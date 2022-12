1. Football - Coupe du monde 2022 : Un exploit camerounais pour rien, la Nati au bout du suspense

"Catastrophe" allemande, dénouement sur la piste et "main du diable" : Le plateau du jour

Embolo esulta per il gol in Serbia-Svizzera - Mondaili 2022

2. Cyclisme sur piste - UCI Track Champions League : Gros frustrée, Lavreysen et Richardson toujours au-dessus du lot

Gros tombe sur un os, Richardson et Lavreysen font encore le show : le résumé de vendredi

3. Basketball - NBA : les Lakers s’offrent les Bucks, le Heat fait chuter les Celtics

C’était la nuit des surprises. Dans un choc des extrêmes entre les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks, les Californiens ont créé l’exploit , portés par un Anthony Davis à 44 points, en s’imposant 133-129, malgré les 40 points de Giannis Antetokounmpo. Quant à Boston, leader de la Conférence Est, les Celtics se sont fait surprendre par le Heat de Miami. Avec 25 points, Jimmy Butler a été le principal artisan de la victoire des Floridiens 120-116. Dans les autres rencontres, Atlanta a battu Denver sans Trae Young (117-109), New Orleans s’est offert San Antonio (117-99), Cleveland s’est défait de la lanterne rouge Orlando (107-96), Memphis a tenu tête à Philadelphie (117-109), tandis que les Warriors, les Rockets et le Jazz se sont aussi imposés.