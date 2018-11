Amertume parisienne, honte monégasque, espoirs lyonnais : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le PSG, un nul et des regrets

Le PSG, qui menait au score à la pause grâce à Bernat, a été tenu en échec à Naples (1-1), lors de la 4e journée de C1. Après une bonne première période, les Parisiens ont manqué de réalisme lors de la seconde et ont vu les Napolitains revenir au score à l'heure de jeu après une faute grossière de Thiago Silva. Un résultat qui permet aux hommes de Tuchel, qui auraient dû bénéficier d'un penalty, d'y croire encore, d'autant que Liverpool a été battu à Belgrade (2-0). Au classement, le PSG est 3e, avec 5 points, soit un de moins que Liverpool et Naples mais garde son destin en main.

2. Football - Ligue des champions : Monaco sort par la petite porte

Alors qu'on apprenait la garde à vue de Dmitri Rybolovlev, soupçonné de corruption et de trafic d'influence, mardi soir, l'AS Monaco, qui était menée 0-3 au bout de 25 minutes, a sombré à domicile contre Bruges. Un lourd revers (0-4), le 3e en quatre rencontres, qui condamne les chances de l'équipe de Thierry Henry.

3. Football - Ligue des champions : Griezmann brille, Icardi sauve l'Inter

Toujours en campagne pour décrocher le Ballon d'Or, Antoine Griezmann a été le principal artisan du succès probant de l'Atlético Madrid contre Dortmund (2-0). Dans le groupe B, l'Inter Milan et le FC Barcelone se sont quittés sur un match nul (1-1). Si Mauro Icardi a égalisé en fin de partie, le Barça est d'ores et déjà qualifié pour les 8es.

On a retenu aussi pour vous

Basket - NBA : Grâce aux 40 points de l'arrière C.J. McCollum, Portland a dominé Milwaukee (118-103). De son côté, Kemba Walker (29 points) et Charlotte ont battu Atlanta (113-102). Nicolas Batum a terminé avec 10 points, 5 rebonds et 4 passes.

Basket - NBA : Kyrie Irving a reçu mardi une amende de 25 000 dollars (près de 22.000 euros). Le meneur de Boston avait jeté, de rage, le ballon dans le public après la défaite des Celtics contre les Nuggets (115-107), au Pepsi Center de Denver lundi.

Hockey sur glace - NHL : Les Chicago Blackhawks se sont séparés de leur entraîneur historique, Joel Quenneville, après un début de saison médiocre. Sous la houlette de l'entraîneur de 60 ans (2008-2018), les Blackhawks avaient remporté trois Coupes Stanley (2010, 2013, 2015).

Basket - Eurocoupe : L'ASVEL s'est imposée contre Valence (73-69) et a pris seule la tête du groupe C à l'issue de la 6e journée.

Football - Mercato : Auteur d'un (très) bon début de saison avec le LOSC, Nicolas Pépé continue de s'attirer l'intérêt des plus grands clubs européens. Selon le Times, c'est désormais Manchester City qui s'intéresserait à l'attaquant. Toutes les infos dans notre bulletin mercato.

Voile - Route du Rhum : Avec des conditions météo particulièrement rudes, la flotte de la Route du Rhum a payé un prix fort mardi avec le chavirage de l'un des favoris, le maxi-trimaran de 32 m skippé par Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX), en attente d'être récupéré, et des bateaux qui ont démâté.

La vidéo de rattrapage

Novak Djokovic finira donc bel et bien la saison 2018 au premier rang mondial. Une surprise pour celui qui pointait au-delà du Top 20 il y a un peu plus de cinq mois. Fort de deux titres du Grand Chelem cette année, le Serbe est-il parti pour rester sur le trône pour plusieurs années ? On en a parlé dans Court 17.

Vidéo - Novak Djokovic est-il revenu pour durer au sommet ? Le débat de Court 17 15:17

Le tweet qui n'a pas d'âge

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Un 16e de finale pour l'OL

En cas de victoire à domicile contre Hoffenheim mercredi (21h), Lyon fera un grand pas vers la qualification. Dans l'autre match du groupe, Manchester City reçoit le Shakhtar Donetsk.

Vidéo - Et si, avec Reiss Nelson, l'Angleterre avait déniché son futur Thierry Henry ? 01:16

2. Football - Ligue des champions : Un choc Juve-Manchester United

On en salive à l'avance. A Turin, la Juve de Ronaldo accueille l'ancien club de son numéro 7 dans le choc de cette 4e journée du groupe H. La Vieille Dame visera un 4e succès en autant de matches pour valider son billet pour les 8es.