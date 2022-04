1. Tennis – ATP Barcelone : Alcaraz écarte encore Tsitsipas et intègre le Top 10

De la tension, du suspense et du tennis pop-corn. A Barcelone, ce vendredi, le duel entre Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz a tenu toutes ses promesses mais c'est encore le jeune Espagnol qui en est sorti indemne (6-4, 5-7, 6-2), pour la troisième fois en trois duels. Ce n'était qu'une question de jours mais cette victoire permettra au prodige de faire son entrée dans le Top 10 dès lundi. Ce samedi, il défiera Alex de Minaur pour une place en finale. Le gamin va vite. Très vite.

2. Football – Ligue 2 : Nancy relégué en National

C'est un club qui évoluait encore en L1 il y a cinq ans. La saison prochaine, l'AS Nancy Lorraine sera pourtant pensionnaire de National. Les Lorrains l'ont annoncé sur leur compte Twitter après que la rencontre face à Quevilly, mal engagée (0-3), n'ait été interrompue à deux reprises par des fumigènes puis finalement définitivement arrêtée. Dans la lutte pour la montée, Ajaccio (2e) a calé face à Valenciennes (0-0) tandis que Sochaux, vainqueur de Pau (1-0), a chipé la troisième place au Paris FC, battu par Bastia (2-1).

Nancy-QRM arrêté à cause des jets de fumigènes sur la pelouse du Stade Marcel-Picot.

3. Basketball – NBA : Les Hawks sauvés sur le gong, les Bucks repartent vers l'avant

Grâce à un floater de Trae Young à 4 secondes du terme, les Hawks sont encore en vie. Menés de 16 points après un troisième quart-temps de feu du Heat, Atlanta a su éviter le 3-0 pour relancer la série grâce au talent de son meneur (111-110). Le suspense aura été plus limité à Chicago après une défaite très large concédée face aux Bucks de Giannis qui reprennent les devants dans la série (111-81). A l'expérience, les Suns ont battu les Pelicans (114-111) pour reprendre l'avantage du terrain dans la série.

Basketball – Euroligue : Les basketteurs du Real Madrid, ont fait un grand pas vers le Final 4 en remportant le deuxième match des quarts de finale contre le Maccabi Tel Aviv (95- 66). De son côté, la Roca Team de Monaco est allée corriger l'Olympiakos dans sa citadelle quasiment imprenable du Stade de la Paix et de l'Amitié au Pirée (96 – 72) et égalise à une victoire partout.

Les émotions, il n'y a que ça de vrai.

Il y avait 91 648 spectateurs vendredi au Camp Nou pour voir la section féminine du Barça écraser Wolfsburg en demi-finale aller (5-1) et déjà avoir un pied en finale. C'est un nouveau record en la matière.

Samedi soir à Wembley, le Mancunien Tyson Fury affronte le Londonien Dillian Whyte dans une opposition de styles qui pourrait être le dernier combat de sa carrière. Dans une vie aux multiples tourments, le Gypsy King se retirera-t-il avant d'offrir à toute l'Angleterre un duel iconique contre Anthony Joshua ? La tournure de ce combat donnera peut-être une indication à cette question.

1. Football - Ligue 1 : Le PSG sacré, l'OL sevré

C'est un samedi anodin qui pourrait bien être historique. Face à Lens ce samedi (21h), le PSG peut remporter son dixième titre de champion de France, égalant au passage la marque mythique de l'ASSE. Un nul suffira au bonheur des Parisiens . Dix, c'est aussi un chiffre qui résonne fort à l'OL en ce mois d'avril. Voilà 10 ans que l'OL a remporté son dernier trophée . Depuis, le club erre et cette saison catastrophique, prolongée par le duel face à Montpellier (17h), finit de boucler une décennie si éloignée de son glorieux passé.

"Il y a un vrai risque que Navas et Donnarumma soient encore là la saison prochaine"

2. Formule 1 - GP d'Emilie-Romagne : La course sprint pour sauver Mercedes ?

Pour la première fois depuis près de dix ans, aucune Mercedes n'a su se qualifier en Q3 vendredi . Alors, ce samedi, la course sprint (16h30) pourrait sauver les apparences pour la firme allemande et permettre à Lewis Hamilton et George Russell de se refaire la cerise. Carlos Sainz (Ferrari) aussi a des choses à se faire pardonner tandis que Max Verstappen tentera de résister à Charles Leclerc, placé juste derrière lui.