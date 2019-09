Abandon de Djoko, Benedetto et Mercato : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – US Open : Djokovic renonce !

Coup de tonnerre à Flushing Meadows : Novak Djokovic a abandonné. Le tenant du titre a jeté l'éponge lors du troisième set du huitième de finale l'opposant à Stan Wawrinka. Le numéro un mondial avait perdu les deux premières manches et son service dans la troisième (6-4, 7-5, 2-1). Le Serbe avait souffert de l'épaule en milieu de semaine dernière.

2. Tennis – US Open : Federer sur les rails, Medvedev sous les sifflets

Dans un tableau toujours plus ouvert, Daniil Medvedev a rejoint Wawrinka en quarts après avoir battu Dominik Koepfer, sous les sifflets. Expéditif face à Goffin, Roger Federer retrouvera Grigor Dimitrov, solide vainqueur d'Alex De Minaur. Chez les dames, Serena Williams a dominé Petra Martic malgré une torsion de la cheville. Qiang Wang a sorti la numéro deux mondiale Ashleigh Barty.

3. Football – Ligue 1 : Marseille s'en remet à Benedetto

Marseille n'est pas encore convaincant. Mais il peut déjà compter sur sa recrue, Dario Benedetto, auteur du but qui a offert une deuxième victoire saisonnière à l'OM, face à Saint-Etienne (1-0), lors de la quatrième journée. Le club phocéen compte le même nombre de points que l'OL, cinquième, et reste à deux unités du leader parisien. Sainté ne décolle pas.

Football – Liga : Toujours malade, le Real Madrid a sauvé un point face à Villarreal (2-2) grâce à un doublé de Gareth Bale, expulsé en fin de match.

Sergio Ramos (Real Madrid)Eurosport

Football – Liga : Mené (0-2) par Eibar, l'Atlético a renversé la vapeur pour s'imposer (3-2) et prendre seul les commandes du championnat.

Football – Serie A : Au bout d'un match marqué par les insultes racistes qui ont visé Romelu Lukaku, l'Inter a battu Cagliari (1-2) et reste en tête de Serie A.

Tennis – Challenger : Eliminé dès le premier tour de l'US Open, Jo-Wilfried Tsonga va tenter de se relancer en participant au Challenger de Cassis.

VTT descente – Mondiaux : Grand favori, Loïc Bruni a tenu son rang en empochant un quatrième titre, au Mont Saint-Anne.

Aviron – Mondiaux : L'équipe de France n'a pas décroché de médaille. Une première depuis 2002. Mais elle est rentrée d'Autriche avec quatre quotas olympiques.

Au lendemain du décès de son ami Anthoine Hubert, Charles Leclerc a décroché, dans l'émotion, sa première victoire en Formule 1, au Grand Prix de Belgique.

C'est l'un des points de la quinzaine à l'US Open : tout en maîtrise, Dimitrov a mis de Minaur au pas en fin de première manche.

1. Tennis – US Open : Encore une soirée de folie pour Monfils ?

Après sa victoire convaincante contre Denis Shapovalov au tour précédent, Gaël Monfils ne doit pas tout gâcher. Le Français affronte Pablo Andujar pour une place en quarts. Rafael Nadal, lui, a l'obstacle Marin Cilic à passer, en "night session". La numéro un mondiale Naomi Osaka défie Belinda Bencic.

2. Football – Mercato : Dernière ligne droite

C'est aujourd'hui que tout (ou presque) se joue. Alors que le marché ferme ses portes ce lundi dans quatre championnats majeurs (France, Espagne, Italie et Angleterre), plusieurs dossiers chauds doivent encore être bouclés. Les possibles arrivées d'Icardi au PSG et d'un milieu de terrain à l'OM, ainsi qu'une éventuelle dernière offensive du Barça pour Neymar… vous pourrez suivre les dernières heures du mercato avec nous, sur Eurosport.fr, et en live sur Facebook à partir de 19h.

3. Basket – Coupe du monde : La Serbie et l'Espagne pour enchaîner

Principaux outsiders de la compétition, la Serbie et l'Espagne disputent leur deuxième match. Les coéquipiers de Nikola Jokic ne devraient pas faire de détails face aux Philippines, dans le groupe D (13h30). La Roja, privée de Pau Gasol, n'a pas à trembler non plus face à Porto Rico (14h30), dans le groupe C.