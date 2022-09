Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Un témoignage choc dans l'affaire Hamraoui

faisait semblant de tenir en respect Aminata Diallo", la coéquipière de la victime… L'enquête sur l'agression de Kheira Hamraoui se décante . Un cinquième homme, soupçonné d'avoir été présent sur les lieux, a été mis en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire. Dans le même temps, le Parisien dévoile un témoignage édifiant de l'homme soupçonné d'avoir porté des coups de barre de fer à la joueuse du PSG pendant que son complice "", la coéquipière de la victime…

2. Handball – Ligue des champions : Le PSG n'a pas eu besoin de Karabatic

C'était pourtant mal parti pour le PSG avec l'annonce du forfait de Nikola Karabatic , positif au Covid, quelques heures seulement avant le déplacement à Magdebourg. Mais cela n'a pas empêché les Parisiens de frapper un grand coup en allant s'imposer chez le champion d'Allemagne en titre (29-22), et de remonter ainsi à la deuxième place du groupe A. La 3e journée de cette phase de poules se poursuit ce jeudi avec un rendez-vous capital pour le HBC Nantes face à Elverum (20h45).

3. Cyclisme : Evenepoel dans le viseur d'Ineos ?

Cela pourrait bouleverser l'échiquier du peloton. Selon les informations de Velonews, Ineos-Grenadiers étudie la possibilité de recruter Remco Evenepoel , le tout nouveau champion du monde, dès la saison 2023, encore lié pour encore quatre années à la Quick-Step Alpha Vinyl. Le coureur est au repos après avoir décroché le maillot arc-en-ciel, mais il y aura par ailleurs du beau monde sur les routes ce jeudi avec Vincenzo Nibali, Guillaume Martin ou Simon Yates sur la Coppa Agostini, ou la suite de la Cro Race. Deux courses à suivre en direct sur Eurosport !

Douche froide pour Barbier : Milan lui vole la victoire pour 4 millièmes

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Affaires à la FFF : Brigitte Henriques, ancienne vice-présidente de la FFF et actuellement à la tête du CNOSF, a annoncé qu'elle allait porter plainte pour diffamation après la parution d'un article sur un site norvégien l'accusant d'avoir soutenu un cadre fédéral condamné pour harcèlement moral et sexuel.

Tennis : Le nouveau numéro un mondial Carlos Alcaraz a confirmé qu'il allait faire son retour lors de l'Open d'Astana (ATP 250) à compter du 3 octobre. Il sera également présent à Bercy, tout comme Nick Kyrgios.

Football : Le VAR "tue la joie du jeu". La sortie est signée Thierry Henry lors de la "Leaders Week sport business" qui a réunit plus de 3.000 des plus hauts dirigeants de l'industrie mondiale du sport mercredi.

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

Antoine Griezmann est dans une situation délicate. Déjà au coeur d'une bataille juridique entre l'Atlético et le FC Barcelone concernant l'option d'achat assortie à son prêt, le Français pourrait devoir baisser son salaire pour rester à Madrid. Comment joueur peut-il se défendre ? Réponse avec l'avocat sportif Laurent Fellous dans Mercredi Mercato, l'émission d'Eurosport FC.

Clause de la discorde, baisse de salaire : comment Griezmann peut-il se défendre ?

Novak Djokovic n'a pas les mêmes soucis que Griezmann, mais le Serbe joue cependant gros à Tel Aviv, où il fait son entrée en lice ce jeudi face à l'Espagnol Pablo Andujar (17h30). Touché au poignet la semaine passée lors de la Laver Cup, il fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup à perdre en cette fin de saison dans l'optique du Masters. D'autres stars de la balle jaune sont dans le même cas. Le tour d'horizon est signé Maxime Battistella.

Enfin, dans les Grands Récits, on revient sur l'histoire de Kathrine Switzer, qui devenait en 1967 à Boston la première femme à oser prendre le départ d'un marathon avec un dossard épinglé à sa tenue. Bravant l'interdit et l'agression physique du directeur de course, l'Américaine est allée au bout de son rêve, entraînant dans sa foulée des millions de femmes. Et changeant à tout jamais la face de la course à pied.

La question du jour : Et si les Bleues faisaient aussi des miracles ?

Après tout, elles ont un bel exemple à suivre. Les basketteuses tricolores n'ont certainement pas manqué les miracles réalisés par les Bleus sur le parcours qui leur a permis de disputer la finale du dernier championnat d'Europe, il y a une dizaine de jours. Il en faudra un pour les Françaises face à la Chine ce jeudi en quart de finale du Mondial. Les partenaires de Sarah Michel sont convaincues qu'elles peuvent signer l'exploit . Et elles feront tout pour le montrer sur le parquet, à partir de 10h.

