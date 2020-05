Dans la première partie du documentaire d'ESPN, Lance Armstrong a pu dévoiler une partie de sa vérité sur son dopage pendant sa carrière cycliste. A part ça, nous nous demandons si LeBron James peut concurrencer Michael Jordan pour le titre de meilleur joueur de tous les temps, nous remontons le temps avec le top 50 des matches dames à Roland-Garros et nous analysons le duel Barça-Real.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme : Armstrong : "Difficile de prendre l'EPO après combattu la mort ? Non"

Dans la nuit de dimanche à lundi, ESPN a diffusé la première partie du documentaire "30 for 30" sur Lance Armstrong. Interrogé sur sa première prise d'EPO, l'Américain déchu de ses sept victoire sur le Tour de France, a assuré qu'il avait démarré à l'âge de 21 ans. "Tout ce que le docteur Ferrari me disait, je le faisais", a expliqué l'ancien cycliste. A la question de savoir si prendre la décision de continuer l'EPO après avoir combattu la mort était difficile, Armstrong a répondu non. Enfin, il assure ne pas savoir si le dopage lui a provoqué son cancer. "Je ne peux pas dire oui ou non mais je ne dirai sûrement pas non", pense-t-il.

2. Ski Alpin - Mondiaux : L'Italie va demander le report à 2022 des Mondiaux 2021

Les championnats du monde de ski alpin programmés en février 2021 à Cortina d'Ampezzo (Italie) devraient être repoussés à mars 2022, soit après les JO d'hiver de Pékin, a déclaré dimanche soir Giovanni Malago, le président du Comité olympique italien. "S'il y a un problème en octobre ou en novembre, on ne pourra pas faire les Mondiaux en 2021, a expliqué le dirigeant italien. En 2022, il y aura les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin (du 4 février au 20 février 2022). On devrait donc avoir d'abord les Jeux, puis les Mondiaux de Cortina", a-t-il conclu.

3. Omnisport - Maracineanu : "Si le virus circule toujours, on ne pourra pas refaire du sport comme avant"

Invité de "On refait le sport" sur RTL dimanche soir, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a expliqué que si "à la rentrée si le virus circule toujours. On ne pourra par refaire du sport comme avant". "Ma plus grande envie c'est qu'il y ait du public. Roland-Garros ou le Tour de France sans public, ce n'est pas envisageable. Mais la réalité c'est qu'on fait travailler [les organisateurs] sur d'autres scénarios, en mode dégradé, avec moins de public", a-t-elle ajouté.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Basket - NBA : Michael Jordan ou LeBron James, qui c'est le plus fort ?

A la suite du succès de la série "The Last Dance" autour de la carrière de Michael Jordan, nos journalistes s’interrogent sur sa place en tant de meilleur joueur de tous les temps. Est-il vraiment le numéro un ? LeBron James l’a-t-il surpassé ?

Le podcast

Qui c'est le plus fort... entre LeBron James et Michael Jordan Crédits Eurosport

2. Tennis - Roland-Garros : Le top 50 des matches dames

Le Grand Chelem parisien aurait dû se tenir ces deux prochaines semaines. Vous êtes en manque ? En attendant le "vrai" Roland, espérons-le au début de l'automne, nous vous proposons de retrouver notre Top 50 des matches les plus marquants de l'ère Open dans le tournoi féminin. Premier volet ce lundi avec les places 50 à 41.

Le Top 50 de Roland-Garros. Crédits Eurosport

3. Football - Liga : Où en sont le Real et le Barça ?

Le championnat d’Espagne a reçu l'accord du gouvernement pour reprendre depuis samedi. Avec lui, c’est le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui devrait redémarrer le 12 juin. Il reprendra là où nous l’avions laissé il y a près de trois mois évidemment. C'est vrai en termes de classement mais ce n’est pas si simple car le temps ne s’est pas arrêté pour les deux clubs.

