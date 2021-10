Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : L'Allemagne qualifiée, les Pays-Bas pas encore

L'Allemagne y est déjà. Parfois malmenée durant cette phase de qualification, la Mannschaft est tout de même la première nation européenne qualifiée pour le Mondial 2022. Elle a décroché son ticket en surclassant la Macédoine du Nord (0-4) avec un doublé de Timo Werner et un but du (très) jeune Jamal Musiala. Leaders de leur groupe , les Pays-Bas se sont amusés face à Gibraltar (6-0) mais doivent encore patienter pour valider leur présence au Qatar.

2. Tennis - Indian Wells : La N.3 et la tenante dehors, Schwartzman et Ruud ont rendez-vous

C'est encore l'hécatombe dans le tableau féminin. En l'absence de la N.1 mondiale Ashleigh Barty et de sa dauphine Aryna Sabalenka, la tête de série N.1 Karolina Pliskova n'a pu assurer le coup puisqu'elle a été sortie dès le 3e tour du tournoi par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (6-3, 7-5), pourtant issue des qualifications. Bianca Andreescu, tenante du titre, s'est elle aussi inclinée face à Anett Kontaveit (7-6, 6-3). Vainqueur de Lloyd Harris (6-7, 6-4, 6-4), Casper Ruud affrontera Diego Schwartzman en 8e de finale. L'Argentin a sorti Daniel Evans (5-7, 6-4, 6-0).

3. Basketball - NBA : Durant et Harden consultés sur le cas Irving

Les Nets vont prendre une décision collective. D'après ESPN, la direction du club doit organiser une réunion impliquant ses deux stars Kevin Durant et James Harden pour décider du sort d'une autre tête d'affiche, Kyrie Irving. Le but ? Autoriser ou non le meneur à ne participer qu'aux matches à l'extérieur cette saison. La raison ? Le joueur refuse d'être vacciné contre le Covid-19, alors que la mairie de New York lui refuse toujours le droit de jouer au Baclays Center.

Durant, Harden et Irving : Le Big Three des Brooklyn Nets Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football américain - NFL : Jon Gruden, entraîneur des Raiders de Las Vegas, a démissionné lundi soir. Il est accusé de propos misogynes et homophobes après avoir tenu des propos racistes, il y a quelques jours.

Basketball - NBA : Ben Simmons est de retour à Philadelphie, après avoir récemment demandé à quitter le club. D'après ESPN, la franchise espère désormais "le convaincre de rester sur le long terme".

Le tweet qui nous donne envie de (re)faire la fête

La vidéo de rattrapage

Benzema ? Pogba ? Selon vous, qui fut le meilleur joueur de la finale ? Et du tournoi ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier tentent d'y répondre.

Benzema, Pogba : qui est le meilleur joueur de la finale ? Et du tournoi ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Indian Wells : Zverev pour enfin battre Murray ?

Alexander Zverev a déjà battu Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Mais jamais Andy Murray, malgré deux tentatives. L'Allemand va tenter de réparer cette anomalie ce mardi soir, puisqu'il affronte l'Ecossais pour une place en huitième de finale. Berrettini est opposé à Fritz et dans le tableau dames, Swiatek doit se défaire d'Ostapenko, alors que Leylah Fernandez, finaliste à l'US Open, défie Shelby Rogers.

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : L'Angleterre y est presque, le Portugal doit reprendre la main

L'Angleterre va-t-elle imiter l'Allemagne ? Les vice-champions d'Europe peuvent composter leur billet pour le Qatar dès ce mardi soir face à la Hongrie mais ils devront aussi compter sur la Pologne, qui se rend en Albanie (20h45). Le Portugal, lui, est encore loin d'une qualification mais un succès face au Luxembourg (20h45) lui permettrait de reprendre la place du groupe A devant la Serbie.

Et aussi

Le 19 avril 1967 à Boston, Kathrine Switzer devenait la première femme à oser prendre le départ d'un marathon avec un dossard épinglé à sa tenue. Bravant l'interdit et l'agression physique du directeur de course, l'Américaine est allée au bout de son rêve, changeant à tout jamais la face de la course à pied. Voici l'histoire de Switzer, la femme qui a fait courir toutes les femmes

Printemps, été, automne. Tadej Pogacar ne présente pas ses dernières collections mais il engrange les succès en toute saison. Voici comme le Slovène a construit sa folle saison

