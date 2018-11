Alexander Zverev, LeBron James, Pays-Bas, Bleus : L'actu sur un plateau du 19 novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters : Zverev crée la sensation

Alexander Zverev a déjoué tous les pronostics. Le 5e joueur mondial a remporté le Masters à Londres en dominant très nettement Novak Djokovic en finale (6-4, 6-3). Un résultat inattendu car le Serbe marchait sur l'eau depuis début juillet et que l'Allemand peinait à se montrer à la hauteur dans les très grands rendez-vous, lui qui comptait tout de même 3 Masters 1000 au palmarès. A 21 ans, il devient le troisième joueur de son pays à s'adjuger le tournoi des maîtres après Boris Becker (1988, 1992, 1995) et Michael Stich (1993).

Alexander ZverevAFP

2. Football - Ligue des Nations : La Suisse rejoint l'Angleterre et le Portugal

Le Groupe 2 de la Ligue des Nations a offert une belle finale entre la Suisse et la Belgique (5-2). Après un doublé de Thorgan Hazard (2e, 17e), les Diables Rouges ont cru, un temps, qu'ils filaient tout droit vers le Final Four de la compétition. Mais les hommes de Vladimir Petković ont su se rebeller pour aller chercher la victoire et la qualification. Ricardo Rodriguez a d'abord réduit l'écart sur penalty (26e). Puis Haris Seferovic (31e, 44e, 84e) et Nico Elvedi (62e) ont donné les trois points à la Nati. Cette dernière rejoint l'Angleterre et le Portugal dans le dernier carré. En attendant la France… ou les Pays-Bas.

3. Basket - NBA : LeBron assomme Miami

LeBron James n'a fait aucun cadeau à son ancienne franchise. Avec 51 points à 61% de réussite (8 rbds, 3 pds), la star des Lakers a signé un énorme match lors de la victoire de Los Angeles à Miami (97-113). Dans le même temps, les Warriors, privés de Stephen Curry et Draymond Green, ont enchaîné un troisième revers de suite, le quatrième lors des cinq dernières rencontres. Cette fois, sur le parquet des Spurs (104-92). Par ailleurs, les Grizzlies ont stoppé la belle série des Wolves, qui restaient sur trois succès de rang (100-87), et Damian Lillard (40 pts) a permis à Portland de se relancer à Washington (109-119).

On a aussi retenu pour vous

Football - Matches amicaux : A Las Palmas, l'Espagne a dominé la Bosnie sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Brais Mendez (1-0).

Football - Division 1 féminine : Lyon a été tenu en échec sur son terrain par le PSG dans ce qui constituait l'affiche de la 10e journée (1-1).

Foot US - NFL : Philadelphie s'est largement incliné sur le terrain de La Nouvelle-Orléans (48-7). Jamais un champion en titre n'avait aussi lourdement perdu dans la Ligue américaine.

Le tweet désabusé

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Glissades, chutes, dépassements... : Retour sur une course de funambules en caméra embarquée 01:51

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Football - Ligue des Nations : Les Pays-Bas peuvent priver la France de Final Four (20h45)

La France n'a plus son destin en mains. Une fois n'est pas coutume, les Bleus pousseront derrière l'Allemagne ce lundi soir. Car la Mannschaft peut envoyer les hommes de Didier Deschamps dans le dernier carré de la compétition en cas de succès contre les Pays-Bas à Gelsenkirchen. A l'inverse, tout autre résultat permettra aux Néerlandais de se qualifier pour le Final Four.