Alvarez, OL, Top 14, Parmentier : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lyon et Monaco calent encore

L'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais n'ont pas pu ramener mieux qu'un match nul de leur déplacement à Toulouse et Caen. Les Lyonnais en supériorité numérique pendant 40 minutes ont une nouvelle fois fait étalage de leur difficulté du moment tout comme l'ASM qui a vu Toulouse revenir dans le match en fin de match. Avec ces matchs nuls, les deux formations comptent déjà 8 et 10 points de retard sur le leader parisien ! Après seulement cinq journées …

Moussa Dembélé face à CaenGetty Images

2. Boxe : Golovkin est tombé sur un os

Saul Alvarez a mis fin au règne du Kazakh Gennady Golovkin sur la catégorie des moyens de boxe, en lui infligeant la première défaite de sa carrière professionnelle, samedi à Las Vegas. Le Mexicain a remporté le combat aux points à l'issue des douze reprises (115-113, 115-113 et 114-114). Devant 21.950 spectateurs et des millions de téléspectateurs il s'est emparé des titres WBC et WBA des moyens et a signé la 50e victoire de sa carrière, pour deux nuls et une défaite.

3. Rugby - Top 14 : Toulouse suit le rythme Clermontois

Le Stade Toulousain s'est imposé à Ernest Wallon face au Racing 92 au terme d'un match animé. Grâce à ce succès, le 4e en 4 journée les hommes d'Ugo Mola restent deuxièmes du championnat derrière l'ASM. Les Clermontois ont ramené une belle victoire 23-27 de Pau et continue de caracoler en tête.

Top 14 - Thomas Ramos (Toulouse)Icon Sport

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Québec : Pauline Parmentier s'est qualifié cette nuit pour la finale du tournoi en venant à bout de la Britannique Heather Watson en trois sets (5-7, 6-3, 7-6 [5]). La Française peut décrocher à 32 ans le quatrième titre de sa carrière. Elle sera opposée à l'Américaine Jessica Pegula en finale.

Football - Liga : Les clubs madrilènes n'ont pas préparé de la meilleure des manières le retour de la Ligue des champions cette semaine. L'Atlético a été tenu en échec par Eibar sur sa pelouse (1-1) tandis que le Real Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) sur la pelouse de l'Athletic Club. Le FC Barcelone en a profité pour prendre la tête du championnat grâce à son succès 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)Getty Images

EWC - Bol d'or : Après 16h de course, c'est la Kawasaki de trio Puniet-Guarnoni-Checa qui pointe en tête de la course devant la Suzuki et la Wepol Racing qui pointent à trois tours de la tête. La course se poursuit sur le circuit Paul-Ricard du Castellet jusqu'à 15h cette après midi.

Football - MLS : Zlatan Ibrahimovic a inscrit samedi le 500e but de sa carrière professionnelle au terme d'un de ces gestes improbables et spectaculaires, dont il s'est fait la spécialité. D'un coup de pied retourné, le géant suédois a inscrit le but du weekend. Mais n'a pas empeché le LA Galaxy de s'incliner 5-3 sur la pelouse de Toronto.

Vidéo - Un high kick à 180° en pleine course : le 500e but en carrière de Zlatan est… zlatanesque ! 00:42

Football - Bundesliga : Triste nouvelle du côté de la Bavière. Corentin Tolisso, touché samedi soir face au Bayer Leverkusen est sorti sur blessure. L'ancien lyonnais souffre d'une rupture d'un ligament croisé et devrait être indisponible plusieurs mois.

Corentin Tolisso s'est gravement blessé contre le Bayer LeverkusenGetty Images

Athlétisme - Décastar : Kevin Mayer a parfaitement lancé son décathlon à Talence. Le Français a terminé sa première journée avec 4563 points, soit 128 de plus que lors de son record de France à Rio. Il peut avoir dans le viseur la barrière symbolique des 9000 points et potentiellement le record du monde d'Ashton Eaton.

Football - Premier League : Manchester United a ramené une belle victoire de Watford (1-2) grâce à Lukaku et Smalling. Les Reds Devils stoppent ainsi la série de 4 succès de Watford et remonte à la 8e place du classement. Un peu plus tôt, Chelsea, City, Arsenal et Liverpool s'étaient également imposés.

Vidéo - Klopp totalement rassuré avant le PSG : "C'est notre meilleur match pour le moment..." 00:44

Handball - Ligue des champions : Le champion d'Europe en titre Montpellier s'est incliné pour son premier match face à son prédécesseur, le vainqueur 2017, le Vardar Skopje (27-24) au terme d'un match qui a tenu toutes ses promesses.

La vidéo de rattrapage

Simon Yates (Mitchelton-Scott) s'est assuré samedi de remporter, sauf accident, le Tour d'Espagne 2018 après la 20e étape arrivant au sommet du col de la Gallina. L'Anglais a terminé à la 3e place de l'étape derrière Mas et le Colombien Miguel Angel Lopez, qui l'accompagneront dans cet ordre sur le podium finale dimanche.

Vidéo - Mas coiffe Lopez et s'offre sa plus belle victoire : l'arrivée de la 20e étape en vidéo 02:34

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand Prix de Singapour : Lewis Hamilton veut faire le trou

Lewis Hamilton (Mercedes) qui partira en pôle à 14h10 sera le grand favori pour décrocher une nouvelle victoire à Singapour. Et dire que sa pole est un avantage est un euphémisme. Sept des dix pilotes partis en pole position depuis 2008 ont gagné. Le Britannique devra tout de même se méfier de Max Verstappen (Red Bull) et de son rival au classement des pilotes Sebastian Vettel (Ferrari).

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : Une dernière parade à Madrid

La Vuelta s'achève aujourd'hui et devrait sacrer, sauf énorme surprise le Britannique Simon Yates qui a conforté hier sa première place au classement général malgré la bonne opération réalisée par Enric Mas, vainqueur samedi et désormais dauphin de Yates au général. Le peloton s'élancera à 17h15 pour une dernière étape entre Alcorcon et Madrid.

Vidéo - Le profil de la 21e étape : Une parade à Madrid pour conclure les festivités 01:01

3. Football - Ligue 1 : Avant de retrouver l'Europe, l'OM peut retrouver le podium

En clôture de la 5e journée de championnat l'Olympique de Marseille accueille l'En Avant Guingamp (21h). En cas de succès les Marseillais ont l'occasion de remonter sur le podium de la L1 derrière l'intouchable PSG. De bonne augure avant de retrouver cette semaine la Ligue Europa. Dans les autres rencontres de la journée Nantes accueille Reims (15h) tandis que Nîmes se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (17h).