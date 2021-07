Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2020 : L'Angleterre se débarrasse de l'Ukraine et revient à la maison pour les demies

Pour son seul match du tournoi disputé hors de ses frontières, l'Angleterre n'a pas fait de détails. A Rome, les Three Lions ont étrillé l'Ukraine (4-0) et retrouveront en demi-finale les Danois, vainqueurs plus tôt de la République tchèque (2-1). Grâce à des entames de périodes tonitruantes et au réveil de Harry Kane, auteur d'un doublé, les hommes de Gareth Southgate se positionnent dans le dernier carré d'une compétition majeure pour la deuxième fois consécutive après leur malheureuse demi-finale contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2018. Rendez-vous mercredi prochain à Wembley (21h00) pour savoir qui du Danemark ou de l'Angleterre ira en finale de cet Euro.

Omnisport Du lourd sur le Tour, Euro 2020, Wimbledon : l'actu sur un plateau HIER À 05:47

"'Football is coming home' en 2018, c’était de l'ironie mais maintenant…"

2. Basketball - NBA : Ce sera Suns - Bucks à l'affiche des Finales 2021 !

Pour la première fois depuis 1974, les Milwaukee Bucks disputeront les Finales NBA. Sans leur meilleur joueur Giannis Antetokounmpo, les joueurs du Wisconsin ont dominé le match 6 des finales de la conférence Est contre les Hawks d'Atlanta (118-107), et remportent donc la série 4-2. Les joueurs de Mike Budenholzer affronteront les Suns de Phoenix pour décrocher leur premier titre depuis 40 ans. Le premier match de ces Finales aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, sur le parquet des Suns.

3. Football - Copa América : L'Argentine au rendez-vous des demies, la Colombie aussi

L'Argentine a écrasé samedi l'Equateur 3-0 et affrontera la Colombie en demi-finales de la Copa América mardi. Lionel Messi a d'abord servi Rodrigo De Paul et Lautaro Martínez, qui ont marqué les deux premiers buts au stade olympique de Goiania, au Brésil, avant de clore en beauté la rencontre avec un coup franc imparable dans le temps additionnel. La Colombie s'est elle qualifiée en battant l'Uruguay aux tirs au but 4-2 (0-0 a.p.) plus tôt dans la journée. La demi-finale se disputera mardi au stade Mané Garrincha de Brasilia.

Lionel Messi et Lautaro Martinez célèbrent un but contre l'Equateur Crédit: Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Euro 2020 : Lors du quart de finale entre le Danemark et la République tchèque (2-1) à Bakou ce samedi, un supporter danois : Lors du quart de finale entre le Danemark et la République tchèque (2-1) à Bakou ce samedi, un supporter danois s'est fait arracher son drapeau arc-en-ciel des mains par deux stadiers . L'UEFA a ouvert une enquête.

Golf - Rocket Mortgage Classic : L'Américain Troy Merritt et le Chilien Joaquin Nieman sont en tête du Rocket Mortgage Classic, tournoi du circuit nord-américain de golf (PGA), à l'issue du 3e tour disputé samedi à Detroit.

Football - Gold Cup : La rencontre entre Cuba et la Guyane française, comptant pour les qualifications à la Gold Cup, compétition de la CONCACAF, a été annulée samedi, les protocoles sanitaires liés au Covid-19 et des "problèmes de visa" ayant empêché les Cubains de se rendre au match.

La vidéo de rattrapage

Les galères de Roglic et Thomas, la victoire de Teuns, et surtout le coup de force majuscule de Tadej Pogacar : tout est à retrouver dans le résumé de la 8e étape du Tour de France !

Pogacar a tout écrasé, Teuns vainqueur, gruppetto pour Roglic et Thomas : le résumé de la 8e étape

La question du jour : Qui ira au bout ?

Le tableau final de l'Euro est connu ! Ce sera Italie - Espagne et Danemark - Angleterre dans le dernier carré. Alors, qui voyez-vous aller au bout ?

La décla pour garder le suspense

Non je n'ai pas tué le Tour

Tadej Pogacar a pris le maillot jaune samedi au Grand-Bornand, dès la première grande étape de montagne. Surtout, le Slovène a creusé des écarts déjà très importants sur une concurrence laminée et, peut-être, déjà résignée. Le tenant du titre s'ouvre un boulevard vers le doublé, même s'il refuse de considérer qu'il a tué tout suspense. Dans les faits, pourtant...

Le tweet de l'éternel

Qualifié pour la seconde semaine au All England Club pour la 18e fois de sa carrière après sa victoire face à Cameron Norrie (6-4, 6-4, 5-7, 6-4), Roger Federer continue de reconstruire petit à petit sa confiance. Sur le plan mental, le Suisse pense avoir franchi un cap dans ce qui était son 11e match depuis son retour à la compétition. Jusqu'où peut-il aller désormais ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Deuxième étape de montagne, premier col hors catégorie

Après la première étape de montagne hier, place à la suite du week-end alpestre sur le Tour ! La Grande Boucle fait son retour à Tignes, et propose sa première arrivée au sommet de l'édition 2021. Mais, avant d’entamer l’interminable et irrégulière montée finale (21km à 5,6%), le peloton aura fort à faire avec notamment le col du Pré, premier hors catégorie de cette édition. Vers une nouvelle démonstration de Tadej Pogacar ?

Le profil de la 9e étape : Premier "Hors catégorie" puis première arrivée au sommet

2. Formule 1 - Grand Prix d'Autriche : Verstappen pour la passe de 3 ?

Premier sur la grille de départ pour la troisième fois consécutive, Max Verstappen entend bien creuser un peu plus l'écart au classement des pilotes ce dimanche lors du Grand rix d'Autriche. Accompagné de la surprise Lando Norris en première ligne, le Néerlandais pourra compter sur son coéquipier Sergio Pérez, en troisième position, pour contrecarrer les plans des Mercedes, aux quatrième et cinquième rangs. Une nouvelle opportunité pour Red Bull de confirmer, à domicile cette fois, le changement de domination en Formule 1 cette saison.

3. Tennis - Wimbledon : Pas de match aujourd'hui !

Vous ne manquerez rien du Grand Chelem britannique aujourd'hui, car comme le veut la tradition, on ne joue pas le dimanche à Wimbledon. Rendez-vous donc pour le "Manic Monday" dès lundi, avec du beau monde au programme. Ashleigh Barty, Roger Federer, Alexander Zverev, ou encore Novak Djokovic, qui se batteront tous pour une place en quart de finale !

Omnisport Bucks sans trembler, Wimbledon sans Français, quarts sans les Bleus, 249km : l’actu sur un plateau 02/07/2021 À 04:52