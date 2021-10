Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Le Jazz poursuit son sans faute, les Bulls chutent pour la première fois, les Warriors aussi

Impressionnant, le Jazz de Rudy Gobert, qui y est allé de son double-double habituel (16 pts, 14 rbds) a réduit en miettes les Rockets pour enchaîner un quatrième succès d'affilée, contrairement aux Bulls, battus pour la première fois et d'un rien par les Knicks, pendant que les Wizards s'offraient les Hawks. Washington continue ainsi de surprendre en ce début de championnat, avec une quatrième victoire (une seule défaite) remportée sur son parquet contre Atlanta (122-111). A Dallas, les Mavericks ont eu un gros retard à l'allumage mais ont renversé la vapeur contre San Antonio (104-99). Les Warrios ont également chuté contre Memphis après prolongations (101-104).

2. Football – Liga : L'Atlético encore freiné malgré Griezmann

Antoine Griezmann a fait sa part du boulot jeudi soir : une ouverture du score avant le quart d'heure de jeu sur le terrain de Levante, son premier but en Liga depuis son retour chez les Colchoneros. Problème, ces derniers ont ensuite été accrochés (2-2), quelques jours après leur match nul contre la Real Sociedad, leader qui s'est de son côté imposé contre le Celta Vigo jeudi (2-0). Le club madrilène, qui a concédé deux penaltys, est 6e de Liga.

3. Tennis – ATP Vienne : Tsitsipas s'incline encore contre Tiafoe

Décidément, Stefanos Tsitsipas joue aux montages russes face à Frances Tiafoe. Jeudi soir, le Grec a subi la loi de l'Américain en huitièmes de finales du tournoi de Vienne, en trois manches (3-6, 6-3, 6-4). Aux Jeux olympiques de Tokyo, le numéro trois mondial avait sorti son adversaire en deux sets secs (6-3, 6-4). Mais du côté de Wimbledon, c'est Tiafoe qui avait pris le meilleur lors de leur affrontement au premier tout. Jeudi, alors qu'il menait 3-0 dans la dernière manche, le finaliste de Roland-Garros a connu un gros trou d'air qui lui a été fatal. En quarts, Tiafoe affrontera Diego Schwartzman, tombeur de Gaël Monfils.

On a aussi retenu pour vous

Football – Paris 2024 : "J'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses. Mais les Jeux Olympiques, c'est la chose que je veux réaliser dans ma carrière", au festival Sport en Seine. a insisté Kylian Mbappé au festival Sport en Seine.

Cyclisme : Dans une interview accordée à l'émission Radiogaceta de los Deportes sur la RTVE, Alejandro Valverde (41 ans) : Dans une interview accordée à l'émission Radiogaceta de los Deportes sur la RTVE, Alejandro Valverde (41 ans) a annoncé que la saison 2022 allait être sa dernière.

Football – Serie A : Grâce à un but de Fabian Ruiz et un doublé de Lorenzo Insigne sur deux penalties, Naples a dominé Bologne à domicile (3-0) pour rejoindre l'AC Milan en tête.

Rugby – Pro D2 : Mont-de-Marsan a écrasé Nevers (41-20) à l'issue d'un matchdisputé, pour conserver la tête du classement.

Jeux olympiques 2030 : Selon le Dauphiné Libéré, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Savoie aimeraient accueillir les JO d'hiver 2030.

Le tweet hommage

En marge de la rencontre face aux Knicks, les Chicago Bulls ont rendu hommage à Joakim Noah, qui a annoncé sa fin de carrière en début d'année après 13 saisons en NBA. L'ancien pivot français a été nommé ambassadeur de la franchise.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Le PSG sans Mbappé et Verratti face au champion

Le vice-champion reçoit le champion de France vendredi soir. Privé de Marco Verratti et Kylian Mbappé, le PSG accueille Lille en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, avec comme objectif de repartir de l'avant, cinq jours après son match nul au Vélodrome dans le Classique (0-0). Lionel Messi, qui pourrait être aligné dans une position de faux numéro 9 aux côtés de Neymar et Angel Di Maria, court toujours après son premier but en Ligue 1. C'est peut-être le moment…

2. Tennis – ATP/WTA : Jour de quarts

Des affiches alléchantes nous attendent chez les hommes du côté de Vienne, où Felix Auger-Aliassime affrontera Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré, alors que le prometteur Carlos Alcaraz sera opposé à Matteo Berrettini. Alléchante, cette fin de tableau nous offrira également un Tiafoe-Schwartzman et un Ruud-Sinner. Cela jouera également du côté de Saint-Pétersbourg, avec notamment un Struff-Shapovalov en début d'après-midi. Chez les dames, on surveillera notamment Simona Halep et Emma Raducanu en Roumanie.

3. Basketball – Euroleague : L'ASVEL pour confirmer

Deux jours après son exploit face au CSKA Moscou, l'ASVEL est attendue en Grèce ce vendredi, pour y affronter le Panathinaïkos dans le cadre de la 7e journée. Les troupes de de TJ Parker comptent bien s'offrir une nouvelle victoire de prestige, face à une formation qui ne s'est imposée que deux fois pour le moment dans la compétition. Réponse à partir de 20h.

