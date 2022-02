Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Elanga sauve United, Benfica et l'Ajax dos à dos

Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Bruno Fernandes ou encore Jadon Sancho ? Non, le sauveur de Manchester United en huitièmes de finale aller de C1 n'a que 19 ans et se nomme Anthony Elanga. Entré en jeu à la 75e , il a permis, en marquant cinq minutes plus tard, aux Red Devils d'arracher le nul sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (1-1). Dans l'autre 8e du soir, Benfica est revenu deux fois à la hauteur de l'Ajax pour lui aussi faire match nul (2-2).

2. Football - Premier League : Liverpool s'éclate, Tottenham se rate

Trois matches en retard des 13e, 18e et 19e journées étaient joués mercredi soir en Premier League. Opposé au Leeds de Bielsa, Liverpool en a profité pour revenir à trois points de Manchester City à la faveur d'un très large succès (6-0) lors duquel Salah et Mané ont tous deux inscrit un doublé. Mauvaise opération pour Tottenham surpris par Burnley, désormais 18e (1-0). Crystal Palace a écrasé Watford (1-4).

3. Tennis - ATP Acapulco : Balades pour Medvedev, Nadal et Tsitsipas

Tout va bien pour les meilleurs joueurs du monde dans le très relevé tournoi d'Acapulco. Avant de se croiser plus tard dans le tableau, Daniil Medvedev, Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas n'ont pas fait de détail cette nuit. Le Russe a écarté Pablo Andujar en deux manches (6-1, 6-2) et 1h04 de jeu, même punition pour Stefan Kozlov face à l'Espagnol (6-0, 6-3). Enfin, Tsitsipas, le dernier sur le court, n'a joué que 49 minutes face à Jeffrey John Wolf (6-1, 6-0). Alexander Zverev a lui été exclu du tournoi.

Daniil Medvedev Crédit: Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Après la défaite face à Burnley, Antonio Conte a évoqué une "évaluation" à mener à Tottenham. : Après la défaite face à Burnley, Antonio Conte a évoqué une "" à mener à Tottenham. L'Italien parle notamment de son cas personnel et de son avenir

Football - Ligue 1 : Frédéric Antonetti sera suspendu sept matches après son altercation avec des dirigeants lillois. La commission de discipline de la LFP, réunie mercredi, a également ajouté trois matches de suspension avec sursis pour le technicien.

Football - Ligue 1 : Marco Verratti, excédé par l'arbitrage de Nantes-PSG (3-1) samedi dernier, passera devant la commission de discipline de la Ligue le mercredi 2 mars selon l'AFP.

Handball - Ligue des champions : Montpellier s'est incliné face à Kiel mercredi soir (35-26) et laisse la deuxième place du groupe, qualificative pour les quarts, aux Allemands.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Six Nations : Quelle équipe pour le XV de France en Ecosse ?

C'est ce jeudi, à deux jours du duel face à l'Ecosse, que Fabien Galthié annoncera l'équipe qui défiera le XV du Chardon à Murrayfield (15h15). Vainqueurs de ses deux premiers matches face à l'Italie et l'Irlande, les Bleus ont une série à entretenir. Gabin Villière blessé, Galthié et son staff devraient opérer un changement par rapport au dernier match, le Bordelais Yoram Moefana devrait débuter à l'aile.

2. Tennis - ATP Dubaï et Acapulco : Djokovic et les autres sur le pont

Vainqueur de Karen Khachanov mercredi, Novak Djokovic dispute un quart de finale largement à sa portée ce jeudi à Dubaï où il défie Jiri Vesely. Au Mexique, Rafael Nadal, face à Tommy Paul, ouvrira le bal des gros bras avant que Stefanos Tsitsipas n'entre sur le court avec Marcos Giron. Daniil Medvedev sera à la conclusion face à Yoshihito Nishioka.

3. Football - Coupes d'Europe : L'OM n'a pas le droit à l'erreur

Vainqueur 3-1 au match aller au Vélodrome, l'Olympique de Marseille se rend à Qarabag pour valider son billet pour les 8es de finale de Ligue Europa Conférence (18h45). Bien que sur courant alternatif ces derniers temps, l'OM ne peut pas se rater face à un adversaire très faible. En Ligue Europa, Barcelone se rend à Naples pour le choc du soir (21h) après le 1-1 de l'aller. Dans les autres matches, on surveillera le Lazio-Porto (2-1 à l'aller pour les Portugais) ou encore le Real Sociedad-Leipzig (2-2).

(Avec AFP)

