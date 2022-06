Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - Betclic Elite : L'ASVEL au bout du suspense

Au terme d'un match fou, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne a décroché le 21e titre de champion de France de son histoire dans l'élite, le troisième de rang et le quatrième sur les six derniers distribués, après sa victoire contre l'AS Monaco en prolongation lors du match 5 (84-82). Monaco a de son côté concédé sa quatrième défaite en finale.

2. Football – Amicaux : Les Bleues tranquilles contre le Cameroun

L'équipe de France féminine continue de se préparer sereinement pour l'Euro qui débutera le 6 juillet prochain. Les Bleues ont facilement disposé du Cameroun (4-0) à Beauvais, grâce à un doublé d'Ouleymata Sarr et des buts de Melvine Malard et Griedge Mbock. Le prochain et dernier match de préparation des joueuses de Corinne Diacre se déroulera vendredi prochain à Orléans, face au Vietnam.

4-0 : les Bleues ont fait le job en amical face au Cameroun - 25/06/2022 Crédit: Imago

3. Football – Transferts : Bale direction la MLS

On se voit bientôt, Los Angeles", a-t-il écrit en s'affichant avec un maillot de son nouveau club. L'annonce est arrivée tardivement et a surpris son monde. Libre de tout contrat le 1er juillet prochain à l'expiration de son contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale va rejoindre les Etats-Unis et la MLS. Le Gallois a en effet communiqué sa signature à venir pour le Los Angeles FC, dans un post sur son compte Twitter. "", a-t-il écrit en s'affichant avec un maillot de son nouveau club.

4. Athlétisme – Championnats de France : Journée très chargée à Caen

Wilfried Happio, oeil bandé après son agression, a quand même remporté le titre de champion de France sur le 400m haies à Caen Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Boxe : L'Américain Jesse Rodriguez, un des grands talents de la boxe parmi la jeune génération, a conservé sa ceinture WBC des super-mouches, en battant par arrêt de l'arbitre au 8e round le Thaïlandais Srisaket Sor Rungvisai, samedi à San Antonio (Texas).

Athlétisme : Sydney McLaughlin, championne olympique en titre, a amélioré son record de monde du 400 m haies samedi à Eugene (Oregon) avec un chrono de 51''41.

Natation – Mondiaux : Léon Marchand, nouvelle sensation de la natation française, et l'Américaine Katie Ledecky ont été désignés meilleurs nageurs de cette édition 2022 par la Fédération internationale.

Golf : L'Américain Xander Schauffele, qui comptait une avance confortable de cinq coups la veille, l'a vue se réduire à une unité, en tête du Traveler's Championship, épreuve du circuit nord-américain PGA, après le 3e tour disputé samedi à Cromwell (Connecticut).

La vidéo de rattrapage

Novak Djokovic ne détient plus qu'un seul titre du Grand Chelem : celui du All England Club. Le Serbe n'est plus numéro un mondial, n'a pas joué un match sur gazon et fera face à une concurrence toujours plus vive avec Hurkacz, Berrettini et Nadal à l'affût entre autres, mais pour Laurent Vergne et Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact, il n'y a pas plus grand favori que lui à Londres.

"Djokovic aura une énorme pression à Londres, mais il reste le meilleur sur gazon"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Championnats de France : 4e maillot tricolore pour Démare ?

Alors que Bruno Armirail (Groupama-FDJ) s'est imposé sur le chrono jeudi, Arnaud Démare, triple champion de France, sera le favori d'une course en ligne plutôt destinée aux sprinteurs malgré une côte, dimanche à Cholet. Il y aura ainsi peu de chances de voir Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl Team) conserver son titre et sa tunique. Julian Alaphilippe sera de son côté son retour à la compétition.

"Alors, cette côte ?" Découvrez le parcours avec la reco' de Jacky

2. MotoGP - Grand Prix des Pays-Bas : Quartararo veut remettre ça

"la 2e place me va très bien", a-t-il réagi. Confirmation (ou non) à 14h. Vainqueur en Allemagne le week-end dernier devant Johann Zarco, Fabio Quartararo compte bien renforcer encore un peu plus son statut d'immense favori à sa propre succession. Samedi, le Niçois n'a rien pu faire pour éviter la pole position de Francesco Bagnaia , qui s'est offert le record absolu du circuit en 1'31''504. Maisa-t-il réagi. Confirmation (ou non) à 14h.

3. Jeux Olympiques - Vivez la Journée olympique sur Eurosport

Dimanche, les regards seront tournés vers le Stade de France, théâtre de la Journée olympique. Diffuseur officiel des Jeux Olympiques, Eurosport fera vivre cette grande fête du sport en compagnie de nombreux invités, en fil rouge de cette journée exceptionnelle. En prime, Eurosport diffusera le documentaire inédit réalisé par Boris Diaw "En Mission".

"C'est l'or ou rien" : Dans l'intimité des Bleus avant la finale olympique

