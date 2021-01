Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L’OM sombre un peu plus dans la crise, AVB en danger

Omnisport Nouvel appel d’offres en L1, Coupe de France, NBA, France-Algérie : L’actu sur un plateau HIER À 06:11

Une nouvelle prestation indigente pour une défaite malvenue. A domicile, dans un Vélodrome en colère même sans supporter, l’OM a chuté face à Lens (0-1) et semble creuser un peu plus sa tombe. Si André Villas-Boas a expliqué qu’il était "prêt à mettre sa place en jeu", sa direction semble vouloir encore attendre. Histoire de toucher définitivement le fond ?

Villas-Boas avoue avoir proposé sa démission après Nîmes, refusée par la direction

2. Football – Coupe du Roi : Nouvelle défaite embarrassante du Real face à une D3

"Un naufrage inadmissible" selon les termes de AS. Une vague de critiques violente pour Zidane. Voilà la tonalité de la presse madrilène ce jeudi après la surprenante défaite du Real face à Alcoyano, club de D3 (1-0). Là aussi, l’avenir du double Z est remis en cause, d’autant que celui-ci a refusé d’employer le terme de "honte" après coup. Ça y ressemble quand même beaucoup.

370 millions gâchés avec Zidane : "Quand le Real se prend pour Dortmund, il y a un problème"

3. Football – Supercoupe d’Italie : CR7 meilleur buteur de l’histoire ?

Il a marqué. Encore. Pour la 760e fois de sa carrière pour être précis. C’est le Napoli qui en a fait les frais (2-0). Cristiano Ronaldo est-il désormais le seul meilleur buteur de l’histoire ? Pas impossible…

4. Handball – Mondial : Les Bleus par un trou de souris face à l’Algérie

Vainqueur sans convaincre de l'Algérie (29-26), mercredi soir en Egypte, au tour principal, l'équipe de France a confirmé tous ses maux du moment face à un adversaire qui a exploité tous ses points faibles. Alors, pour ceux qui en doutaient encore, Luc Abalo a demandé à ce qu’on tourne la page : "Il faut qu'on arrive à rester sereins et se dire qu'on n'est pas la grande équipe de France d'il y a dix ans".

Kentin Mahé lors de France - Algérie / Mondial 2021 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Voile – Vendée Globe : Charlie Dalin mène toujours la course en tête du Vendée Globe jeudi matin, suivi de Boris Herrmann puis de Thomas Ruyant, tandis que Yannick Bestaven est remonté à la 4e place.

Basket – NBA : Malgré le retour de Kyrie Irving pour former un "Big Three" terrifiant pour la première fois avec James Harden et Kevin Durant, les Nets ont chuté face à une équipe de Cleveland survoltée autour de Collin Sexton (147-135).

Football – Premier League : Une frappe magnifique de Paul Pogba a offert à Manchester United la victoire à Fulham (2-1) et la première place de la Premier League, mercredi, mais City, vainqueur d'Aston Villa (2-0), est à ses trousses.

Le tweet "la magie de la Coupe"

Le podcast à ne pas rater

De la plus grande success-story à la plus grande escroquerie de l'histoire du sport, la chute de Lance Armstrong, ce survivant du cancer passé d'icône planétaire à paria absolu, dit tout du manichéisme qui empreint notre vision du sport et de la société. Il n'empêche que le personnage, lui, continue de fasciner. Et semble même aujourd'hui apaisé... Voici notre Grand Récit en version audio.

L’autre podcast à ne pas rater (et oui, on est comme ça nous !)

Cette semaine, le sport féminin est à l’honneur sur Eurosport. Et, dans le milieu du rugby, qui de mieux pour en parler que la jeune et talentueuse Gaëlle Hermet, 3e ligne aile du Stade Touloulain et surtout capitaine de l'équipe de France ?

La vidéo inspirante

Damien Seguin navigue dans le peloton de tête sur le Vendée Globe malgré un bateau ancienne génération et un handicap à la main. Le skipper est en train de prouver que, même sans l'usage de sa main gauche, il est capable de faire aussi bien voire mieux que les valides.

Damien Seguin, le skipper handisport qui bouscule les favoris du Vendée Globe

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football – Premier League : Liverpool doit redémarrer

Quasiment sevré de buts depuis quatre journées, le champion en titre patine pendant que ses adversaires prennent le large au classement. Face à Burnley, les Reds ont l’occasion de se relancer (21h). Encore faut-il retrouver le chemin des filets…

2. Rallye – WRC : La der d’Ogier

Cette fois, c’est la der, promis, juré, craché. Après une saison 2020 inédite mais encore victorieuse, Sebastien Ogier sera bien présent au rallye Monte-Carlo de jeudi à dimanche pour défendre sa couronne et en viser une autre, sa huitième.. L’occasion de se rapprocher de Sebastien Loeb (9 titres) au palmarès.

Sébastien Ogier (Toyota) sur les routes de Sardaigne Crédit: Getty Images

Omnisport Sans grand espoir, les stations de ski demandent au gouvernement de "sauver la montagne" HIER À 14:31