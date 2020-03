A revivre jeudi sur Eurosport : Fourcade à l'honneur, Gilbert et Nadal au top

Le Club Eurosport, votre nouvelle émission

En cette période où le sport est au repos forcé, Eurosport veut continuer à vous le faire vivre de toutes les façons possibles. Jeudi, découvrez Eurosport Club, notre nouvelle émission. Le numéro 1 sera consacré à Martin Fourcade, avec une interview du jeune retraité. Le quintuple champion olympique de biathlon vient en effet de mettre un terme à sa glorieuse carrière il y a dix jours, sur une dernière victoire.

Le biathlon sera à la fête toute la journée avec plusieurs courses marquantes de ces dernières années, notamment la poursuite des Mondiaux 2017 à Hochfilzen, que Martin Fourcade avait remporté devant Johannes Boe.

Gilbert et Valverde à la fête

Cap sur le printemps 2017. Un printemps de rêve pour Philippe Gilbert. Vainqueur du Tour des Flandres pour la première fois de sa carrière, le Wallon va ensuite remporter l'Amstel Gold Race en réglant au sprint le Polonais Michał Kwiatkowski. Vous pourrez revivre cette course, ainsi que la Flèche Wallonne, disputée trois jours plus tard et enlevée par l'inévitable Alejandro Valverde. C'était la 4e victoire consécutive du Murcien au sommet du Mur de Huy, la 5e au total.

Nadal par ci, Nadal par là

Mercredi, vous avez pu revivre la decima de Rafael Nadal à Roland-Garros en 2017. Vous pourrez revoir sa finale victorieuse contre Stan Wawrinka cet après-midi, mais aussi sa quête de l'US Open 2017, avec les meilleurs moments de sa demi-finale contre Juan Martin Del Potro et de sa finale face à Kevin Anderson. Une après-midi "spéciale Rafa", donc sur Eurosport 2 !

Le programme d'Eurosport 1

Le programme d'Eurosport 2