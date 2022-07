CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Euro 2022 : Du spectacle et la tête du groupe C pour les Pays-Bas

Ad

A l’issue d’une rencontre aussi virevoltante qu’indécise, les Pays-Bas ont réussi à venir à bout du Portugal lors de leur deuxième match de poule (3-2). Les Lyonnaises Damaris Egurrola et Danielle van de Donk ont marqué pour permettre aux Oranjes de prendre la tête du groupe C. Un petit peu plus tôt dans la soirée, la Suède s’était imposée face à la Suisse grâce à Fridolina Rolfö et Hanna Bennison (2-1). Mais rien n'est encore joué.

Omnisport Super Ligue, fraude, Pogacar menacé ? L'actu sur un plateau HIER À 04:44

2. Football - Match amical : Première réussie pour Igor Tudor

L'Olympique de Marseille a remporté son premier match amical de la saison 2022-2023 contre Marignane-Gignac (4-1) grâce à un triplé de Bamba Dieng et un but de Cédric Bakambu. Face à cette formation de National 2, Igor Tudor a testé une défense centrale à trois avec notamment la nouvelle recrue Isaak Touré qui a déjà impressionné. De (très) bon augure pour la suite des évènements.

Isaak Touré, ce géant qui a préféré l'OM à Manchester City

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Match amical : Pour son premier match de pré-saison, le FC Barcelone a été tenu en échec par le modeste club d’Olot, qui évolue en… quatrième division (1-1). Alors qu’Aubameyang a marqué, Franck Kessié a joué ses premières minutes sous le maillot blaugrana. Un résultat qui fait tâche.

Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Barça Crédit: Getty Images

Athlétisme - Mondiaux : L'athlète ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, auteure de la meilleure performance mondiale de l'année au saut en hauteur (2,03 m), a déclaré que les "tueurs russes" n'avaient pas leur place aux Mondiaux qui débuteront ce vendredi aux Etats-Unis. Les tensions montent.

Football - Transferts : Alors que Marseille a très envie d'en faire son piston droit, Jonathan Clauss aurait décidé de rejoindre le club phocéen. Problème : l'OM n'a proposé que 5 millions d'euros quand Lens en réclame le double. Le bras de fer commence.

Jonathan Clauss (RC Lens) Crédit: Getty Images

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

En attaque, le Paris Saint-Germain penche vers deux profils : Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca. Nos journalistes Maxime Dupuis et Arthur Merle pensent que le Rémois possèdent le meilleur profil pour venir compléter l'attaque parisienne. Découvrez leurs avis.

Ekitike ou Scamacca au PSG ? "Sur les promesses et le prix, ça penche vers le Rémois"

LE PODCAST QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier a signé un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l'Alpe-d'Huez : vainqueur de l'étape, le Belge endosse également le maillot jaune. Il ne le portera jamais. Quelques heures plus tard, démasqué, honteux et ridicule, Pollentier était exclu du Tour de France comme un malpropre. Bonne écoute !

DES NOUVELLES DE NOS BLEUES À L'EURO

Quatre jours après sa démonstration face à l’Italie pour ouvrir son Euro (5-1), l’équipe de France va avoir à coeur de confirmer son exceptionnel état de forme face à la Belgique ce jeudi soir (21h00). Evidemment propulsées parmi les grandes favorites de la compétition, les Bleues pourraient d’ores et déjà se qualifier pour la suite en cas de succès. Mais on ne crie pas victoire trop vite dans le camp de Corinne Diacre et Wendie Renard, qui ont déclaré “s’attendre à tout”. Toutes sont diapason, focus et concentrées. Oui, on peut dire que le groupe vit bien. Aux Bleues de nous le (re)prouver.

Diacre a-t-elle déjà trouvé son onze-type ? C'est possible mais...

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS MANQUER AUJOURD'HUI

1. Cyclisme - Tour de France : Du grand classique pour la fête nationale

En ce jour de fête nationale et au lendemain de la perte du maillot jaune de Tadej Pogacar, le peloton continuera à affronter le massif alpin lors d’un grand classique de la Grande Boucle. Au programme de ce 14 juillet, le Galibier et la Croix de Fer avant… l’ascension de l’Alpe d’Huez pour une arrivée au sommet qui s'annonce une nouvelle fois mythique. Cette 12e étape sera celle qui possède le plus de dénivelé positif. Pour une revanche du Slovène ? Début de l'étape à 13h20.

Le profil de la 12e étape : Galibier, Croix-de-Fer, Alpe-d'Huez, trois monstres pour l'étape-reine

2. Football - Euro 2022 : L’Italie et la Belgique veulent tirer leur épingle du jeu

Outre l’équipe de France et l’Islande, dont nous venons de parler plus haut, les deux autres sélections du groupe D seront également de sortie. La seconde rencontre de cette poule opposera la Belgique, tenue en échec par l’Islande lors de son entrée en lice (0-0) à l’Italie, grande victime des Bleues de Corinne Diacre (5-1). Un match à ne manquer sous aucun prétexte tant il sera important pour la qualification. Coup d’envoi à 18h00.

Berglind Thorvaldsdottir (Islande) en duel avec Sari Kees (Belgique) Crédit: Getty Images

Omnisport 7%, 8-0, Djoko et mercato : L'actu sur un plateau 12/07/2022 À 04:58