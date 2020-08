1. Le monde sportif US à l'arrêt total

La NBA dit stop, le sport US lui emboite le pas

Du jamais-vu. L'acte est aussi fort qu'inédit dans le sport professionnel américain: protestant contre les tirs de policiers sur Jacob Blake, les Milwaukee Bucks ont boycotté leur match NBA mercredi, suivis par d'autres équipes de baseball et de football.

Le tennis n'a pas tardé à suivre le tournoi de Cincinnati s'est aussi mis sur pause, après que la Japonaise Naomi Osaka a décidé de ne pas disputer sa demi-finale du tournoi de Cincinnati , délocalisé à New York : les organisateurs de l'épreuve ont décidé à leur tour de reporter à vendredi les matches prévus jeudi.

Avant ce séisme, quelques matches ont pu se dérouler à Cincinnati. Dans la bulle de New York, le N.1 mondial Novak Djokovic poursuit sa promenade de santé en surclassant Jan-Lennard Struff (6-3, 6-1) en quarts de finale et en attendant d'affronter Roberto Bautista Agut pour une place en finale du Masters 1000. L'Espagnol a créé la sensation de la journée en éliminant Daniil Medvedev, tenant du titre (1-6, 6-4, 6-3).

Les Lyonnaises, quadruples championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées pour une nouvelle finale de Ligue des champions , en éliminant mercredi leurs rivales du Paris SG (1-0) en demi-finale à Bilbao, sur un but Wendie Renard, pour retrouver en finale les Allemandes de Wolfsburg.

Mais la grogne était sévère après la rencontre : Le PSG a mis en cause l'arbitrage. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas n'est pas du même avis, mais il attend de l'UEFA qu'elle place " le foot féminin au même niveau que le foot masculin sur le plan de la VAR ." Ambiance.

Rugby : Elu président de la Ligue nationale de rugby en 2012, Paul Goze ne sera "plus président dans un an", a-t-il expliqué mercredi dans un entretien à l'AFP, où il écarte toute tentation d'un troisième mandat.

Tennis : Pas d'US Open non plus pour Kei Nishikori . Le Japonais a annoncé mercredi être désormais négatif au coronavirus, mais a tout de même décidé de déclarer forfait pour Flushing qui doit débuter lundi.

Les Bleus font leur rentrée. Compte tenu du contexte, Didier Deschamps risque d'avoir un peu moins de certitudes concernant les joueurs qu'il va convoquer pour affronter la Suède (5 septembre) puis la Croatie (8 septembre) dans une liste attendue pour 14h aujourd'hui. Alors que plusieurs habitués risquent de manquer de rythme, quelques petits nouveaux ont pu profiter des joutes européennes pour se faire remarquer un peu plus.

Parce que la planète football ne s'arrête pas de tourner et que le départ annoncé de Lionel Messi n'a pas fini de faire parler, suivez en direct les dernières infos mercato comme tous les jours dans notre page dédiée !

Du football total avec De Bruyne et Guardiola : Messi à City, c’est ultra sexy

4. A écouter entre midi et deux : le Grand Récit sur l'OM et la main du diable

Il y a trente ans, l'Olympique de Marseille émergeait sur la scène européenne. Porté par l'ambition dévorante de son président, un jeune entraîneur et une équipe aussi séduisante que talentueuse, le club phocéen rêve au printemps 1990 de remporter la Coupe d'Europe. Il va échouer aux portes de la finale. Ce sera la fameuse "main de Vata".

