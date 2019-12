Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ski alpin – Géant parallèle d’Alta Badia : Windingstad ravi, les Français déçus

Rasmus Windingstad s'est imposé lundi soir sur le géant parallèle et s'offre sa première victoire en Coupe du monde en devançant l’Allemand Stefan Luitz et l'Autrichien Roland Leitinger. Déception pour le clan tricolore puisqu’aucun des trois Français en lice (Alexis Pinturault, Mathieu Faivre et Thibaut Favrot) n'a passé les huitièmes de finale. Inquiétude même pour Alexis Pinturault qui craint de s’être blessé à l’adducteur droit.

2. Basket – Jeep Élite : Première défaite de la saison pour l’ASVEL

Villeurbanne a chuté sur le parquet du Mans (85-74), lundi, après un parcours jusque-là sans faute en championnat. La dernière défaite des coéquipiers d'Antoine Diot en championnat remontait à fin janvier face à Dijon (94-77) ! En battant Bourg-en-Bresse (94-89), Monaco termine l'année invaincu à domicile.

3. Basket – NBA : les Spurs écrasent les Memphis, Toronto tombe à Indiana

Trente points. C'est l'écart final du match entre San Antonio et Memphis à l'avantage des Spurs (145-115). L'attaque des Texans a fait voler en éclats une jeune équipe de Memphis torturée par LaMarcus Aldridge (40 points, 9 rebonds, 5 passes) et DeMar DeRozan (26 points, 10 passes). Dans les autres rencontres, Toronto, héroïque dimanche face à Dallas, a chuté devant Indiana (120-115) emmené par son duo Warren (24 points, 8 rebonds, 6 passes) et Myles Turner (24 points, 7 rebonds).

Football – Ligue 1 : La commission de discipline de la Ligue a infligé deux matches sans supporters à l'AS Saint-Etienne à la suite de l'utilisation de fumigènes contre Rennes lors de la 15e journée.

Football – Serie A : Comme attendu, la Fiorentina a officialisé lundi l'arrivée de Giuseppe Iachini au poste d'entraîneur, pour prendra la succession d'un Vincenzo Montella licencié samedi.

Basket – Jeep Élite : OL Groupe, la holding cotée contrôlant l'Olympique lyonnais, va accroître sa participation au capital de son nouveau partenaire, le club de basket-ball de l'ex-champion Tony Parker, l'Asvel, selon un communiqué publié lundi.

