Ce qu’il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Doncic porte les Mavericks. Le Slovène a encore accompli une performance XXL dans la nuit de lundi à mardi passant proche du triple double avec 38 points, 11 rebonds et 8 passes décisives pour permettre à Dallas de l'emporter face à Oklahoma (121-114). A noter que Damian Lillard a aussi scoré 38 points (dont 11 paniers à trois points) dans la victoire de Portland face à Minnesota (133-112).

2. Tennis - Open d'Australie : Bonne nouvelle pour Luca Van Assche et Diane Parry : Bonne nouvelle pour Luca Van Assche et Diane Parry : ils seront tous les deux au rendez-vous du 1er tour de l'Open d'Australie (16-29 janvier 2023) dans un peu plus d'un mois grâce à deux invitations attribuées par la Fédération française de tennis (FFT). A 18 ans, le premier, qui reste sur une fin de saison prometteuse en Challengers et pointe à la 137e place mondiale, jouera le premier grand tableau de Grand Chelem de sa carrière.

3. Sports mécaniques - MotoGP : . Le Français, vice-champion du monde en titre, ne vit pas une intersaison tranquille : lundi, il a ainsi dévoilé s'être fracturé la main gauche lors d'un entraînement de motocross. Il s'était déjà cassé une phalange du majeur de la même main voici deux mois lors des essais libres du Grand Prix de Malaisie. Quartararo se blesse encore . Le Français, vice-champion du monde en titre, ne vit pas une intersaison tranquille : lundi, il a ainsi dévoilé s'être fracturé la main gauche lors d'un entraînement de motocross. Il s'était déjà cassé une phalange du majeur de la même main voici deux mois lors des essais libres du Grand Prix de Malaisie.

Et aussi…

Rugby - Coupe du monde : Bernard Laporte et Mohed Altrad vont être fixés sur leur sort. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement aux alentours de 13h30 ce mardi sur les accusations de corruption visant le président de la Fédération française de rugby (FFR) et le président de club du Top 14 également sponsor maillot du XV de France.

Football - Coupe du monde : à deux jours de la demi-finale des Bleus contre le Maroc. Lundi, le défenseur central (mal de gorge) et le milieu de terrain (mollet) n'ont pas participé à l'entraînement collectif lundi et sont restés en salle. Dayot Upamecano et Aurélien Tchouaméni ont été ménagés à deux jours de la demi-finale des Bleus contre le Maroc. Lundi, le défenseur central (mal de gorge) et le milieu de terrain (mollet) n'ont pas participé à l'entraînement collectif lundi et sont restés en salle.

Un Mondial déjà réussi ? "Une sortie de route face au Maroc resterait un échec"

Formule 1 : , a annoncé lundi l'équipe britannique dans un communiqué. Il termine sa carrière à 64 ans sur une dixième et dernière place au classement des constructeurs 2022. Le directeur technique François-Xavier Demaison, arrivé en 2021, fait également ses valises. Le patron de l'écurie de F1 Williams, Jost Capito, n'officiera plus pour la saison 2023 , a annoncé lundi l'équipe britannique dans un communiqué. Il termine sa carrière à 64 ans sur une dixième et dernière place au classement des constructeurs 2022. Le directeur technique François-Xavier Demaison, arrivé en 2021, fait également ses valises.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

En cette journée de demi-finale du Mondial, beaucoup de contenus sont à découvrir sur notre site à commencer par votre rendez-vous hebdomadaire en podcast... de rugby : Lafond dégaine, bien sûr. S'il a passé en revue ce week-end européen en Champions Cup avec le choc Munster - Toulouse notamment, Jean-Baptiste Lafond a, lui aussi, un peu parlé de football à sa façon.

Mais l'actualité est bien entendu monopolisée par l'affrontement entre l'Agentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric ce mardi (à 20h). Lequel des deux numéros 10 de légende sera le plus influent pour permettre à son équipe de disputer une seconde finale de Coupe du monde en carrière ? C'est l'une des interrogations du jour, bien entendu.

La maradonisation de Messi : "C'est un leader sanguin, comme les aime l'Argentine"

Le chambrage des Argentins face aux Néerlandais en quart de finale a été l'un des événements de ces derniers jours. Les joueurs de l'Albiceleste n'en sont pas à leur coup d'essai dans le domaine, à tel point qu'on peut se demander si ce n'est pas un fait culturel. Thomas Goubin s'est penché sur le sujet et c'est passionnant

La question du jour : Les tirs au but sont-ils inévitables entre Argentins et Croates ?

La demi-finale entre l'Argentine et la Croatie s'annonce particulièrement accrochée et tendue ce mardi soir. D'abord parce qu'avec une place en finale de la Coupe du monde à la clé, l'enjeu ne pourrait ainsi pas être plus élevé. Ensuite parce que les deux sélections se distinguent par la qualité de leur organisation défensive. Le match pourrait donc bien être verrouillé, d'autant que Croates comme Argentins n'ont pas peur des tirs au but puisqu'ils ont obtenu leur qualification en passant par l'exercice respectivement face au Brésil et aux Pays-Bas.

Alors un tel scénario est-il inéluctable ? La Croatie pourrait en tout cas bien en faire une stratégie : depuis 2018, elle a disputé quatre séances de tirs aux buts (alors qu'elle n'en avait jamais fait auparavant en Coupe du monde) pour... autant de succès non plus. Les Argentins sont, eux, sortis vainqueurs de 5 des 6 matches à élimination directe joués dans ces conditions. Mais leurs supporters aimeraient sûrement se passer de ce moment de tension extrême, même s'il ne constitue pas une loterie comme on le dit trop souvent. Alors, aux artistes de débloquer la situation avant.

