Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : L’Angleterre en panne d’inspiration face aux États-Unis

On attendait beaucoup de cette équipe d’Angleterre, qui avait réalisé une entame de compétition tonitruante contre l’Iran (6-2). Alors on a forcément été déçu d’assister à une prestation aussi lénifiante, vendredi soir face aux États-Unis (0-0) . Quasiment inoffensifs, les Three Lions ne pouvaient guère espérer mieux que ce point du nul et devront donc valider leur qualification lors d’un duel face au Pays de Galles qui s’annonce explosif.

Harry Kane (Angleterre) Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : James et les Lakers sans briller, thriller au Madison Square Garden

Pour son grand retour sur les parquets après deux semaines d’absence, LeBron James a connu le succès. Mais pour la manière, il faudra repasser. Le “King” (21 points, 8 rebonds et aussi 9 ballons perdus) et les Lakers l’ont emporté péniblement chez les Spurs, vendredi soir (94-105). À New York, un match bien plus palpitant a mis aux prises les Knicks et les Blazers. Ces derniers se sont finalement imposés après prolongation (129-132) grâce aux performances XXL de Jerami Grant (44 points) et d’Anfernee Simons (38 points).

3. Tennis - Coupe Davis : L’Australie se défait de la Croatie et file en finale

Tout avait pourtant mal commencé. Une défaite inaugurale de Thanasi Kokkinakis contre Borna Coric (6-4, 6-3) avait placé l’Australie dos au mur, vendredi, à l’occasion de sa demie de Coupe Davis face à la Croatie. Mais Alex De Minaur a ensuite dominé Marin Cilic (6-2, 6-2), avant que la paire Jordan Thompson-Max Purcell ne vienne à bout du duo Nikola Mektic-Mate Pavic (6-7, 7-5, 6-4). En finale, les Australiens affronteront soit l’Italie, soit le Canada.

Basket - Euroligue : , tandis que l’ASVEL s’est encore inclinée, cette fois face au Panathinaïkos (77-58). Monaco a disposé de justesse du Bayern (80-79) , tandis que l’ASVEL s’est encore inclinée, cette fois face au Panathinaïkos (77-58).

Rugby - Pro D2 : Solide leader, Oyonnax a été sans pitié avec Aurillac (45-3), signant ainsi une sixième victoire de rang.

Patinage artistique - Grand Prix de Finlande : Le Français Kévin Aymoz (88,96 points) est en tête à l’issue du programme court.

Alors que se profile le très important duel entre la France et le Danemark, ce samedi (17h), une question demeure : qui Didier Deschamps va-t-il aligner au poste de latéral droit ? Peu convaincant face à l’Australie, Benjamin Pavard pourrait laisser sa place à Jules Koundé, mais l’angoisse, elle, resterait . Ce sujet a également été débattu dans le dernier épisode du podcast Stream Team, pendant lequel Maxime Dupuis et Martin Mosnier ont évoqué l’hypothèse de voir Olivier Giroud terminer meilleur buteur du tournoi.

D’autres stars seront sur le pont ce samedi. Auteur d’un penalty manqué contre le Mexique (0-0), Robert Lewandowski est en panne de confiance avec la Pologne , opposée à l’Arabie saoudite (14h). Quant à l’Argentine de Lionel Messi, elle jouera très gros face au Mexique (20h).

L'Argentine peut-elle se relever ?

De l’autre côté de l’Atlantique, on espère que la météo sera suffisamment clémente pour nous permettre d’assister à la descente masculine de Lake Louise (20h30). En amont, il sera possible de suivre Tessa Worley, Mikaela Shiffrin et les autres skieuses engagées sur le Géant de Killington (première manche à 16h). Deux événements à regarder en exclusivité sur Eurosport.

La troisième étape de l’édition 2022 de l’UCI TCL aura une saveur particulière pour les pistards tricolores, puisqu’elle aura lieu au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’occasion rêvée pour Mathilde Gros et Marie-Divine Kouamé, sacrées championnes du monde sur ce même anneau il y a quelques semaines, de faire à nouveau vibrer leur public.

La question : Les Bleus auront-ils leur billet pour les 8es en poche dès ce samedi ?

D’abord, un constat purement arithmétique : oui, l’équipe de France peut être qualifiée pour le prochain tour avant même d’avoir affronté la Tunisie, mercredi prochain. Pour cela, nul besoin de se préoccuper du match prévu ce samedi en fin de matinée entre les Aigles de Carthage et l’Australie (11h). Les hommes de Didier Deschamps ont en effet leur destin entre leurs mains, puisqu’un succès contre le Danemark (17h) sera, quoi qu’il arrive, synonyme d’accession en huitièmes de finale.

Reste à savoir, maintenant, si les Bleus auront les atouts nécessaires pour dominer un adversaire extrêmement coriace, qui les a déjà battus à deux reprises en 2022 (1-2 au stade de France, 2-0 à Copenhague) et a réalisé un parcours probant lors de l’Euro 2021 (demi-finale). En plus d’être un match charnière, ce rendez-vous sera donc un réel test pour Kylian Mbappé et ses partenaires, qui se faciliteraient la vie avec une victoire… mais risqueraient d’avoir mal au crâne en cas de scénario défavorable.

