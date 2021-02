L'inquiétude Neymar, la surprise Kenin et l'attente Nadal : l'actu sur un plateau

Par ailleurs, la nuit a souri aux favoris. Naomi Osaka, Serena Williams, Garbiñe Muguruza ou encore Aryna Sabalenka se sont qualifiées en deux sets pour les huitièmes de finale. Chez les hommes, il n'y a plus de représentants tricolores après l'élimination d'Adrian Mannarino face à Alexander Zverev. Grigor Dimitrov a profité de l'abandon de Pablo Carreño Busta (6-0, 1-0, ab.) pour décrocher son billet.

Finaliste en 2020, Saint-Etienne n'aura cette fois pas passé un tour. Les Verts se sont plombés tout seuls en début de match et n'ont jamais pu revenir à Sochaux (1-0). Les Lionceaux sont la troisième formation de Ligue 2 à disposer d'une formation de Ligue 1 durant les 32es de finale.

Une erreur énorme et un Jeannin infranchissable ont fait tomber Saint-Etienne

La tuile pour Alpine et Fernando Alonso. Le double champion du monde va peut-être devoir différer son retour en F1 au sein de l'écurie française qui l'a porté au sommet. Le pilote espagnol a été victime d'un accident de vélo jeudi en Suisse. "Il est conscient et se porte bien" a précisé Alpine. Mais il pourrait souffrir de fractures qui le priverait de la pré-saison et du coup d'envoi de l'exercice 2021, prévu le 28 mars prochain. Des examens complémentaires vont être pratiqués dans la matinée.