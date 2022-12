Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe du monde : L'Argentine rejoint la Croatie

Lionel Messi célèbre son but avec l'Argentine face aux Pays-Bas Crédit: Getty Images

2. Basketball – Euroligue : encore un exploit tricolore

Il faut croire que les équipes françaises se sont passées le mot. Au lendemain de la victoire de Monaco face au Real Madrid, Villeurbanne, lanterne rouge de l'Euroligue avant cette 12e journée, a réussi l'énorme performance de s'imposer dans la salle du FC Barcelone (74-75). Nando De Colo a inscrit le tir de la gagne à une seconde du terme. L'ASVEL restait sur huit défaites lors des dix derniers matches toutes compétitions confondues et prend une immense bouffée d'air frais.

3. Basketball – NBA – Embiid porte les 76ers, Grizzlies et Pelicans enchaînent

Auteur de 38 points face aux Lakers, Joel Embiid a été le grand artisan de la victoire de Philadelphie en prolongations (133-122). Rudy Gobert, lui, a fait mal à son ancienne franchise de Utah avec 22 points et 13 rebonds qui ont été d'une grande aide aux Timberwolves (108-118). Respectivement vainqueurs des Pistons (114-103) et des Suns (128-117), les Grizzlies et les Pelicans ont prolongé leur très belle série de victoires.

Et aussi…

Football – Ligue 1 : Selon L'Equipe, la vente de l'Olympique Lyonnais à John Textor pourrait être finalisée ce samedi. Ce très long feuilleton pourrait prendre fin via un communiqué du club rhodanien dans la journée.

Football – Coupe du monde : en sélection, a lancé Neymar après l'élimination du Brésil contre la Croatie. Le joueur du PSG était particulièrement touché à l'issue de la rencontre. "Je ne garantis pas à 100 % que je reviendrai" en sélection, a lancé Neymar après l'élimination du Brésil contre la Croatie. Le joueur du PSG était particulièrement touché à l'issue de la rencontre.

Rugby – Challenge Cup : Si le Stade Français s'est imposé à Jean-Bouin face à Benetton (24-14), Perpignan s'est incliné à Aimé-Giral face aux Bristol Bears (5-19) dans le cadre de la première journée.

Handball – Liqui Moly Starligue : Montpellier a mis la pression sur le PSG en battant Sélestat (28-33) pour prendre provisoirement le fauteuil de leader.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

C'est la saison des sports d'hiver et vous n'en raterez pas une miette sur Eurosport. Ce samedi, le programme est garni et commencera par du ski alpin, avec le Géant Messieurs du côté de Val d'Isère (9h30), et le Dames à Sestrières (10h30). L'occasion de suivre notamment Alexis Pinturault , lauréat du gros globe 2021. Puis, en biathlon, vous aurez droit à la poursuite Dames (11h30), où Julia Simon va porter, pour la toute première fois, le dossard jaune de leader du classement général, ainsi qu'au relais 4x7,5km Messieurs (13h40).

Pinturault : "Val d’Isère, c’est un combat perpétuel"

Plus tard (20h), et plus au chaud, se jouera un quart de finale de Mondial très attendu entre l'équipe de France et l'Angleterre. La rédaction d'Eurosport s'est évidemment penchée en détails sur ce choc alléchant. Face à des Three Lions qui croient dur comme fer à leurs chances de remporter la Coupe du monde, les Bleus s'avancent vers leur premier gros test de la compétition. Ce samedi pourrait sonner la fin de l'aventure… ou un virage vers une nouvelle épopée historique.

A lire ici :

Vous en avez l'habitude, faire le tour complet de l'actualité des Bleus passe par la case FC Stream Team. Maxime Dupuis et Martin Mosnier vous parlent de Kylian Mbappé, imaginent un onze combiné des deux équipes et vous livrent leurs pronostics. En bref, tout ce qu'il faut pour monter tranquillement en pression jusqu'à ce quart de finale.

La question du jour : Quel visage pour le dernier carré ?

Soyons honnêtes : on ne pensait pas vivre deux premiers quarts de finale aussi riche en surprises et en rebondissements. Et on ne demande qu'à revivre la même chose – même si on signerait de suite pour une qualification aisée des Bleus. Alors que le grandissime favori a déjà pris la porte, le Maroc rêve d'imiter la Croatie et de battre le Portugal. Les Lions de l'Atlas en demie, ce serait tout simplement historique. Il n'y aura pas de dernier carré 100% européen comme il y a quatre ans. Mais il pourrait être encore plus varié.

Et puis, Angleterre – France, ce sera le match du champion du monde en titre face à l'une des équipes venues pour lui prendre sa couronne. Ce samedi commence avec la sensation que les émotions seront fortes. Reste à voir qui rira, et qui pleurera.

