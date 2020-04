Retour sur la construction des stades lors du Mondial 2014

Documentaire exceptionnel jeudi au programme sur Eurosport 1. Retour sur l’aventure urbaine autour de la rénovation et de la construction des grands stades brésiliens ayant accueilli la Coupe du Monde 2014. Cette série-documentaire, en trois épisodes, emmène les téléspectateurs dans les coulisses d’un chantier titanesque : la rénovation ambitieuse du mythique Maracaña, le développement d’une technologie inédite à cette époque pour le stade de São Paulo, et l’Arena da Amazônia qui se dresse en plein coeur de la forêt brésilienne.

Constructions extrêmes

Eurosport 1 (22h - 22h50)

Michael Phelps vs. Shark

Avec 28 médailles olympiques au compteur, Michael Phelps pouvait bien s'offrir un défi incroyable et inédit : une course avec un grand requin blanc, l'un des prédateurs les plus rapides du monde. Si les deux concurrents semblent nager côte à côte, chacun est chronométré seul. Ce 23 juillet 2017, aux larges des côtes sud-africaines, le nageur américain, aidé d'une monopalme, s'inclinera avec deux secondes de retard sur 100m.

Eurosport 1 (21h - 22h)

Wozniacki, Halep, Osaka : les grands moments du tennis féminin 2018

L'année 2018 a été animée dans le tennis féminin. A commencer par l'Open d'Australie. Après deux finales perdues à l'US Open en 2009 et 2014 (face à Kim Clijsters et Serena Williams), Caroline Wozniacki, retraitée des courts depuis janvier dernier, a vaincu le signe indien en finale des Internationaux d'Australie 2018 en s'imposant face à Simona Halep en trois sets (7-6, 3-6, 6-4). Cinq mois plus tard, la joueuse roumaine remportait son premier tournoi du Grand Chelem à Roland Garros contre Sloane Stephens (3-6, 6-4, 6-1). A l'US Open, Naomi Osaka balayait Serena Williams en finale (6-3, 6-2).

Finale Open d'Australie : Caroline Wozniacki - Simona Halep

Eurosport 2 (14h - 15h30)

Finale Roland-Garros : Simona Halep - Sloane Stephens

Eurosport 2 (15h30 - 17h30)

Finale US Open : Naomi Osaka - Serena Williams

Eurosport 2 (17h30 - 18h30)



Premier Grand Chelem pour Simona Halep à Roland Garros 2018.Getty Images

Le sacre de Valverde lors de Liège-Bastogne-Liège 2017

Avant cette édition 2017, Alejandro Valverde s'était déjà imposé à trois reprises : en 2006, en 2008 et en 2015. Deux ans plus tard, l'Espagnol signait un superbe quadruplé, devançant Dan Martin et Michał Kwiatkowski. Après avoir décroché sa cinquième Flèche Wallonne quelques jours plus tôt, Alejandro Valverde s’est offert un quatrième Liège-Bastogne-Liège, égalant Moreno Argentin et revenant à une longueur du recordman Eddy Merckx.

Edition 2017 de Liège-Bastogne-Liège

Eurosport 1 (De 14h à 16h)