S’il existe encore des paradis perdus sur terre, les Açores en font incontestablement partie. Archipel de 9 îles, isolées au milieu de l’océan et créées par la colère de volcans en fusion, cet endroit appelle à la méditation autant qu’à l’aventure.

Loin de tout, Lisbonne est à 1500 kilomètres, les Açores semblent parfois avoir été oubliées par toute trace d’humanité. Et les paysages, incroyablement diversifiés, vont du noir des parois volcaniques des montagnes jusqu’au vert éclatant de forêts parsemées de cascades que l’on dirait tout droit sorties du film "Avatar". Bref, un cadre idyllique pour les passionnés de sports en pleine nature… C’est donc tout sauf un hasard si cette région autonome du Portugal a reçu cette année le prix de la première destination de tourisme d’aventures en Europe par World Travel Awards.

Le surf y est bien sûr à l’honneur mais les fans de randonnées et d’escalade trouveront là un joyau à l’état brut pour assouvir leurs passions. Les sportifs les plus aguerris pourront même tenter de participer au Golden Trail, sur un parcours aussi sélectif que sublime.

Surfer à Sao Jorge

Si vous aimez les spots bondés, passez votre chemin ! En revanche, si vous voulez surfer dans un cadre isolé, loin du tumulte si ce n’est celui des vagues, Sao Jorge est fait pour vous. Toutefois un tel écrin se mérite. Ce petit village, sans route ni électricité, n’est accessible qu’après une longue marche mais, une fois sur place, on se rend vite compte que les efforts consentis en valaient la peine. Ici, il n’est pas rare de ne trouver qu’un ou deux surfers à l’eau. Une eau couleur saphir et généralement suffisamment chaude pour se dispenser de la combi…

S’il est possible de surfer toute l’année aux Açores, la meilleure période se situe généralement de septembre à avril. Le plus belles vagues, elles, se trouveront entre novembre et février.

L’archipel des Açores perdu au milieu de l’Atlantique Crédit: Eurosport

Randonner à Pico

L’ascension du mont éponyme de cette île n’est pas simple. Selon votre condition physique, il vous faudra entre 4 heures et 8 heures pour parvenir au sommet situé à 2351 mètres d’altitude, mais la récompense, une vue panoramique sur plus de 200 volcans qui composent l’archipel, est à couper le souffle. Une fois en haut, le randonneur aura de plus la satisfaction d’être à l’endroit le plus haut de tout le Portugal !

Etant donné la raideur de l’ascension (pour trois mètres avancés, le marcheur s’élève d’un mètre) et la durée que peut prendre celle-ci, il est possible de camper sur les flancs de la montagne. Lui-même d’origine volcanique, le Mont Pico impressionne par ses parois façonnées par le magma et la végétation sauvage, fougère et bruyère, qui y a élu domicile. Après une telle marche, le randonneur aura bien mérité un verre de vin du cru, les vignes de Pico étant classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les Açores Crédit: From Official Website

Communier avec la nature à Flores

Outre le fait d’être le point le plus occidental de l’Europe, l’île de Flores ("l’île aux fleurs") est sans doute la plus belle de l’archipel. En tout cas la plus spectaculairement sauvage. Les forêts luxuriantes semblent immaculées de toute intervention de la main de l’homme et resplendissent d’un vert éclatant. A Dos Patos, elles sont même striées de cascades spectaculaires et féériques. Plus loin, des falaises abruptes et des lacs naturels juchés dans les cratères de volcans endormis éveillent les sens... Bref, le visiteur est plongé au cœur d’un monde oublié et il aura parfois l’impression de marcher sur les traces d’un brontosaure. On l’aura compris, la petite île de Flores, classée au patrimoine mondiale de la biosphère par l’Unesco, offre une déconnexion totale.

Participer au Golden Trail Championship

Créé pour pallier l’annulation de nombreux trails en raison de la crise sanitaire, le Golden Trail Championship a fait cette année escale aux Açores. Une véritable bouffée d’oxygène pour tous les athlètes qui étaient privés de compétition en raison de la pandémie. Ces derniers ont trouvé sur l’archipel un parcours de rêve, alliant difficultés techniques et décors grandioses.

Ce trail se dispute sur quatre jours et présente un total de 113 kilomètres à parcourir sur l’île de Faial, avec un dénivelé positif de plus de 5000 mètres. Pas moins de 174 runners, parmi les meilleurs du monde et répartis en 32 nationalités, étaient présents au départ de la première édition, en octobre dernier, offrant un coup de projecteur médiatique sur l’archipel. Encore assez inconnues du grand public et préservées du tourisme de masse, les Açores possèdent cependant tous les atouts pour attirer les amoureux d’aventure, de sports outdoor, de relaxation, de dépaysement et de nature sauvage. Un véritable paradis condensé en neuf petites îles.

