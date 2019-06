Albiceleste, Angleterre, Espoirs, Bardet : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Copa America : L’Argentine fait du sur place

Pour son deuxième match de la compétition, l’Albiceleste a été tenue en échec à Belo Horizonte par le Paraguay (1-1). Menés au score après un but de Sanchez à la 37e minute de jeu, les Argentins s’en sont remis à Lionel Messi, sur penalty, pour arracher l’égalisation en deuxième période (57e). Cette nouvelle contre-performance, quatre jours après sa défaite inaugurale face à la Colombie (2-0) place l’Argentine en mauvaise posture pour la qualification.

Les coéquipiers d’Angel Di Maria sont dernier du groupe et doivent à tout prix l’emporter dimanche contre le Qatar. De son côté, la Colombie a décroché le premier billet pour les quarts de finale en battant le Qatar 1-0.

Messi (Argentine) face au Paraguay

2. Football – Coupe du monde : L'Angleterre première devant le Japon, l'Argentine espère

L'Angleterre a conquis la première place du groupe D aux dépens du Japon, dominé 2 à 0 à Nice mercredi, les deux équipes ayant déjà composté leur ticket pour les huitièmes de finale. De son côté et grâce à son match nul miraculeusement acquis dans les dernières secondes à Paris contre l'Ecosse au terme d’un match complètement dingue (3-3), l'Argentine peut encore rêver à une qualification en huitièmes de finales au titre des meilleures troisièmes.

3. Football – Euro Espoirs : L’Italie s’incline, l’Espagne se relance

A la surprise générale, la Pologne est venu à bout de l’Italie à Bologne (1-0) malgré une nette domination italienne. Grâce à ce deuxième succès en autant de match, les Polonais se placent en position favorables pour la qualification pour les demi-finales de la compétition. Dans le même temps l’Espagne s’est elle relancée en dominant la Belgique 2-1.

Nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme – Championnat de France : Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a confirmé mercredi qu’il ne participerait pas aux Championnat de France qui se déroule le 30 juin à La Haye-Fouassière (Loire-Atlantique). Le grimpeur français entend ainsi mieux préparer le Tour. Julian Alaphilippe (Deceuninck), l'une des autres têtes d'affiche du cyclisme français, sera également absent.

Romain Bardet

Tennis – ATP Queen’s : Juan Martin del Potro a été contraint de déclarer forfait au tournoi du Queen's en raison d'une blessure à un genou, malgré sa qualification pour le deuxième tour mercredi. De leur côté, les Français Jérémy Chardy et Lucas Pouille se sont qualifiés pour le deuxième tour en dominant respectivement le Kazakh Mikhail Kukushkin et le britannique Jay Clarke. Enfin, Adrian Mannarino a dû quitter le tournoi en raison d’une blessure à la main gauche.

Football – Serie A : Marco Giampaolo a été nommé entraîneur de l’AC Milan où il a signé un contrat de deux ans, plus une en option. L’ancien coach de la Sampdoria succède à Gennaro Gattuso sur le banc milanais.

Basket – Play-offs d’accession : Rouen a égalisé contre Orléans 1 victoire partout en finale des play-offs d'accession de ProB, en s'imposant mercredi à domicile 78 à 63. Orléans l'avait emporté 68 à 62 dimanche dernier. Le match d'appui aura lieu dimanche à Orléans (16h30).

Football : La police britannique a arrêté mercredi un homme de 64 ans originaire du Yorkshire (nord de l'Angleterre), soupçonné d'homicide involontaire dans l'affaire de la mort du footballeur argentin Emiliano Sala. Les forces de l'ordre ont refusé de donner plus de précisions sur l'identité du suspect, qui a été relâché après sa garde à vue mais coopère toujours à l'enquête.

Escrime – Championnat d’Europe : Douze ans après le dernier titre européen de Laura Flessel, Coraline Vitalis a pris la succession de la "Guêpe" à l'épée, en se parant d'or aux Championnats d'Europe à Düsseldorf (Allemagne), dans une finale inédite 100% française contre Marie-Florence Candassamy.

La vidéo de rattrapage

Si Neymar quitte le PSG cet été, dans quel club pourrait-il aller ? Notre journaliste Martin Mosnier analyse les différentes hypothèses.

Neymar : Trois destinations potentielles mais beaucoup d'obstacles

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Halle : Tsonga affronte le roi Federer

Jo-Wilfried Tsonga aura fort à faire ce jeudi. Le Français retrouve l’homme aux 9 titres à Halle, Roger Federer, au deuxième tour. A suivre également, Richard Gasquet qui tentera de rallier le troisième tour contre Bautista Agut.

Dans l’autre tournoi de la semaine, à suivre également sur les antennes d’Eurosport, au Queen’s, Lucas Pouille affrontera Medvedev, tête de série numéro 4 du tournoi tandis que Nicolas Mahut retrouvera Stan Wawrinka et Gilles Simon Kevin Anderson.

Roger Federer

2. Football – Coupe du monde féminine : Pays-Bas – Canada et Suède-USA comme "finale" pour la première place

Les groupe E et F vont rendre leur verdict ce jeudi. Dans le premier cité, les Pays-Bas et le Canada (18h) disputeront une finale pour la première place du groupe, tout comme la Suède et l’ogre américain (21h) que les Françaises pourraient croiser en quart de finale en cas de qualifications. Dans les autres rencontres du jour le Cameroun affronte la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande disputera son dernier match de poule face au Chili.

3. Football – Copa America : La Celeste veut poursuivre sur sa lancée

Après son large succès pour son entrée en lice dans la compétition face à l’Equateur (4-0), l’Uruguay veut poursuivre sur sa lancée face au Japon (1h du matin heure française). Les coéquipiers d’Edinson Cavani pourraient valider leur billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire.