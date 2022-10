Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Emery quitte Villarreal

Ad

Une page se tourne à Villarreal. Ce lundi soir, l'actuel septième de Liga a , arrivé sur le banc du Sous-Marin jaune à l'été 2020. L'ancien entraîneur du PSG (2016-2018), qui a remporté la Ligue Europa en 2021 avec Villarreal, a demandé à quitter le club . Le technicien de 50 devrait remplacer Steven Gerrard à Aston Villa.

Omnisport Sacre de Red Bull, Dogues en feu, course au Masters : le plateau du jour HIER À 04:52

2. Basketball - NBA : Harden lance la saison des Sixers, Morant et Bane prennent le dessus sur Durant et Irving

Portés par un très bon James Harden, les Philadelphie Sixers ont décroché leur première victoire de la saison en battant les Indiana Pacers (120-106). Le choc de la soirée entre les Memphis Grizzlies et les Brooklyn Nets a tourné à l’avantage de Ja Morant et de ses partenaires. Le meneur a inscrit 38 points, tout comme son coéquipier Desmond Bane.

3. Tennis - ATP Bale : Alcaraz renoue avec la victoire, Rinderknech renverse Cilic

Ce premier tour n'avait rien d'un tour de chauffe pour Carlos Alcaraz. Pour son entrée en lice dans le tableau du tournoi suisse, le numéro 1 mondial a dû s'employer pour et accrocheur, ce lundi soir (3-6, 6-2, 7-5). Le Français Arthur Rinderknech est lui venu à bout de Marin Cilic en 2h38 de jeu (6-4, 3-6, 7-6). La suite du premier tour avec les entrées en lice de Mannarino, Murray et Ruud sont à suivre ce mardi en direct sur Eurosport.

Et aussi...

Football - Ligue 2 : Invaincu depuis le 6 août, : Invaincu depuis le 6 août, Le Havre s'est de nouveau imposé ce lundi soir à domicile face à Metz (2-0) en match en retard de la treizième journée de Ligue 2. Les Normands passent deuxièmes, à un point de Bordeaux.

Tennis - ATP Vienne : Le Russe Andrey Rublev a fait parler son statut de n°8 mondial dans la capitale autrichienne en s'imposant facilement contre l'Argentin Diego Schwartzman, n°26 à l'ATP, 6-4, 6-1, au premier tour.

Rublev n'a laissé aucune chance à Schwartzman

Basketball - WNBA : La star américaine de basket Brittney Girner, emprisonnée en Russie depuis août pour possession et trafic de drogue, a déclaré qu'elle fait appel de sa condamnation de neuf ans de prison selon National Public Radio.

Rugby - Oscars du Midol : Antoine Dupont a reçu, ce lundi soir, au Pavillon Gabriel à Paris, : Antoine Dupont a reçu, ce lundi soir, au Pavillon Gabriel à Paris, son quatrième Oscar d’Or Midi Olympique , lors de la 69e cérémonie des Oscars du Rugby.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

extrasportif". Alors que le PSG se prépare à recevoir le Maccabi Haïfa, mardi soir (21h), Christophe Galtier était en conférence de presse, lundi après-midi. L'entraîneur du club de la capitale a été invité à s'exprimer sur les révélations du Parisien concernant le salaire de Kylian Mbappé . Mais il a préféré botter en touche, mettant en avant son souhait de ne pas parler d'"".

Galtier sur le salaire de Mbappé : "C'est de l'extrasportif, ça ne me concerne pas du tout"

Cette semaine nos Fous du Volant reviennent sur le Grand Prix d’Austin et sur l’invincibilité de Red Bull cette saison. Malgré un problème de pistolet aux stands qui aurait pu offrir la victoire à Lewis Hamilton, Max Verstappen et Red Bull ont encore fait preuve d’une domination sans partage et le Néerlandais s’est imposé pour la 13e fois cette saison. Il égale ainsi le record de victoires en une saison et pourrait battre un autre record d’ici la fin de l’année.

Sacrés respectivement à Anvers, Naples et Stockholm la semaine dernière, Félix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti et Holger Rune incarnent dans le sillage de Carlos Alcaraz une jeune génération ambitieuse, talentueuse et qui n'a peur de rien. Surtout pas de sa devancière, la fameuse "Next Gen" des Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et autres Matteo Berrettini, qu'elle compte bien supplanter.

La question du jour : le PSG va-t-il continuer sur sa lancée ?

Aujourd'hui c'est mardi, synonyme de Ligue des champions. Le PSG continue sa route contre le Maccabi Haïfa à domicile (21h). Au sortir de trois matches nuls peu convaincants en octobre contre le Benfica (deux fois) et Reims, Paris et Christophe Galtier ont abandonné, temporairement au moins, le 3-4-3 auquel on avait été habitués en début de saison pour un 4-3-3. Avec une stabilité retrouvée, les Parisiens ont enchaîné deux prestations convaincantes contre l'OM (1-0) puis Ajaccio (3-0).

Au vu de la liste des blessés, le système à quatre défenseurs devrait être reconduit. Haïfa est donc une belle occasion de le consacrer comme une solution viable avec une troisième victoire de rang. Plus encore, la rencontre est l'opportunité de comparer entre le 3-4-3 du match aller qui avait été bousculé dans le bouillant stade Sammy-Ofer en septembre et le 4-3-3 nouvellement installé, qui apporte pour l'instant un meilleur équilibre défensif.

Omnisport L'entrée des géantistes, l'OM piégé, Quartararo vs Bagnaia : Le plateau du jour HIER À 06:01