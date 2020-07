En marge de la victoire de l’Atalanta à Parme (1-2), Gian Piero Gasperini a révélé que son équipe devrait sans doute se passer de Josip Ilicic face au PSG. James Harden a affolé les compteurs contre Boston (137-112), tandis que le Tour 2021, report des JO oblige, a été avancé d’une semaine. Ce mercredi, la suite de la 37e journée de Serie A et la 22e étape du Tour de Burgos seront au menu.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : L’Atalanta gagne mais s’inquiète pour Ilicic, l’Inter toujours 2e

Sans avoir vraiment convaincu, l’Atalanta Bergame est malgré tout parvenue à s’imposer sur le terrain de Parme mardi soir (1-2). Mais ce sont les propos d’après-match de Gian Piero Gasperini qui ont surtout attiré l’attention, le coach de la Dea ayant reconnu que Josip Ilicic (21 buts toutes compétitions confondues cette saison) serait très probablement absent contre le PSG en Ligue des champions. Ce dont n’a pas à se soucier l’Inter Milan, solidement accrochée à sa deuxième place après son succès contre Naples (2-0).

2. Basket - NBA : Harden est bouillant, Dallas s’en remet au duo Doncic - Porzingis

A 48 heures de la reprise, l’intensité est encore montée d’un cran à Orlando. Auteur d’une grosse performance (35 points, 8 rebonds et 6 passes en 29 minutes), James Harden a illuminé le choc entre Houston et Boston et permis aux Rockets de décrocher un large succès (137-112). Le suspense a été bien plus important entre Philadelphie et Dallas, qui a pu compter sur Luka Doncic (23 points) et Kristaps Porzingis (17 points) pour l’emporter après prolongation (118-115).

3. Cyclisme - Tour de France 2021 : Le Grand Départ avancé d’une semaine

C’est, à l’évidence, une décision pleine de bon sens. Mardi soir, l’UCI a annoncé que le Grand Départ du Tour de France 2021 ne serait pas donné le 2 juillet mais une semaine plus tôt, le 26 juin. La course se terminera donc le 18 juillet, ce qui permettra à ceux qui le désirent de participer ensuite aux épreuves sur route des Jeux olympiques de Tokyo, reportés d’un an à cause de la propagation du Covid-19. Un autre problème reste néanmoins à régler : la Grande Boucle s’élancera-t-elle de Copenhague, qui sera déjà accaparée par certains de l’Euro de football (lui aussi finalement décalé en 2021) ? C’est désormais très peu probable.

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme - Tour de France : Julian Alaphilippe ne compte pas lutter pour le classement général cette année, comme il l’assure dans une interview accordée à L’Equipe.

Football - Ligue des champions : Selon le jugement complet rendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS), Manchester City n’a "pas enfreint les règles" du fair play financier.

Tennis - US Open : L’émission américaine Open Court affirme que Bianca Andreescu (6e mondiale) et Naomi Osaka (10e), les deux dernières lauréates du Majeur new-yorkais, pourraient faire l’impasse sur le tournoi cette année.

Bianca Andreescu Crédit: Getty Images

Football - MLS : Respectivement vainqueurs de Columbus (1-1, 5-3 t.a.b.) et de Cincinnati (1-1, 4-2 t.a.b.), Minnesota et Portland viennent compléter le tableau des quarts de finale.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de Burgos : Occasion à saisir pour les sprinteurs

Vainqueur en costaud de la première étape, Félix Großschartner (Bora-Hansgrohe) s’élancera de Castrojeriz avec la tunique de leader du classement général ce mercredi. Une tunique que l’Allemand devrait - sauf incident technique ou défaillance physique - être en mesure de conserver au moins un jour de plus, le final étant propice à une explication entre sprinteurs. A condition que ceux-ci parviennent à passer sans encombre la dernière bosse (1,5 km à 5,2% de moyenne), placée à huit kilomètres de l’arrivée.

2. Football - Serie A : Soirée décisive en perspective ?

La Juventus Turin est déjà sacrée, la SPAL et Brescia sont déjà relégués. D’autres équipes pourraient connaître leur classement final à l’issue de cette avant-dernière journée. L’AS Rome, qui se déplace chez le Torino, a par exemple l’occasion d’assurer sa 5e place, l'AC Milan pouvant faire de même avec la 6e en cas de victoire chez la Sampdoria. En bas de tableau, le Genoa (17e) peut valider son maintien s’il ramène au moins un point de Sassuolo. Un résultat qui condamnerait Lecce (18e) à la descente en Serie B. Cristiano Ronaldo (31 buts) voudra quant à lui profiter d'un déplacement à Cagliari pour réduire l'écart le séparant de Ciro Immobile (34 buts) au classement des buteurs.

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

