Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters : Comme Tsitsipas, Thiem a confirmé

Il y a une certaine forme de logique dans ce Masters. Dominic Thiem a sorti le tenant du titre, Alexander Zverev, samedi soir à Londres (7-5, 6-3), pour rejoindre en finale Stefanos Tsitsipas, tombeur plus tôt de Roger Federer (6-3, 6-4). Thiem et Tsitsipas avaient terminé à la première place de leur groupe respectif et ils ont ainsi démontré que ce rang n’était pas usurpé.

2. Football - Qualifs Euro 2020 : Allemagne et Pays-Bas au rendez-vous

Deux résultats différents, mais un même dénouement. Samedi soir, l’Allemagne a décroché son billet pour l’Euro en écrasant la Biélorussie à domicile (4-0), tandis que les Pays-Bas en ont fait de même à l’issue d’un match nul en Irlande du Nord (0-0). Les Néerlandais vont ainsi participer à leur première grande compétition depuis le Mondial 2014. Cela passe également pour la Croatie et l’Autriche tandis que la Belgique s'est assuré la première place de son groupe.

3. Rugby - Champions Cup : Clermont débute par un carton

Battu 34-8 par Toulouse le week-end dernier, Clermont a réagi en réussissant une entame de saison européenne fracassante, samedi soir. Les Jaunards ont très nettement dominé les Harlequins, 53-21, à Marcel Michelin. Plus tôt dans la journée, une autre équipe française était sur le pont, et cela s’est moins bien passé pour elle : La Rochelle a perdu à domicile face à Exeter (12-31).

4. Basket - NBA : Paul George déjà comme chez lui à L.A.

Voilà des débuts réussis. Pour son premier match en tant que joueur des Clippers au Staples Center, Paul George a très largement contribué à la raclée infligée par son équipe aux Hawks samedi soir (150-101). L'ailier All-Star a inscrit 37 points en 20 minutes, à 10/17 au tir. En l'absence de Kawhi Leonard, il a œuvré en franchise player.

James Harden a été moins précis (16/41, record de shoots tentés en carrière pour lui) mais tout aussi utile, marquant 49 points lors du succès des Rockets sur le parquet des Timberwolves (105-125). Parmi les autres matches de la nuit, Portland a battu les Spurs d'un Gregg Popovich expulsé à San Antonio (116-121), ce qui a permis à Becky Hammon et Tim Duncan de monter, provisoirement, en grade.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Masters : Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés pour la finale du double, vendredi soir à Londres, en dominant Lukasz Kubot et Marcelo Melo (6-3, 7-6).

Carnet noir : Harrison Dillard est mort samedi à Cleveland, à l’âge de 96 ans. Médaillé d’or en individuel aux JO de 1948 (100m) et 1952 (110m haies), il était le doyen des champions olympiques états-uniens.

Basket - NBA : D'Angelo Russell ratera au moins deux semaines de compétition. Sa franchise des Golden State Warriors l'a annoncé samedi soir (heure française). Il est blessé à un pouce.

Football - L1 : Neymar fera son retour à l'entraînement en début de semaine prochaine. Le PSG l'a annoncé smaedi soir. La star brésilienne pourrait donc jouer vendredi lors de la réception du LOSC.

Basket - Pro A : Sixième victoire de suite pour Cholet, qui a gagné à Pau-Orthez samedi soir, 83-82, dans le cadre de la 9e journée. Les résultats de la soirée.

Le tweet prémonitoire ?

La vidéo de rattrapage

C’était il y a 35 ans. Le 17 novembre 1984, Michael Jordan foulait pour la première fois un parquet NBA chaussé de sneakers portant son nom. Et c’est (encore) maintenant, qu’il se fait tant d’argent avec la marque dont il est éponyme.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifs Euro 2020 : Objectif première place pour les Bleus

Assurée de participer au prochain Euro, l’équipe de France va tenter d’achever sa campagne de qualification par un succès, ce dimanche en Albanie, à partir de 20h45. L’enjeu n’est pas seulement de terminer sur une bonne note, à l'occasion de la 100e de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus.

Les Français sont en tête de leur groupe, avec 2 points d’avance sur la Turquie qui jouera concomitamment en Andorre. Rester à la première place est une condition sine qua non, à défaut d’être suffisante, pour figurer dans le chapeau 1 du tirage au sort de la compétition.

2. Tennis - Masters : Thiem et Tsitsipas pour une première

Vous attendiez Novak Djokovic pour une sixième victoire, Roger Federer pour monter au septième ciel voire Rafael Nadal pour un premier succès ? Vous en aurez bien un, de premier succès dans le Masters, mais ce sera Dominic Thiem ou Stefanos Tsitsipas qui le décrochera. Le coup d’envoi de la finale à Londres sera donné ce dimanche, pas avant 19h. Un évènement à suivre sur Eurosport Player.

En finale du tournoi de double, les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert seront quant à eux opposés à partir de 16h30 à la paire composée du Néo-Zélandais Michael Venus et du Sud-Africain Raven Klaasen.

3. Rugby - Champions Cup : Occasion pour les Ciel et Blanc ?

Trois clubs français sont en lice ce dimanche, dans le cadre des trois derniers matches de la première journée de Champions Cup : Montpellier, Lyon et le Racing, qui reçoit les Saracens, tenants du titre dans la tourmente. Les Sarries ont en effet écopé de 35 points de pénalité en Premiership, au début du mois, pour non-respect du salary cap du championnat anglais.

14h : Connacht - Montpellier

14h : Northampton - Lyon

16h15 : Racing 92 - Saracens

4. Formule 1 - Grand Prix du Brésil : Verstappen sera le chassé

Le Néerlandais Max Verstappen a signé la deuxième pole position de sa carrière, samedi à Sao Paulo. Le pilote Red Bull, qui compte sept victoires en F1, sera donc dans une situation plutôt inhabituelle ce dimanche, au départ du pénultième GP de la saison, à 18h10. Sebastian Vettel (Ferrari) l’accompagnera en première ligne, juste devant Lewis Hamilton (Mercedes, 3e de la qualif). Charles Leclerc (Ferrari) partira quant à lui 14e, en raison d’une pénalité de dix places.

Mais aussi : le Grand Prix de Valence en MotoGP, dont le départ sera donné à 14h avec le Français Fabio Quartararo en pole, et Grenoble-Montauban, dernier match de la 11e journée de Pro D2, à suivre en direct sur Eurosport 2 à partir de 14h25.