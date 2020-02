Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : L'Ajax et Arsenal à la trappe

Demi-finaliste de la Ligue des champions l'an passé, renversé cette année en C3, l'Ajax Amsterdam a fini de perdre ses illusions européennes en se faisant éliminer en 16es par Getafe, après une victoire (2-1) qui n'a pas couvert la défaite en Espagne (2-0).

Les Néerlandais ne sont pas les seuls grands déçus puisqu'Arsenal s'est fait sortir de façon plus inattendue encore par l'Olympiakos, sur sa pelouse (1-2), après l'avoir emporté en Grèce (0-1).

En revanche, Manchester United, tenu en échec à l'aller (1-1), a balayé Bruges à Old Trafford (5-0) et l'Inter Milan a confirmé premier succès à Ludogorets (0-2) en gagnant encore (2-1). Sans gloire, Séville a effacé Cluj (0-0) au bénéfice d'un nul précédent en Roumanie (1-1).

2. Cyclisme : Le Tour des Émirats arrêté

Le sport suit depuis plusieurs semaines des mesures de prudence face à l'épidémie de coronavirus en reportant des épreuves, mais on a franchi un nouveau cap avec l'annulation pure et simple de l'UAE Tour alors que des deux étapes restaient à disputer, vendredi et samedi, en raison de la contamination de deux coureurs italiens au coronavirus.

"La santé publique doit passer en premier", à tweeté Chris Froome, qui effectuait sur cette course son retour à la compétition. "Nous sommes tous en attente de tests et resterons à l'hôtel jusqu'à nouvel ordre", a ajouté le quadruple vainqueur du Tour de France.

3. Basketball - NBA : Les Lakers déroulent sans LeBron

En dépit de l'absence de LeBron James, blessé à une aine, les Lakers de Los Angeles ont balayé les Glolden State Warriors 116 à 86. Normal, Anthony Davis a parfaitement assumé le rôle de leadership avec 23 points.

La perf de la soirée revient au Thunder, qui a remonté ses 19 points de retard dans le troisième quart temps pour coiffer les Kings (112-108).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Acapulco : Stan Wawrinka s'est incliné face à Grigor Dimitrov, 6-4, 6-4, en quart de finale. John Isner a remporté le duel US face à Tommy Paul, 7-6, 3-6, 6-2, et un autre Américain, Taylor Fritz, est passé contre le Britannique Kyle Edmund, 6-4, 6-3.

WTA : L'ancienne N.1 mondiale Kim Clijsters, qui a effectué son retour sur les courts il y a dix jours à Dubaï après sept ans d'absence, disputera en mars le tournoi d'Indian Wells, qui lui a octroyé une invitation.

Vidéo - Dimitrov - Wawrinka : Le résumé 03:50

Cyclisme sur piste - Mondiaux : Le Danemark a pulvérisé en finale de la poursuite par équipe à Berlin son propre record du monde datant de la veille. Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen et Rasmus Pedersen ont stoppé le chrono à 3'44"672.

Basketball - Euroligue féminine : Montpellier s'est officiellement qualifié pour les quarts de finale après le forfait des Hongroises de Sopron, qui ont refusé d'affronter les Italiennes de Schio à cause du coronavirus.

Handball - Championnat de France : Invaincu cette saison; le PSG a perdu son premier point de la saison à Nantes, où il a été tenu en échec (29-29).

Rugby - ProD2 : Biarritz a conforté sa position de barragiste pour la montée en Top 14 en ramenant un match nul de Grenoble (13-13), qui a manqué une opportunité de repasser en tête en ouverture de la 22e journée.

Jeux Olympiques : Le Comité international olympique a indiqué qu'il n'envisagera pas de reporter ou d'annuler les Jeux de Tokyo 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus tant qu'il n'aura pas été invité à le faire par l'Organisation mondiale de la santé, a affirmé le Canadien Dick Pound.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Pourquoi nous devrions revoir Federer à Roland-Garros" 03:34

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Ski alpin - Hinterstoder : Pinturault à quitte ou double

En retard face aux Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen dans la course au gros globe de cristal, Alexis Pinturault ne doit pas manquer l'occasion d'engranger des points en Autriche, sur l'une de ses pistes fétiches. Réponse à partir de 10h.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Tennis - ATP Dubaï : Monfils face à Djokovic

Gaël Monfils à l'heure du grand test. Après sa 12e victoire de suite, jeudi contre Richard Gasquet (6-3, 6-3), le Français va en savoir plus sur ses capacités à défier les plus grands puisque Novak Djokovic, qui reste sur 16 victoires, se dressera sur sa route en demi-finale, à 16h.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Football - Ligue 1 : L'OM d'attaque ?

Marseille ouvre la 27e journée à Nîmes à 20h45 avec l'idée de maintenir sa cadence de dauphin du PSG et l'ambition de retrouver un rendement offensif perdu. Exemplaire de ce point de vue l'automne dernier, l'OM n'a en effet inscrit que sept buts lors des sept qu'il a livré en championnat depuis le début de l'année.