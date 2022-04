Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Miami : Alcaraz lancé comme une balle, Medvedev out

Carlos Alcaraz continue son bonhomme de chemin et a décroché son ticket dans la nuit pour les demies du Masters de Miami après une énorme duel contre Miomir Kecmanovic (6-7, 6-3, 7-6). De son côté, Daniil Medvedev ne reprendra pas la place de numéro un mondial à Novak Djokovic lundi prochain. Diminué physiquement, le Russe s'est incliné devant le Polonais en deux sets (7-6, 6-3) , en quart. Hurkacz retrouvera l'Espagnol tombeur de Kecmanovic en demie.

2. Basketball - NBA : DeRozan et Antetokoumpo portent les Bulls et les Bucks au bout des prolongations

Cette nuit de NBA nous a offert deux prolongations et deux performances individuelles XXL. Avec Chicago, DeMar DeRozan a été absolument intenable contre les Clippers. Ultra clutch avec une égalisation en fin de match pour emmener les siens en extra time, il a continué le show jusqu'au bout, a fini par passer la barre des 50 points et permis aux Bulls de l'emporter (135-130). Autre performance qui mérite qu'on s'y attarde, celle de Giannis Antetokounmpo avec les Bucks : 44 points, 14 rebonds, 6 passes. De quoi rappeler, s'il le fallait encore, qu'il lorgne toujours le tire de MVP de cette saison.

3. Football - Ligue des champions (f) : Les Lyonnaises sont allées chercher leur demi-finale

L'OL a superbement renversé la situation pour accéder au dernier carré. Battues à l'aller à Turin (2-1) , les Lyonnaises se sont imposées devant le Juventus (3-1) jeudi en quart de finale retour au Groupama Stadium. Malgré le but turinois à la 84e qui replaçait les Lombardes à deux longueurs, les joueuses de Bompastor n'ont jamais vraiment douté et accèdent au carré final grâce à des réalisations signées Ada Hegerberg, Melvine Malard et Catarina Macario. Elles affronteront le PSG pour une place en finale.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Miami : Naomi Osaka va mieux et elle le montre. Elle a décroché son billet pour la finale jeudi soir en battant Belinda Bencic (4-6, 6-3, 6-4). Pour le titre, elle affrontera la numéro 2 mondiale Iga Swiatek, qui s'est imposée contre Jessica Pegula dans la nuit (6-2, 7-5).

Bastekball - Euroligue : Monaco s'est imposé sur le parquet de Milan (72-63) et continue de se rapprocher d'une place en playoff. L'ASVEL, qui a déjà dit adieu aux huit premières places qualificatives, s'est incliné contre le Maccabi Tel-Aviv (73-94).

Handball - Ligue des champions : Montpellier obtient le match nul en 8e de finale aller à Porto après avoir mené de quatre buts. Tout se jouera donc sur le retour dans l'Hérault le 6 avril.

Handball - Euro 2024 : Les Bleus connaissent leurs futurs adversaires en qualifications à l'Euro en Allemagne. Les champions olympiques ont bénéficié d'un tirage abordable : Pologne, Lettonie et Italie.

La vidéo de rattrapage

On a concoté pour vous hier soir, les meilleurs moments de la rencontre entre Medvedev et Hurkacz. Le Polonais a survolé les débats et s'est offert quelques jolis points pour marquer le coup.

Trop fort, trop puissant : Hurkacz n'a pas eu de pitié pour Medvedev

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Coupe du monde : Le tirage au sort, c'est aujourd'hui

Ça y est, c'est aujourd'hui ! Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde est à 17h. Les Bleus vont connaître leur sort. L'évènement sera à suivre en direct sur site d'Eurosport.

2. Tennis - ATP Miami : Le carré final masculin c'est aujourd'hui

Le tournoi floridien va livrer le nom de ses finalistes masculins, les matches seront bien-sûr à suivre sur Eurosport. Francisco Cerundolo (103e), qui va disputer sa première demi-finale d'un Masters 1000 en outsider aura faim de victoire contre Casper Ruud (8e). Match à 19h. De leur côté, Hurkacz et Alcaraz, tous les deux en belle forme, vont probablement livrer une grosse bataille sur le court (1h).

3. Basketball - NBA : La nuit va être dense

Grosse nuit de basket en approche. Pas moins de 10 matches à regarder, parmi lesquels un joli Memphis - Phoenix à suivre de près.

4. Boxe - WBA ceinture super lightweight : Martin veut aller chercher la ceinture

La ceinture mondiale WBA des super-légers est vacante, plus pour longtemps. Sandor Martin (39-2) et Jose Felix (39-5) vont boxer à Barcelone (23h) pour le titre dans ce qui promet d'être un gros combat.

