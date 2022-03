Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Coupe du monde : L'Algérie éliminée au bout de la nuit !

Quel scénario, et quelle prolongation ! Les Algériens ont vécu un ascenseur émotionnel hors du commun et on ne peut plus cruel mardi soir à Blida. Longtemps malmenés par le Cameroun sur leur pelouse, les Fennecs ont cru tenir leur qualification pour le Mondial en marquant à la 118e minute, avant de voir le Lyonnais Karl Toko Ekambi les crucifier dans les ultimes secondes et offrir une victoire qualificative inespérée aux Lions Indomptables (1-2) . Après avoir déjà manqué la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans, c'est le deuxième échec de rang pour la sélection de Djamel Belmadi, qui est apparu complètement abattu au coup de sifflet final. Deux mois après le fiasco de la CAN, le sélectionneur algérien pourrait bien vivre ses dernières heures à la tête de l'équipe nationale.

La détresse de Djamel Belmadi après l'élimination de l'Algérie face au Cameroun Crédit: Getty Images

2. Football - Coupe du monde 2022 : Ils sont désormais 27 qualifiés

3. Basket-ball - NBA : Antetokounmpo a gagné son duel de la nuit contre Embiid

Dans le choc au sommet de la conférence Est la nuit dernière, Milwaukee a battu les Sixers de Philadelphie (118-116), notamment grâce à son double MVP Giannis Antetokounmpo, auteur de 40 points et de l'action défensive décisive sur le Camerounais Joel Embiid. Dans le reste de la nuit, les Nets de Brooklyn ont battu les Pistons de Detroit (130-123), et les Clippers de Nicolas Batum ont dominé le Jazz de Rudy Gobert (121-115).

4. Tennis - ATP Miami : Alcaraz est décidément en très grande forme

Dans le choc de la nuit à Miami entre Carlos Alcaraz (tête de série n°14) et Stefanos Tsitsipas (n°3), c'est l'Espagnol qui s'est imposé en deux sets secs (7-5, 6-3). Le jeune phénomène de 20 ans confirme son incroyable forme du moment et sa progression époustouflante avec le scalp du Grec, qui n'a pas pu tenir la cadence infernale de son adversaire. Battu par Rafael Nadal en demi-finale à Indian Wells, Alcaraz est irrésistible et semble indéboulonnable en Floride depuis le début de tournoi, lui qui n'a toujours pas concédé le moindre set dans ce Masters 1000. Sa possible opposition avec Daniil Medvedev en demie fait déjà saliver…

On a aussi retenu pour vous

Football - Matches Amicaux : En marge : En marge de la large victoire des Bleus sur l'Afrique du Sud hier soir à Lille (5-0) , Didier Deschamps n'a que très peu goûté au traitement réservé à Jonathan Clauss, et il l'a fait savoir après la rencontre.

Clauss, comment peut-on siffler un joueur de l’équipe de France ?

Tennis - Masters 1000 Miami : Hubert Hurkacz rejoint Daniil Medvedev en quart de finale après son succès sur Lloyd Harris (7-6, 6-2), et Miomir Kecmanovic affrontera Alcaraz après sa qualification aux dépens de Taylor Fritz (3-6, 6-1, 6-4), récent vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells.

Tennis - WTA Miami : Naomi Osaka confirme son regain de forme et rejoint les demi-finales après sa victoire sur Danielle Collins (6-2, 6-1), où elle défiera la Suissesse Belinda Bencic.

Football - Qualifications Coupe du Monde : Le Pérou a battu le Paraguay (2-0) et s'est offert le droit de rêver encore au Qatar en décrochant mardi la 5e place de la poule unique des éliminatoires d'Amérique du sud qui offre un barrage contre une équipe repêchée de la zone Asie. Ce sera contre l'Australie ou les Emirats Arabes Unis. La Colombie et le Chili sont par conséquent éliminés de la course au Mondial.

Tennis : L'Ukrainienne Elina Svitolina, épuisée physiquement et psychologiquement, a annoncé mardi faire une pause pour se reposer quelques semaines, sans préciser la date de son retour.

Basket-ball - Betclic Elite : Les basketteurs de Dijon se sont inclinés 97 à 79 sur le parquet de Fos-sur-Mer, lanterne rouge du championnat de France mardi soir, et ratent l'occasion de recoller sur le trio de tête.

Football - Amérique du Sud : Sans Neymar, suspendu, le Brésil a battu mardi le record de points en qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde en terrassant la Bolivie 4-0 à la Paz, avec un but du Lyonnais Paqueta.

Football - Amérique du Sud : Dans le même temps, L'Argentine de Lionel Messi déjà qualifiée a fait match nul 1-1 contre l'Equateur en se faisant rejoindre dans les arrêts de jeu sur pénalty, mardi à Guayaquil lors de la dernière journée des qualifications pour le Mondial-2022.

Tennis - ATP Miami : Daniil Medvedev est à une victoire de retrouver la place de n°1 mondial. Il faudra pour le Russe battre le Polonais Hurkacz en quart de finale du tournoi de Miami pour s'en assurer.

Football - Amicaux Europe : Dans un match pour l'honneur, l'Italie a battu la Turquie (3-2 : Dans un match pour l'honneur, l'Italie a battu la Turquie (3-2 ), tandis que les Pays-Bas et l'Allemagne ont fait match nul (1-1) et que l'Angleterre a surclassé la Côte d'Ivoire (3-0).

Golf - Le champion américain de golf Tiger Woods a joué mardi 18 trous sur le parcours d'Augusta, pour tester sa forme physique avant le Masters la semaine prochaine, qui se déroule sur ce même parcours mythique du sud des Etats-Unis, selon plusieurs informations de presse.

La vidéo de rattrapage

Kylian Mbappé a encore impressionné hier soir. De quoi se demander une nouvelle fois jusqu'où l'attaquant du PSG peut aller. Et surtout à quelle vitesse.

Mbappé, c’est irréel : "A son âge, Henry n’avait marqué que 8 buts"

Le Podcast

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - À travers la Flandre : Une "semi-classique" pour tester Pogacar

Il n'y aura pas que lui, mais il sera évidemment l'attraction principale ce mercredi entre Roulers et Waregem . Le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar s'essaie aux classiques flandriennes cette année, et avance en terre inconnue ce mercredi sur les 180 km de la course censée le préparer au Ronde dimanche. Mathieu van der Poel sera aussi de la partie, mais pas Wout Van Aert, un des favoris pour le Tour des Flandres et récent vainqueur de l'E3 vendredi. Une course à suivre dès 14h30 sur Eurosport, évidemment.

"Pour gagner le Ronde, il va falloir se défaire de Van Aert en anticipant..."

2. Football - Ligue des champions : Les Parisiennes ont un dernier carré à aller chercher

Les joueuses du PSG retrouvent le Bayern Munich à domicile mercredi soir (21h00), après avoir remporté leur quart de finale aller en Allemagne (2-1). Les filles de Didier Ollé-Nicolle veulent retrouver les demi-finales, après la frustration de l'an dernier contre Barcelone. Il faudra ne pas jouer à se faire peur, comme les Parisiennes ont pu le faire ce week-end contre Fleury en Coupe de France (4-2 après avoir été menées 2-0).

3. Tennis - ATP Miami : Les quarts débutent chez les hommes

Jannik Sinner veut retrouver les demi-finales d'un Masters 1000, et il faudra pour cela à l'Italien écarter l'Argentin Francisco Cerundolo, récent tombeur de Gaël Monfils notamment . Dès 21h, les deux hommes s'affronteront, avant un alléchant Zverev-Ruud la nuit prochaine. Des matches à suivre en intégralité et en exclusivité sur les canaux d'Eurosport.

