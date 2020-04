A voir vendredi sur Eurosport : le dernier sacre de Federer en grand chelem, Pinot avec panache

Le 20e grand chelem de Roger Federer face à Cilic

C'est à ce jour le dernier tournoi du Grand Chelem remporté par Roger Federer. Le 28 janvier 2018, le Suisse affronte Marin Cilic, le vainqueur de l'US Open 2014, en finale de l'Open d'Australie. Au terme d'une finale tendue, Roger Federer prend finalement l'avantage sur le Croate en cinq sets (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1). Il remporte ainsi les Internationaux d'Australie pour la sixième fois de sa carrière.

Finale hommes de l'Open d'Australie 2018

Vidéo - Ce retour de Federer a cloué Cilic sur place 00:23

Thibaut Pinot avec panache au sommet du col du Tourmalet

A l'occasion de la 14e étape du Tour de France 2019, c'est Thibaut Pinot qui passe la ligne d'arrivée en tête au sommet du col du Tourmalet. Revivez cette magnifique étape de la Grande Boucle ou un autre Français, Julian Alaphilippe, a réussi à préserver son maillot jaune. A l'occasion de ce Tour de France, les deux cyclistes tricolores ont fait vibrer le coeur des Français.

14e étape du Tour de France 2019

La construction des stades lors du Mondial 2014 : la suite

Après le premier épisode diffusé jeudi soir, place au second et troisième épisode ce vendredi. Cette série-documentaire emmène les téléspectateurs dans les coulisses du chantier titanesque de la Coupe du Monde 2014 : la rénovation ambitieuse du mythique Maracaña, le développement d’une technologie inédite à cette époque pour le stade de São Paulo, et l’Arena da Amazônia qui se dresse en plein coeur de la forêt amazonienne.

Constructions extrêmes

