Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Acapulco : Zverev échappe au pire

Alors qu'il encourait une longue suspension et que certains, dont Mats Wilander, l'appelaient de leurs vœux, Alexander Zverev n'a été sanctionné que de deux mois avec sursis pour son coup de sang au tournoi d'Acapulco le 23 février dernier. L'Allemand, énervé par une défaite en double, avait frappé la chaise de l'arbitre à plusieurs reprises à l'issue de la rencontre. A sa suspension s'ajoute une amende, elle aussi avec sursis, de 25 000 dollars (23 000 euros). Ce sursis sera au-dessus de la tête de Zverev, qui va pouvoir participer au Masters 1000 d'Indian Wells, jusqu'au 22 février 2023.

Zverev a fracassé la chaise de l'arbitre : son incroyable pétage de plombs en vidéo

2. Athlétisme - Meeting de Belgrade : Duplantis toujours plus haut

Et de trois records du monde pour Armand "Mondo" Duplantis. Le Suédois, détenteur de la marque depuis février 2020 quand il avait passé 6,17 m puis 6,18 m, a amélioré son record du monde lundi soir au meeting en salle de Belgrade. Il lui a fallu trois essais pour l'effacer mais la marque de référence s'établit désormais à 6,19 m. Exceptionnel, même pour le champion olympique 2020.

3. Basket - NBA : Popovich égale le record du nombre de succès en carrière

Grand jour pour Gregg Popovich. L'entraîneur des San Antonio Spurs a glané, lors du succès de son équipe sur les Lakers (117-100), la 1 335e victoire de sa carrière. "Pop", maître de la destinée des quintuples champions NBA depuis 1996, rejoint donc Don Nelson tout en haut du livre des records. Son prochain succès fera de lui l'unique détenteur de la marque.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Le leader Toulouse a pris cinq points d'avance en tête après son succès 2-0 lundi à domicile face à Dunkerque (19e).

Football - Liga : Vainqueur tranquille de Levante (3-1), l'Athletic Bilbao peut encore croire à une qualification européenne. La Real Sociedad, 6e, ne compte que quatre points d'avance.

Formule 1 - Calendrier : L'Émilie-Romagne aura son Grand Prix sur le circuit d'Imola pour trois années supplémentaires, jusqu'à la saison 2025. Annonce faite par le promoteur du championnat du monde.

Lafond : "Le promu, un goret qu'on envoie à l'abattoir"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Paris-Nice et Tirreno-Adriatico : Les sprinteurs vont devoir s'accrocher

Après une journée animée lundi, Paris-Nice file encore vers le Sud entre Vierzon et Dun-le-Palestel (190 km). Si les cent premiers kilomètres de l'étape seront plats, le reste sera plus difficile et une échappée pourrait bien aller au bout. A moins que des sprinters costauds ne se disputent la victoire sur l'arrivée en bosse. En Italie, la 2e étape relie Camaiore à Sovicille (219 km) sur un parcours casse-pattes. Là aussi les sprinters peuvent avoir le dernier mot mais la victoire ne leur est pas assurée. Tout ceci est évidemment à suivre sur Eurosport.

Pinot : "Je veux gagner, c'est la seule chose qui compte pour moi"

2. Football - Ligue des champions : Le Bayern doit terminer le travail

A l'aller, le Bayern Munich n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du RB Salzburg (1-1). Dans leur antre de l'Allianz Arena (21h), les Bavarois n'ont pas le droit à l'erreur sous peine d'une grosse désillusion et d'une sortie de route en huitièmes de finale qui ferait tâche. L'autre match de la soirée, entre Liverpool et Inter Milan, paraît joué après le succès des Reds en Italie (2-0).

