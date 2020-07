Nathalie Boy de la Tour révèle qu’elle ne briguera pas de 2e mandat à la tête de la LFP. Karl-Heinz Rummenigge, lui, espère encore que le Ballon d’Or 2020 sera finalement attribué, à Robert Lewandowski si possible. La saison cycliste redémarre ce mardi avec le Tour de Burgos et, pour patienter, vous pourrez vous plonger dans nos derniers podcasts et notre Grand Récit consacré au Mondial 1934.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - LFP : Boy de la Tour en restera là

Élue présidente de la Ligue de football professionnel en 2016, Nathalie Boy de la Tour aurait pu tenter de prolonger son bail de quatre années supplémentaires. Mais la dirigeante de 51 ans a révélé, dans un entretien au journal L’Equipe, qu’elle ne briguerait pas un deuxième mandat. "J’ai d’autres envies et d’autres projets, a-t-elle déclaré. J’ai passé quatre ans à la Ligue. Quatre ans, c’est un bon cycle. C’est à la fois court et long."

2. Basket - NBA : Les Lakers enchaînent, Antetokounmpo dans le bon tempo

A trois jours du choc qui doit les opposer lors de la grande reprise de la NBA, Lakers et Clippers ont connu des fortunes diverses lundi soir. Les premiers ont enregistré une deuxième victoire de rang contre les Washington Wizards (123-116), tandis que les seconds ont chuté face aux Sacramento Kings (102-106). Malgré les 30 points inscrits - en 23 minutes ! - par Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks ont été battus par les New Orleans Pelicans (103-124).

3. Football - Ballon d’Or : Rummenigge y croit encore !

La semaine dernière, France Football a annoncé que le Ballon d’Or 2020 ne serait pas attribué. Une injustice aux yeux de Karl-Heinz Rummenigge, persuadé que Robert Lewandowski avait de fortes chances de remporter cette distinction individuelle en décembre prochain. "Je vais essayer d’en reparler à Gianni Infantino (président de la FIFA) pour qu’il essaye de convaincre France Football," a affirmé le dirigeant du Bayern Munich, qui n’a donc pas perdu tout espoir.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Selon l’AFP et L’Equipe, la mise à pied de Stéphane Ruffier devrait se terminer ce mardi. Le gardien va ensuite réintégrer l’effectif de Saint-Etienne.

Golf - Open d’Australie : L’édition 2020 a été annulée en raison de l’épidémie de coronavirus. Les organisateurs espèrent que l’épreuve pourra se tenir début 2021.

Football - Transferts : A en croire les informations de L’Equipe, l’ancien Monégasque Rony Lopes serait sur le point de s’engager avec l’OGC Nice.

Football - Championship : Vainqueur de Cardiff en demie aller (2-0), Fulham a pris une option sur la qualification pour la finale des play-offs.

Le tweet qui laisse peu d’espoir

La vidéo de rattrapage

Les podcasts à écouter sans tarder

Cette semaine, Arnaud Di Pasquale s’est entretenu avec Ugo Humbert, dont la belle dynamique sur les courts a été interrompue par le confinement. L’intégralité de cette discussion est à écouter dans le podcast DiP Talk.

Navigatrice chevronnée, Alexia Barrier a traversé l’Atlantique pas moins de 17 fois. Celle qui sera au départ du prochain Vendée Globe partage son expérience dans le dernier podcast Ultra.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de Burgos : Plateau royal pour le retour de la petite reine

Quatre mois et demi après un Paris-Nice dont l’épilogue a été tronqué en raison de la propagation du coronavirus, les coureurs vont enfin pouvoir renouer avec une course par étapes à l’occasion du Tour de Burgos. Répertoriée en 2.Pro, l’épreuve aura droit à un plateau bien plus fourni qu’à l’accoutumée avec, entre autres, Richard Carapaz (Ineos), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Alejandro Valverde (Movistar) ou encore Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Longue de 157 kilomètres, l’étape du jour entre Burgos et Mirador del Castillo proposera un parcours vallonné.

2. Football - Serie A : Atalanta - Inter Milan, le duel à distance reprend

Le titre a d’ores et déjà échu à la Juventus Turin, mais la bataille - certes avant tout symbolique - pour les places d’honneur est encore très indécise en Serie A. L’Inter Milan (76 points), l’Atalanta Bergame et la Lazio Rome (75 points chacun) vont ainsi se disputer la deuxième place. En déplacement à Parme ce mardi soir (19h30), les Bergamasques pourront, en cas de résultat positif, mettre la pression sur les Nerazzurri, qui auront fort à faire contre Naples (21h45).

3. Grands Récits : Le Mondial 1934 pris en otage

Deuxième édition de l’histoire de la compétition, la Coupe du Monde 1934 se déroule dans l’Italie fasciste de Benito Mussolini. Le “Duce” ne se fait d’ailleurs pas prier pour instrumentaliser l’événement à des fins de propagande. Pour en savoir plus, une seule solution : lire notre Grand Récit de la semaine.

