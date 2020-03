A revivre mercredi sur Eurosport : la decima de Rafa, le sacre de Van Avermaet

Le sacre de Van Avermaet

Greg Van Avermaet a longtemps couru après son premier Monument. Après avoir multiplié les podiums et les top 10 notamment sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le Belge décroche enfin la timbale en 2017 sur le vélodrome roubaisien. Pourtant retardé par un problème mécanique avant la Trouée d'Arenberg, il finit par s'imposer en devançant le Tchèque Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) et le Néerlandais Sebastian Langeveld (Cannondale-Drapac) au sprint.

Paris-Roubaix 2017

Greg Van Avermaet avec le trophée du Paris-RoubaixAFP

La decima de Rafa

Battu en quart de finale en 2015 par Novak Djokovic puis contraint de renoncer en pleine quinzaine l'année suivante, Rafael Nadal va reconquérir Roland-Garros en 2017. C'est l'année du grand retour pour le Majorquin, qui n'avait plus gagné le moindre tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2014. C'est aussi, surtout, l'année de la decima. Pour la première fois dans l'histoire du tennis masculin, un joueur va compter dix titres dans un seul et même tournoi du Grand Chelem.

Eurosport vous propose de revivre les meilleurs moments des trois derniers matches de cette édition 2017 dans le tableau masculin : les deux demi-finales et la finale entre Nadal et Stan Wawrinka. Le Suisse s'incline alors pour la première fois dans une finale majeure, mais deux jours plus tôt, il avait remporté un des plus beaux matches de la décennie sur la terre parisienne en venant à bout d'Andy Murray au terme d'un combat épique en cinq sets.

Demie : Stan Wawrika - Andy Murray

Demie : Rafael Nadal - Dominic Thiem

Finale : Rafael Nadal - Stan Wawrika

