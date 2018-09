Arc-en-ciel, Ryder Cup, derby, Sotchi : l'actu sur un plateau du dimanche 30 septembre

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Première pour Guingamp, Lyon coince

Ça y est : Guingamp s'est officiellement mis en route. Trois jours après avoir décroché leur premier point à Nîmes, les Bretons ont confirmé en s'imposant à Angers (0-1), grâce à un but de Nicolas Benezet. De son côté, l'OL a calé à Nantes (1-1) : Gabriel Boschilia a répondu à Houssem Aouar, alors que Nabil Fekir a manqué le penalty de la victoire en fin de rencontre. Dans les autres rencontres de samedi, Caen a battu Amiens (1-0), Reims et Bordeaux ont fait match nul (0-0), et Strasbourg a corrigé Dijon (3-0).

Nabil Fekir lors de Lyon-FC Nantes / Ligue 1Getty Images

2. Rugby - Top 14 : Toulon rechute face à Clermont

En dépit d'une belle victoire contre Agen (33-3) la semaine passée, Toulon a rechuté samedi contre Clermont (28-8). L'ASM a déroulé en première période, en inscrivant trois essais par Penaud, Lopez et Grosso, avant de gérer en seconde. Grâce à ce succès bonifié, les locaux sont assurés de rester leaders à l'issue de la 6e journée.

3. Football - Liga : Le derby madrilène accouche d'une souris

Le très attendu derby madrilène a été moins excitant que prévu. Le Real et l'Atlético se sont quittés sur un match nul (0-0) samedi à Santiago Bernabeu. Battus en milieu de semaine à Séville (3-0), les hommes de Lopetegui manquent l'occasion de reprendre la tête du classement au Barça, accroché un peu plus tôt face à Bilbao (1-1). Surtout, ils n'ont plus gagné à domicile contre les Colchoneros en championnat depuis 2012. Gareth Bale, sorti à la pause, devrait lui manquer la rencontre face au CSKA Moscou en C1 mardi.

Gareth Bale (Real Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid)Getty Images

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Rugby - Four Nations : Les All Blacks ont remporté leur troisième titre consécutif en balayant l'Argentine samedi à Buenos Aires, grâce à cinq essais marqués (35-17). Les Néo-zélandais ne peuvent plus être rejoints par l'Afrique du Sud, qu'ils affrontent samedi.

Basket - Coupe du monde 2018 : Les basketteuses américaines ont rejoint samedi l'Australie en finale, en disposant de l'Espagne (66-72).

Football - Serie A : Personnage central de l'organigramme de la Juventus, Giuseppe Marotta, administrateur délégué du champion d'Italie, va quitter ses fonctions fin octobre.

Basket - Jeep Elite : L'ASVEL a rejoint Dijon en tête du championnat après sa victoire à Gravelines samedi (96-84) lors de la 3e journée.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Ce n'est plus du tennis de table, c'est Matrix : le fol échange entre Ding et Suh 01:12

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Mondiaux : Les Bleus rêvent d'arc-en-ciel

Sur le circuit montagneux d'Innsbruck, un Français peut rêver de devenir champion du monde ce dimanche. Il faudra pour cela dompter les 5000 mètres de dénivelé positif, et "L'Enfer" promis lors de la dernière ascension à 28%. Il faudra, aussi, gérer la concurrence féroce des frères Yates, d'Alejandro Valverde, de Dan Martin ou de Michal Kwiatkowski. Avant l'arc-en-ciel, il y aura de toute façon un vrai feu d'artifice, dès 9h50.

Vidéo - Alaphilippe : "Dans la tête, il y a eu un petit déclic" 01:13

2. Golf - Ryder Cup : Quitte ou double pour les États-Unis

Avec une marge de quatre points, l'Europe fait désormais figure de grand favori à la victoire lors de la 42e édition de la Ryder Cup. La journée de dimanche, consacrée aux simples, fait figure de baroud d'honneur pour l'équipe américaine : renverser la situation reviendrait à coup sûr à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la compétition…

3. Formule 1 - GP de Russie : Champ libre pour Mercedes ?

En première ligne à Sotchi, les Mercedes ont l'occasion d'écraser la course ce dimanche à Sotchi. D'autant que les leaders sur la grille pourraient être avantagés au départ par la nouvelle portion de bitume installée à l'avant. Reste à savoir si les consignes seront favorables à Valtteri Bottas, en pole devant Lewis Hamilton, leader au général. Départ prévu à 13h10.

Valtteri Bottas (Mercedes) - GP Russie 2018Getty Images

4. Football - Ligue 1 : Derby et retrouvailles

La 8e journée se poursuit dimanche. Rennes et Toulouse ouvrent le bal dès 15h, avant un derby inédit depuis 25 ans entre Montpellier et Nîmes à La Mosson (17h), et un Lille - Marseille placé sous le signe des retrouvailles : Rudi Garcia retrouve le LOSC avec qui il a été champion de France, quand Loïc Rémy, qui prétend à une place de titulaire, pourrait profiter du match face à son ancien club pour enfin lancer sa saison.