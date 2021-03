Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Westbrook pulvérise les Pacers, Harden porte encore les Nets

De l'inédit. Du jamais vu. Russell Westbrook s'est offert une performance au plus-que-parfait avec un triple double époustouflant (35 points, 21 passes et 14 rebonds) lors de la victoire des Wizards face aux Pacers (132-124). James Harden en a fait de même (38 points, 13 passes, 11 rebonds) pour porter les Nets face à Minnesota (112-107).

Utah a dominé Cleveland (114-75). Les Clippers ont maté les Bucks (129-105). Evan Fournier a vécu un calvaire pour sa première avec les Celtics, manquant ses dix shoots en sortie de banc. Boston s'est incliné face aux Pelicans (109-115).

Russell Westbrook lors du match opposant les Wizards aux Pacers, le 29 mars 2021 en NBA Crédit: Getty Images

2. Football - Transferts : Agüero quittera Manchester City cet été

C'est une gigantesque page de l'histoire de Manchester City qui se tourne. Les Citizens ont annoncé que Sergio Agüero s'apprête à quitter le club à l'issue de la saison . En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant argentin aura une statue à son effigie devant l'Etihad Stadium. Meilleur buteur de l'histoire du club, "Kun" a inscrit 257 buts 384 et largement contribué à garnir l'armoire à trophées des Skyblues.

Quell destination pour Sergio Aguero ? Crédit: Getty Images

3. Tennis - ATP Miami : Des regrets pour Humbert, une claque pour Mannarino

Il n'y a plus de Français en lice à Miami. Ugo Humbert a fait douter Milos Raonic mais a fini par s'incliner face au géant canadien en deux manches (6-4, 7-5) et 1h40 de jeu, au 3e tour du tournoi floridien. Adrian Mannarino, lui, a énormément subi dans le premier set face à Diego Schwartzman avant de réagir dans le second, en vain (6-1, 6-4). Le Canadien défiera Hubert Hurkacz alors que l'Argentin affrontera Sebastian Korda. Stefanos Tsitsipas, lui, s'est défait de Kei Nishikori (6-3, 3-6, 6-1).

Avec 12 aces, de la puissance à revendre et l'expérience en plus, Raonic a écarté Humbert

Tennis - WTA Miami : Tête de série N.2, Naomi Osaka va disputer pour la première fois de sa carrière les quarts de finale du tournoi floridien après avoir battu Elise Mertens (6-3, 6-3). Elle sera opposée à Maria Sakkari.

Football - Ligue des champions (F) : Alors que plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés dans son effectif, Lyon a demandé le report du quart de finale retour face au Paris Saint-Germain, prévu ce mercredi 31 mars.

Football - Qualifs Coupe du monde 2022 : Touchés et forfaits pour le troisième match de l'Italie face à la Lituanie mercredi, Marco Verratti et Alessandro Florenzi font d'ores et déjà leur retour à Paris, selon Sky Sport.

Football - Qualifs Coupe d'Afrique des Nations 2022 : L'Algérie a écrasé le Botswana (5-0) lors du dernier match de qualification.

Basketball - NBA : La Ligue a annoncé que la Draft 2021 aura lieu le 29 juillet prochain. La loterie aura lieu le 22 juin.

Il a dormi dans la rue, il est au sommet du MMA : voici l'incroyable histoire de Francis Ngannou.

Il a dormi dans la rue, il est au sommet du MMA : l'incroyable histoire de Ngannou

Champions du monde. Vice-champions olympiques. Isabelle et Paul Duchesnay, venus du Québec, ont offert à la France une place enviable en danse sur glace. Mais les cantonner à un palmarès, même aussi respectable, relève de l'erreur d'appréciation, voire de la faute de goût. Ils étaient des révolutionnaires, dont l'audace a conquis les cœurs plus qu'elle n'a convaincu les juges. Voici le Grand Récit de la semaine. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du 100e.

Paul et Isabelle Duchesnay. Crédit: Eurosport

1. Football - Qualifs Coupe du monde 2022 : Soirée tranquille pour les cadors ?

Troisième match en une semaine pour les nations UEFA. Ce mardi (20h45), les cadors du continent n'ont pas le droit à l'erreur face à des oppositions a priori plus faibles. Le Portugal se déplace au Luxembourg, la Belgique reçoit la Biélorussie, les Pays-Bas se rendent à Gibraltar tandis que la Croatie défie Malte.

Dembélé décisif et dans l'esprit… contrairement à Mbappé

2. Tennis - ATP Miami : Medvedev, ça va mieux ?

Daniil Medvedev s'est-il refait la cerise ? Le Russe avait énormément souffert physiquement lors de son match face à Alexei Popyrin. Après une journée de repos, il affronte en huitièmes de finale un joueur qui ne devrait pas le ménager : Frances Tiafoe. Pourra-t-il s'imposer sans trop de douleur cette fois-ci ? Réponse sur Eurosport.

