la gagne à l'école". Le malentendu s'était quelque peu tassé depuis. Mais la décision de Jean-Michel Blanquer ne peut être lue sans ce contexte. Quelques jours avant la décision du ministre, quatre anciens sportifs de haut niveau, Astrid Guyart, Le basketteur Evan Fournier, vice-champion olympique à Tokyo, avait le premier ouvert le feu en parlant lui d'une "", avant d'être suivi par d'autres comme le décathlonien Kevin Mayer qui avait lui regretté l'absence "". Le malentendu s'était quelque peu tassé depuis. Mais la décision de Jean-Michel Blanquer ne peut être lue sans ce contexte. Quelques jours avant la décision du ministre, quatre anciens sportifs de haut niveau, Astrid Guyart, Frédéric Michalak, Malia Metella et Yannick Nyanga avaient également plaidé pour une telle nomination , assurant en substance que cela créerait un électrochoc nécessaire à deux ans et demi des JO. Leur message a peut-être été entendu...

"Clairement, c'est une nomination qui vient en contre-poids de sa sortie cet été un peu maladroite sur le haut niveau", analyse d'ailleurs une source proche des instances sportives. Cette révolution culturelle dans le petit monde du sport scolaire ne passe en tout cas pas vraiment pour tout le monde. "Le problème c'est que ce sont deux choses différentes, le haut niveau et le sport scolaire, nuance une source proche des arcanes sportives. L'UNSS n'a pas comme vocation première de former des champions".

Pas une bonne nouvelle pour l'UNSS

"On est assez fâchés, tranche lui franchement Benoit Hubert, secrétaire secrétaire national du Snep-Fsu (syndicat des professeurs d'EPS). Pas sur la personne, qui n'y est pour rien, mais sur la manière. Il y a quand même un Conseil d'administration de l'UNSS qui s'est exprimé et Olivier Girault, après les auditions des candidats, était arrivé en quatrième position sur quatre". Une décision assumée par le ministère.

"Le conseil d'administration de l'UNSS est composé à 100% du monde de l'éducation, analyse-t-on dans l'entourage du ministre. Ce n'est pas anormal qu'il se soit positionné comme cela. Cela fait partie de la volonté de regroupement du ministère de l'Education nationale et des Sports. Cela correspond à l'état d'esprit du ministre, celui d'une ouverture". Une ouverture qui pour l'instant laisse perplexe du coté du sport scolaire.

"Ce n'est franchement pas une bonne nouvelle pour l'UNSS", estime un cadre de l'Education nationale, spécialiste du sport scolaire. "On a du mal à comprendre, ajoute Benoit Hubert. Les professeurs d'EPS ne sont pas ravis et ce ne sont pas les seuls".

Sportifs de l'année Romain Cannone, la divine surprise IL Y A 12 HEURES