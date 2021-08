Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Barrage Ligue des champions : L’AS Monaco en difficulté après le match aller

Si les Monégasques veulent participer à la phase de groupe de la Ligue des champions ils devront réaliser un petit exploit la semaine prochaine sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Défait 0-1 à Louis-II ce mardi, le club du Rocher a eu du mal à prendre le dessus sur une très solide équipe ukrainienne. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder se sont inclinés sur un but inscrit pas le Brésilien Pedrinho juste après le quart d’heure de jeu.

2. Football – Supercoupe d’Allemagne : Lewandowski et le Bayern s’offre le premier titre de la saison

Le duel entre Lewandowski et Haaland promettait de faire des étincelles. Et c’est le Munichois, auteur d’un doublé, qui a su se montrer décisif, permettant au Bayern de s’imposer 3-1 et ainsi de s’offrir le premier titre de la saison en Allemagne. Comme l’an dernier, les Bavarois lance parfaitement leur saison.

3. Tennis – Masters Cincinnati : Ca passe pour Monfils et Paire, pas pour Humbert

Au terme d’une journée perturbée par la pluie dans l’Ohio, Gaël Monfils s’est défait en deux manches de Dusan Lajovic (7-6, 6-2) pour rejoindre les 16e de finale. Ugo Humbert s’est en revanche fait éliminer par l’Américain Frances Tiafoe (7-5, 7-6) alors que Benoit Paire, en soirée, a eu besoin de trois manches (6-3, 4-6, 7-5) pour s’offrir une superbe victoire face à Denis Shapovalov, tête de série numéro 6 du tournoi.

4. Football – Transfert : CR7 est sorti de son silence

Dans un long post Instagram, Cristiano Ronaldo est sorti de son silence concernant son avenir. Alors que plusieurs journaux espagnols l’envoyaient ces derniers jours du côté du Real Madrid ou du PSG, le Portugais a effectué une mise au point, dénonçant la "façon frivole" dont son futur était "couvert dans les médias". CR7 a indiqué être concentré sur la saison à venir avec la Juventus Turin.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : La Ligue nord-américaine de basket a dévoilé mardi soir les premiers matches de la 75e saison de NBA. Les Bucks, champions en titre en 2021, seront opposés aux Nets et les Lakers affronteront les Warriors le mardi 19 octobre. Le lendemain, les Knicks d'Evan Fournier seront aux prises avec les Celtics, l'ancienne formation du médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Cyclisme – Tour d’Espagne : Un an et quelques jours après la chute terrible qui l'avait presque laissé pour mort en Pologne, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) s'est offert la 4e étape du Tour d'Espagne. Parfaitement lancé, Arnaud Démare a été battu d'un rien et devra attendre pour lever les bras sur cette Vuelta. Rein Taaramäe a chuté mais conserve son maillot de leader.

Chute du leader, renaissance de Jakobsen : Les temps forts de la 4e étape

Football – Ligue 1 : Dans un message publié mardi soir sur son compte Instagram, Marcelo a répondu à l'Olympique Lyonnais, qui a décidé de le mettre à l'écart deux jours après la lourde défaite subie à Angers (3-0). "Bientôt, je dirai ce qu'il s'est passé. Nous avons la chance d'avoir ce canal de communication qui nous permet de clarifier les choses en toute transparence", : Dans un message publié mardi soir sur son compte Instagram, Marcelo a répondu à l'Olympique Lyonnais, qui a décidé de le mettre à l'écart deux jours après la lourde défaite subie à Angers (3-0). "Bientôt, je dirai ce qu'il s'est passé. Nous avons la chance d'avoir ce canal de communication qui nous permet de clarifier les choses en toute transparence", a notamment écrit le Brésilien.

Tennis – WTA Cincinnati : Simona Halep a retrouvé le goût du succès dans l'Ohio mardi. Opposée à Magda Linette au 1er tour, la Roumaine, redescendue à la 13e place mondiale, s'est imposée en trois sets (6-4, 3-6, 6-1), enregistrant sa première victoire depuis le mois de mai sur le circuit WTA.

Football – CAN 2022 : Le tirage au sort de la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui se disputera en 2022 a été effectué ce mardi à Yaoundé. L'Algérie, tenante du titre, affrontera la Sierra Leone, la Guinée Équatoriale et la Côte d'Ivoire, dans le choc du groupe E de l'édition 2022 (9 janvier-6 février).

Football – Mercato : Manuel Locatelli arrive à la Juventus, une énorme offre de l'Atlético pour Dusan Vlahovic, Rennes recrute Baptiste Santamaria, Layvin Kurzawa trop cher pour Lyon, Tottenham piste Kurt Zouma, Alessandro Florenzi à un pas du Milan et le Barça pense à Pierre-Emerick Aubameyang... Voici ce qu’il ne fallait par rater sur le marché des transferts ce mardi 17 aout.

La vidéo de rattrapage

Harry Kane est sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2024. Mais il ne laisserait pas indifférent le Manchester City de Pep Guardiola. Buteur, mais pas que... l'avant-centre des Three Lions présente-t-il le profil idéal pour améliorer l'effectif des Skyblues ? Voici notre avis sur ce potentiel transfert.

Kane est-il l’avant-centre idéal pour le City de Guardiola ?

Le Tweet qui pourrait mettre fin au rumeur

Selon le journal Mundo Deportivo, Kylian Mbappé aurait indiqué à ses coéquipiers qu’il souhaitait rester cet été du côté du PSG. De quoi mettre fin aux rumeurs, de plus en plus persistante, qui l’envoyaient du côté du Real Madrid ces derniers jours ? A suivre…

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme – Tour d’Espagne : Une nouvelle explication entre sprinteur ?

Après une journée qui a vu triompher Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), au sprint, cette 5e étape de la Vuelta entre Tarancon et Albacete pourrait de nouveau sourire aux sprinteurs. A moins que le vent s’invite à la fête et qu’une échappée en profite pour s’imposer au bout des 184.4 kilomètres du jour.

Le profil de la 5e étape : Du vent pour animer les débats ?

2. Football – Ligue 2 : Quevilly – Bastia en match en retard

Quevilly accueille ce mercredi (19h), le SC Bastia dans un match en retard de la 2e journée de L2. Reporté pour cause de cas de Covid dans l’effectif corse, la rencontre devait à l’origine se tenir fin juillet. L’occasion pour les Bastiais, seulement 16e avec 2 points, de s’éloigner de la zone rouge et pour Quevilly de monter sur le podium en cas de succès à domicile.

