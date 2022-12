Ce qu’il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : Les Bleus poursuivent leur rêve

Ad

Omnisport Argentine en demie, jour de Géants, Angleterre - France : le plateau du jour IL Y A UN JOUR

"Le plan anti-Mbappé a fonctionné mais les Anglais ont eu peur de gagner"

2. Rugby - Champions Cup : Castres chute d’entrée

Le Castres olympique s’est incliné face aux Exeter Chiefs sur la pelouse de Pierre-Fabre (12-27). À domicile, les hommes de Pierre-Henry Broncan ont concédé quatre essais et n’en ont marqué aucun. Au contact à la mi-temps (12-12), ils ont cédé en seconde période, pénalisés par leur manque de réalisme près de l’en-but.

3. Basketball - NBA : Portés par les "Splash Brothers", les Warriors marquent les esprits

Les Golden State Warriors, champions NBA en titre, ont envoyé un signal fort en réussissant sans doute leur meilleure performance de ce début de saison, avec une victoire face aux Boston Celtics, actuels leaders de la ligue, sur le score de 123-107, dans une réédition des finales de la saison dernière. Stephen Curry et Klay Thompson, les "Splash Brothers", ont porté les Warriors au scoring avec respectivement 34 et 32 points.

Et aussi…

Tennis – Diriyah tennis cup : Taylor Fritz a bouclé son année 2022 en remportant le tournoi d'exhibition disputé en Arabie saoudite grâce à une victoire sur Daniil Medvedev en finale (7-6, 7-6).

Au forceps, Fritz domine Medvedev en finale

Boxe : L'Américain Terence Crawford a conservé son titre WBO des welters en battant par KO le Russe David Avanesyan, samedi au CHI Health Center d'Omaha (Nebraska).

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Les saisons de ski alpin et de biathlon battent leur plein, et ce dimanche offre encore un programme bien chargé, à suivre sur les antennes d'Eurosport et sur notre site. Champion olympique de la spécialité et vainqueur ici-même l’an passé, Clément Noël aura de la pression au départ du slalom à Val d’Isère pour sa reprise (1re manche à 9h30, 2e manche à 12h30).

Les dames sont, elles, toujours à Sestrières (10h30, 13h30), où l’Américaine Mikaela Shiffrin, sixième du géant samedi, va briguer sur ce slalom une 77e victoire en Coupe du monde. Du côté du biathlon, on suivra à Hochfilzen le relais dames (11h30) et la poursuite messieurs (14h15).

Noël, en forme : "Je n’ai pas de petites excuses pour m’enlever la pression"

Alors que la presse anglaise en avait fait le point faible des Bleus avant le quart de finale, Hugo Lloris a répondu avec talent pour sa 143e sélection, en écœurant les Three Lions. Mais comment ont-ils osé douter de lui ?

Vous en avez l'habitude, Maxime Dupuis et Martin Mosnier font le tour de l'actualité des Bleus dans le FC Stream Team. Dans la foulée de la qualification de l'équipe de France, nos deux journalistes ont livré un débrief détaillé du match remporté contre les Anglais.

La question du jour : Les Bleus peuvent-ils aller au bout ?

Il est trop tard pour ne plus se projeter sur un deuxième titre consécutif. Le Maroc n’a plus à prouver qu’il sera un redoutable adversaire en demie, tout comme le seraient les Argentins ou les Croates lors d’une hypothétique finale. Mais même en souffrant beaucoup, même avec un Kylian Mbappé muselé, même en concédant deux penaltys, les Bleus sont passés. Cela laisse de la marge.

Et si on dit des défaites qu’elles permettent d’apprendre, la bande à Didier Deschamps a certainement beaucoup appris samedi. Mais en gagnant. Dans trois jours, on y sera. Et d’ici là, on aura forcément envie de croire que les hommes de Didier Deschamps vont défendre leur titre jusqu’au bout.

Les Bleus sont-ils désormais les grands favoris? "La France est au-dessus des autres"

Omnisport Monaco frappe fort, QFM veut réagir, le Mondial est de retour : le plateau du jour 09/12/2022 À 06:00