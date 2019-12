Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Arsenal désarmé

Deux mois, et toujours pas de victoire en championnat d'Angleterre : Arsenal est tombé face à Brighton (1-2). Sans projet de jeu, les Gunners ne se sont pas ressaisis suite au remplacement d'Unai Emery par Freddie Ljungberg et pointent désormais à dix points de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions.

Après un but signé Adam Webster (36e), au bout de trois duels perdus, l'entrée en jeu de Nicolas Pépé en seconde période s'est soldée par une égalisation en cinq minutes, sur une tête de Lacazette et une mauvaise sortie de Mat Ryan (50e). Mais l'équipe londonienne a cédé sur une action du Frenchie Neal Maupay, qui a devancé la tête David Luiz (80e). L'ancien Stéphanois, homme du match, en est donc à cinq buts en Premier League depuis la fin octobre.

2. Natation - Euro : Manaudou replonge

On ne l'avait plus revu en compétition depuis la finale olympique du 50 m des Jeux de Rio en 2016, lorsqu'il s'était incliné pour un centième contre Anthony Ervin. A 29 ans, Florent Manaudou a effectué son retour lors du relais de l'équipe de France aux championnats d'Europe en petit bassin, à Glasgow.

Dans la piscine écossaise, en séries comme en finale, il a lancé le 4x50 m 4 nages mixte tricolore, en dos (23"25 puis 23"07), pour une cinquième place (1'38"17). Chez les Bleus, cette journée a été embellie par le titre de Mélanie Hénique sur 50 m papillon.

3. Basketball - NBA : Houston s'offre le champion

Malgré les encouragements de Drake, Houston s'est imposé en costaud (109-119) sur le parquet de Toronto. Rareté statistique rassurante, le collectif texan est venu à bout des Raptors à l'issue d'une partie intense sans être seulement porté par James Harden, qui n'a pas fini meilleur marqueur dans ses rangs (23 points, 7 rebonds, 5 interceptions).

C'est plutôt Ben McLemore qui a endossé le rôle du dynamiteur avec 8 paniers à trois points (sur 17 tirs), 28 points au total, à parité avec Russell Westbrook qui aurait pu rendement son triple-double (19 pts, 13 rbds, 11 passes) plus impressionnant encore sans un 7/27 aux tirs et 8 balles perdues.

Les Rockets, qui ont compilé 98 tirs au total (55 tirs à trois points tentés dont 22 réussis), confortent leur 5e place. Malgré ce sixième revers, Toronto demeure 3e à l'Est.

Sur les autres parquets, cette soirée a notamment été marquée par le succès de Washington sur Philadelphie (119-113), qui restait sur cinq victoires. Ian Mahinmi, le pivot des Wizards, a lui fait ses grands débuts cette saison en apportant 7 points et 5 rebonds en 13 minutes.

Denver a consolidé sa 3e place à l'Ouest en étrillant New York au Madison Square Garden (92-129), où Frank Ntilikina a inscrit 9 points en 24 minutes. Avec 18 défaites en 22 rencontres et la dernière place à l'Est, l'entraîneur des Knicks, David Fizdale, tient bon face au spectre du renvoi. "Je n'en ai rien à faire. Je ne pense vraiment pas à ça", a-t-il dit.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Racisme : "La une la plus stupide que j'aie jamais vue" : les footballeurs de l'Inter Milan Romelu Lukaku et de l'AS Rome Chris Smalling ont fustigé jeudi le Corriere dello Sport, où ils apparaissent accompagnés du titre "Black Friday".

Premier League : Everton s'est séparé de son entraîneur portugais Marco Silva, au lendemain de sa défaite (5-2) contre Liverpool.

: Everton s'est séparé de son entraîneur portugais Marco Silva, au lendemain de sa défaite (5-2) contre Liverpool. Coupe d'Italie : Parme s'est qualifié pour les huitièmes en battant Frosinone (2-1) tandis que la Sampdoria de Gênes a été éliminée par Cagliari (2-1).

: Parme s'est qualifié pour les huitièmes en battant Frosinone (2-1) tandis que la Sampdoria de Gênes a été éliminée par Cagliari (2-1). Euro 2020 : Ce n'est plus la peine de rêver : l'intégralité des billets réservés aux supporters des Bleus pour les matches de groupe a été écoulée.

Rugby - ProD2 : Perpignan a souffert à domicile mais a fini par prendre le dessus sur Biarritz (29-25), qui ramène le bonus défensif, en ouverture de la 13e journée pour monter provisoirement à la 2e place.

Handball - Coupe de la Ligue : Le PSG, triple tenant, s'est qualifié pour le Final Four, en compagnie de Nantes, Chambéry et Toulouse les 14 et 15 mars au Mans, en battant Montpellier (34-30).

Patinage artistique : L'Américain Nathan Chen a pris la tête de la finale du prestigieux Grand Prix (110,38 pts), à Turin, en dominant largement ses adversaires, à commencer par le Japonais Yuzuru Hanyu (97,43 pts) et le Français Kevin Aymoz (96,71 pts), lors du programme court.

Golf - PGA : L'Américain Patrick Reed occupe seul, avec trois coups d'avance, la tête du Hero World Challenge organisé par Tiger Woods, lui-même revenu dans la course (à 6 coups) après un probant 2e tour sur le parcours d'Albany Golf Club, à New Providence, aux Bahamas.

La vidéo de rattrapage

Au lendemain du quadruplé historique des messieurs, Justine Braisaz, victorieuse, et Julia Simon, troisième, sont montées sur le podium lors du 15km féminin d'Ostersund.

Vidéo - Deux ratés, puis Braisaz a décollé : le résumé de sa victoire sur le 15km 03:02

Les Grands récits en podcast

Certains lieutenants ont des allures de général. Johan Neeskens est de ceux-là. Le Néerlandais fut un artisan indispensable de la révolution orange des années 70. Milieu de terrain en avance sur son époque, il a offert à Johan Cruyff la liberté indispensable à son génie...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Handball - Mondial : Les Bleues n'ont pas le choix

Après une défaite, un nul et deux victoires, l'équipe de France féminine championne en titre doit battre le Danemark, à Kumamoto, au Japon, sous peine d'élimination au premier tour.

2. Ski alpin : Pinturault, sursaut attendu

Les hommes sont à Beaver Creek pour un Super-G (18h), et les femmes à Lake Louise pour une descente (20h30). Sur la "Birds of Prey", Alexis Pinturault espère reprendre sa marche en avant dans la conquête du gros globe après le couac de son élimination pour la seconde manche du slalom de Lévi. Au Canada, Mikaela Shiffrin, qui domine déjà largement la Coupe du monde après s'être imposée sur les deux premiers slaloms de la saison, ambitionne d'enchaîner.

3. Rugby - Coupe d'Europe : Clermont au test

Clermont doit soigner son entame de match et montrer les muscles à l'extérieur, deux de ses principales carences du moment, pour espérer s'imposer en Angleterre à Bath (20h45), après sa défaite en Ulster (18-13) lors de la précédente journée.

Vidéo - "Boudjellal a dérangé le rugby français comme Guazzini l'avait fait à son époque" 03:34

4. Football - Ligue 1 : Lyon, la peur du vide

Lyon entre ce soir dans une période de quatre jours cruciale qui en dira plus sur ses ambitions. L'OL, que Rudi Garcia n'arrive pas vraiment à faire décoller depuis son arrivée au poste d''entraîneur, se déplace à Nîmes (20h45) pour le compte de la 17e journée. Objectif : gagner pour remonter de la 10e à la 4e place du championnat avant le rendez de Leipzig, mardi en Ligue des champions. Un peu plus tôt, Lille, quatrième, aura reçu Brest (19h).

Et aussi : Inter - Roma (20h45) en Serie A, Villarreal - Atlético Madrid (21h00) en Liga, Eintracht Francfort - Hertha Berlin (20h30) en Bundesliga, Le Portel - Le Mans (20h00) en Elite…